Топ-5 кафе и ресторанов Петербурга с гамаками и качелями

«Укроп»

Вегетарианское кафе работает в Петербурге с 2012 года. «Укроп» продвигает здоровое питание и показывает любителям мяса, насколько разнообразными могут быть овощные блюда.

Периодически в кафе проводят мастер-классы и дегустации, которые помогают посетителям проникнуться миром гастрономии. Интерьер «Укропа» выполнен из натуральных материалов, в том числе дерева и различных тканей. По словам основателей кафе, людям в современном мире зачастую не хватает тактильных ощущений, поэтому дизайн призван исправить это.

Официальный сайт

Где: улица Марата, 23

Когда: ежедневно с 09:00 до 23:00

Сколько: средний чек – 700 рублей

Фото: vk.com/cafeukrop

«Макаронники»

Ресторан находится на крыше бизнес-центра «Арена-Холл», поэтому оттуда можно полюбоваться центром Северной столицы и Петроградским районом. Часть заведения расположена под стеклянным куполом, а другая – под открытым небом, где установлены удобная мебель и гамаки, на которых можно расслабиться и забыть о повседневной суете.

В меню «Макаронников» есть классические блюда, приготовленные по аутентичным итальянским рецептам. За более современную кухню отвечает шеф-консультант из Рима.

Все позиции, в том числе пасту, пиццу и десерты, готовят из фермерских продуктов, а некоторые ингредиенты создаются самостоятельно. Наблюдать за тем, как повара создают кулинарные шедевры, можно на открытой кухне.

Официальный сайт

Где: проспект Добролюбова, 16

Когда: ежедневно с 12:00 до 00:00

Сколько: средний чек – 1100 рублей

Фото: vk.com/makaronniki_rest

ForAll

Антикафе на Конюшенной площади значительно отличается от многих подобных заведений. ForAll придерживается бразильской тематики, поэтому здесь, помимо лежания в гамаке, можно узнать о парном танце форро, боевом искусстве капоэйра и поговорить на португальском языке.

Круг занятий в антикафе этим не ограничивается. В ForAll можно поиграть в приставки, в том числе в Xbox или «Сегу», посмотреть кино, поработать за ноутбуков, провести время за настольными или интеллектуальными играми и даже послушать живую музыку.

В качестве перекуса посетителям предлагают ароматный кофе, в который можно добавить молоко или сливки, чай и различные сладости.

Официальная страница

Где: Конюшенная площадь, 2В, помещение 39

Когда: с понедельника по пятницу с 18:00 до 23:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 23:00

Сколько: минута – 2,5 минуты, минимальный чек – 90 рублей

Фото: vk.com/anticafe_forall

Food Park

Семейный гастроресторан работает на четвертом этаже «Великан-парка». На входе в заведение находится бар салатов и соков. Среди белых декоративных берез спрятался фудтрак, где готовят мексиканскую кесадилью и гуакомоле. Под велосипедными колесами на раскаленном тепане жарят баклажаны, а напротив станции с воком растет зеленая живая изгородь.

Food Park сочетает в себе кухню самых разных стран и континентов. Цены в ресторане разнятся от низких до премиальных, чтобы посетитель с любым кошельком мог порадовать свой желужок.

При желании можно выйти на открытые террасы, где пахнет жасминов и открывается вид на Петроградскую сторону. А еще там стоит разноцветный фудтрак с мороженым.

Официальный сайт

Где: Александровский парк, 4, корпус 3

Когда: с понедельника по четверг с 11:00 до 23:30, с пятницы по воскресенье с 12:00 до 01:00

Сколько: средний чек – 1200 рублей

Фото: vk.com/foodpark

Surf Coffee

Небольшое кафе оформлено в расслабленном стиле, который ассоциируется с серфинг-культурой. Пальмы, гамак и доски – в Surf Coffee все напоминает о пляже.

В заведении подают классические виды кофе и необычные фирменные напитки. Зерна специально привозят из Латинской Америки, которые затем обжариваются по особой методике. К ним в придачу можно взять свежую выпечку.

Для лета отлично подойдут прохладительные лимонады. В них добавляют различные ароматные наполнители.

Официальная страница

Где: Малая Конюшенная улица, 7

Когда: ежедневно с 08:00 до 23:00

Сколько: средний чек – 300 рублей

Фото: vk.com/surfcoffeespb