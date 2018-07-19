  • 19 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 12:20 63.3823  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 12:20 73.5914  
Нефть($) 19.07.2018 72.23 1.01
Нефть(p) 19.07.2018 4503.04 +39.83

Топ-5 кафе и ресторанов Петербурга с гамаками и качелями

Автор:


© Фото: vk.com/surfcoffeespb

Темы дня

«Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие заведения города на Неве, в которых можно почувствовать летнюю расслабленную атмосферу.

«Укроп»

 

Вегетарианское кафе работает в Петербурге с 2012 года. «Укроп» продвигает здоровое питание и показывает любителям мяса, насколько разнообразными могут быть овощные блюда.

Периодически в кафе проводят мастер-классы и дегустации, которые помогают посетителям проникнуться миром гастрономии. Интерьер «Укропа» выполнен из натуральных материалов, в том числе дерева и различных тканей. По словам основателей кафе, людям в современном мире зачастую не хватает тактильных ощущений, поэтому дизайн призван исправить это.

Официальный сайт

Где: улица Марата, 23

Когда: ежедневно с 09:00 до 23:00

Сколько: средний чек – 700 рублей

Фото: vk.com/cafeukrop
 

«Макаронники»

 

Ресторан находится на крыше бизнес-центра «Арена-Холл», поэтому оттуда можно полюбоваться центром Северной столицы и Петроградским районом. Часть заведения расположена под стеклянным куполом, а другая – под открытым небом, где установлены удобная мебель и гамаки, на которых можно расслабиться и забыть о повседневной суете.

В меню «Макаронников» есть классические блюда, приготовленные по аутентичным итальянским рецептам. За более современную кухню отвечает шеф-консультант из Рима.

Все позиции, в том числе пасту, пиццу и десерты, готовят из фермерских продуктов, а некоторые ингредиенты создаются самостоятельно. Наблюдать за тем, как повара создают кулинарные шедевры, можно на открытой кухне.

Официальный сайт

Где: проспект Добролюбова, 16

Когда: ежедневно с 12:00 до 00:00

Сколько: средний чек – 1100 рублей

Фото: vk.com/makaronniki_rest
 

ForAll

 

Антикафе на Конюшенной площади значительно отличается от многих подобных заведений. ForAll придерживается бразильской тематики, поэтому здесь, помимо лежания в гамаке, можно узнать о парном танце форро, боевом искусстве капоэйра и поговорить на португальском языке.

Круг занятий в антикафе этим не ограничивается. В ForAll можно поиграть в приставки, в том числе в Xbox или «Сегу», посмотреть кино, поработать за ноутбуков, провести время за настольными или интеллектуальными играми и даже послушать живую музыку.

В качестве перекуса посетителям предлагают ароматный кофе, в который можно добавить молоко или сливки, чай и различные сладости.

Официальная страница

Где: Конюшенная площадь, 2В, помещение 39

Когда: с понедельника по пятницу с 18:00 до 23:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 23:00

Сколько: минута – 2,5 минуты, минимальный чек – 90 рублей

Фото: vk.com/anticafe_forall
 

Food Park

 

Семейный гастроресторан работает на четвертом этаже «Великан-парка». На входе в заведение находится бар салатов и соков. Среди белых декоративных берез спрятался фудтрак, где готовят мексиканскую кесадилью и гуакомоле. Под велосипедными колесами на раскаленном тепане жарят баклажаны, а напротив станции с воком растет зеленая живая изгородь.

Food Park сочетает в себе кухню самых разных стран и континентов. Цены в ресторане разнятся от низких до премиальных, чтобы посетитель с любым кошельком мог порадовать свой желужок.

При желании можно выйти на открытые террасы, где пахнет жасминов и открывается вид на Петроградскую сторону. А еще там стоит разноцветный фудтрак с мороженым.

Официальный сайт

Где: Александровский парк, 4, корпус 3

Когда: с понедельника по четверг с 11:00 до 23:30, с пятницы по воскресенье с 12:00 до 01:00

Сколько: средний чек – 1200 рублей

Фото: vk.com/foodpark
 

Surf Coffee

 

Небольшое кафе оформлено в расслабленном стиле, который ассоциируется с серфинг-культурой. Пальмы, гамак и доски – в Surf Coffee все напоминает о пляже.

В заведении подают классические виды кофе и необычные фирменные напитки. Зерна специально привозят из Латинской Америки, которые затем обжариваются по особой методике. К ним в придачу можно взять свежую выпечку.

Для лета отлично подойдут прохладительные лимонады. В них добавляют различные ароматные наполнители.

Официальная страница

Где: Малая Конюшенная улица, 7

Когда: ежедневно с 08:00 до 23:00

Сколько: средний чек – 300 рублей

Фото: vk.com/surfcoffeespb

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест в Петербурге, где подают холодные супы

    Окрошка, свекольник, гаспачо и даже «Суп от бабушки Надэ» – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать лучшие летние блюда.

    читать далее →

    Топ-5 кафе и ресторанов Петербурга с гамаками и качелями

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие заведения города на Неве, в которых можно почувствовать летнюю расслабленную атмосферу.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Отдых в лесу: что взять с собой и как не заблудиться

    «Санкт-Петербург.ру» собрал главные правила и рекомендации специалистов, которые помогут не испортить впечатления от природы.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

    Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram