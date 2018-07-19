Топ-5 кафе и ресторанов Петербурга с гамаками и качелями

«Укроп»
Вегетарианское кафе работает в Петербурге с 2012 года. «Укроп» продвигает здоровое питание и показывает любителям мяса, насколько разнообразными могут быть овощные блюда.
Периодически в кафе проводят мастер-классы и дегустации, которые помогают посетителям проникнуться миром гастрономии. Интерьер «Укропа» выполнен из натуральных материалов, в том числе дерева и различных тканей. По словам основателей кафе, людям в современном мире зачастую не хватает тактильных ощущений, поэтому дизайн призван исправить это.
Где: улица Марата, 23
Когда: ежедневно с 09:00 до 23:00
Сколько: средний чек – 700 рублей
Фото: vk.com/cafeukrop
«Макаронники»
Ресторан находится на крыше бизнес-центра «Арена-Холл», поэтому оттуда можно полюбоваться центром Северной столицы и Петроградским районом. Часть заведения расположена под стеклянным куполом, а другая – под открытым небом, где установлены удобная мебель и гамаки, на которых можно расслабиться и забыть о повседневной суете.
В меню «Макаронников» есть классические блюда, приготовленные по аутентичным итальянским рецептам. За более современную кухню отвечает шеф-консультант из Рима.
Все позиции, в том числе пасту, пиццу и десерты, готовят из фермерских продуктов, а некоторые ингредиенты создаются самостоятельно. Наблюдать за тем, как повара создают кулинарные шедевры, можно на открытой кухне.
Где: проспект Добролюбова, 16
Когда: ежедневно с 12:00 до 00:00
Сколько: средний чек – 1100 рублей
Фото: vk.com/makaronniki_rest
ForAll
Антикафе на Конюшенной площади значительно отличается от многих подобных заведений. ForAll придерживается бразильской тематики, поэтому здесь, помимо лежания в гамаке, можно узнать о парном танце форро, боевом искусстве капоэйра и поговорить на португальском языке.
Круг занятий в антикафе этим не ограничивается. В ForAll можно поиграть в приставки, в том числе в Xbox или «Сегу», посмотреть кино, поработать за ноутбуков, провести время за настольными или интеллектуальными играми и даже послушать живую музыку.
В качестве перекуса посетителям предлагают ароматный кофе, в который можно добавить молоко или сливки, чай и различные сладости.
Где: Конюшенная площадь, 2В, помещение 39
Когда: с понедельника по пятницу с 18:00 до 23:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 23:00
Сколько: минута – 2,5 минуты, минимальный чек – 90 рублей
Фото: vk.com/anticafe_forall
Food Park
Семейный гастроресторан работает на четвертом этаже «Великан-парка». На входе в заведение находится бар салатов и соков. Среди белых декоративных берез спрятался фудтрак, где готовят мексиканскую кесадилью и гуакомоле. Под велосипедными колесами на раскаленном тепане жарят баклажаны, а напротив станции с воком растет зеленая живая изгородь.
Food Park сочетает в себе кухню самых разных стран и континентов. Цены в ресторане разнятся от низких до премиальных, чтобы посетитель с любым кошельком мог порадовать свой желужок.
При желании можно выйти на открытые террасы, где пахнет жасминов и открывается вид на Петроградскую сторону. А еще там стоит разноцветный фудтрак с мороженым.
Где: Александровский парк, 4, корпус 3
Когда: с понедельника по четверг с 11:00 до 23:30, с пятницы по воскресенье с 12:00 до 01:00
Сколько: средний чек – 1200 рублей
Фото: vk.com/foodpark
Surf Coffee
Небольшое кафе оформлено в расслабленном стиле, который ассоциируется с серфинг-культурой. Пальмы, гамак и доски – в Surf Coffee все напоминает о пляже.
В заведении подают классические виды кофе и необычные фирменные напитки. Зерна специально привозят из Латинской Америки, которые затем обжариваются по особой методике. К ним в придачу можно взять свежую выпечку.
Для лета отлично подойдут прохладительные лимонады. В них добавляют различные ароматные наполнители.
Где: Малая Конюшенная улица, 7
Когда: ежедневно с 08:00 до 23:00
Сколько: средний чек – 300 рублей