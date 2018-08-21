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Топ-7 популярных мест Петербурга для фотографий в Instagram

Автор:

Академия Штиглица
© Фото: Instagram / @cheerfun99

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«Санкт-Петербург.ру» выбрал красивые здания Северной столицы, в которых можно сделать идеальные снимки.

Solaris Lab

 

Арт-кафе в виде шарообразной конструкции расположено на крыше креативного пространства «Пальма» неподалеку от Исаакиевского собора. В заведении есть винтажные подсвечники, дизайнерские пуфы, а под куполом висит флуоресцентная инсталляция. 

Наблюдать за городом из Solaris Lab можно при помощи телескопа. С ним легко можно рассмотреть в деталях достопримечательности Северной столицы.

Где: переулок Пирогова, 18

Когда: с воскресенья по четверг с 13:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 13:00 до 00:00

Фото: Instagram / @dollys_moon
 

«Подписные издания»

 

История одного из крупнейших книжных магазинов Петербурга началась почти сто лет назад. Со второго этажа здания на Литейном проспекте открывается вид на бесчисленное количество полок с книгами, комиксами и другой литературой.

В «Подписных изданиях» можно полистать книги, приобрести какой-нибудь сувенир или купить кофе, чтобы посидеть с ним и полюбоваться видом из окна. Атмосфера магазина идеально подходит для создания красивых фотографий.

Где: Литейный проспект, 57

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00
Фото: Instagram / @maria_dolbish, @anasstasiaj
 

«Голицын Лофт»

 

Креативное пространство в особняке XVIII века открылось в 2016 года. В прошлом в здании жили братья Тургеневы и проходили встречи поэтического общества «Арзамас».

В комплексе работает большое количество кофеен и других заведений. «Голицын Лофт», несмотря на современное обустройство, сохраняет исторический дух особняка.

Где: набережная реки Фонтанки, 20
Фото: Instagram / @maria_dolbish, @purple_rabbits
 

Академия Штиглица

 

Художественная академия им. Штиглица – одна из наиболее уважаемых в России. Однако ее ценят не только за качество образования, но и за роскошные интерьеры.

Академия выглядит как величественный дворец. Можно потратить не один час, чтобы пройти по всему зданию и насладиться его красотой.

Где: Соляной переулок, 13-15
Фото: Instagram / @daily_elenzhi
 

«Зингеръ»

 

Кафе находится в знаменитом доме Зингера на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова. Оно находится на втором этаже Дома книги.

Из окон заведения открывается вид на главную магистраль Северной столицы и Казанский собор. Туристы и жители города на Неве облюбовали кафе в первую очередь из-за красивой панорамы.

Где: Невский проспект, 28

Когда: ежедневно с 09:00 до 23:00
Фото: Instagram / @alenalynnikova, @oh_iren
 

Доходный дом купца Елисеева

 

Дом, построенный в конце XIX века, знаменит своей винтовой лестницей и кованым лифтом. Эту красоту возвели по проекту архитектора Гавриила Барановского.

В народе парадную дома купца Елисеева называют «ромашкой». Там расположены большие желтые окна, с помощью которых внутри царит мягкий теплый свет.

Где: улица Ломоносова, 14
Фото: Instagram / @nata_tauras, @b_mixail
 

Витебский вокзал

 

Вокзал на Загородном проспекте – самый старый не только в Петербурге, но и в России. Пассажиром первого поезда, который с него отправился, был император Николай I.

В начале прошлого века Витебский вокзал перестроили, после чего он приобрел нынешний вид. Перед началом Чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, его отреставрировали. Вокзал считается историческим памятником.

Где: Загородный проспект, 52
Фото: Instagram / @maria_dolbish, @lilek46

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