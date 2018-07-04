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Топ-5 мест в Петербурге с вьетнамской кухней

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© Фото: Instagram / @kiracooks

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в городе на Неве можно попробовать фо бо, бун ча и другую классику Вьетнама.

Joly Woo

 

Сеть кафе Joly Woo специализируется на вьетнамском стритфуде, предлагая самые популярные блюда.

Руководство кафе придерживается основных принципов здорового питания, стараясь избегать очень жирной, жареной и острой пищи. Блюда готовятся при минимальной термической обработке.

В Joly Woo есть основное меню и сезонное. В первом – классические воки, спринг-роллы и нэмы, а второе, специально для лета, представлено фруктовым салатом с мороженым и кукси – холодным супом с яичной лапшой.

С 19 июля на Садовой, 42, начнет работать четверное кафе Joly Woo. Открытие приурочено к двухлетию сети.

Официальный сайт

Где: улица Восстания, 12; Загородный проспект, 9; МЕГА Парнас

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Сколько: средний чек – 600 рублей

Фото: Instagram / @joly_woo_cafe
 

Jack & Chan

 

Кафе, расположенное неподалеку от Русского музея и цирка Чинизелли, предлагает не только паназиатскую кухню, но и американскую. Вьетнамская лапша здесь соседствует со свиными ребрышками с соусом барбекю и бургерами.

Цены в заведении порадуют владельцев кошельков любой толщины – каждое блюдо, в среднем, стоит в районе 300 рублей или дешевле.

К оформлению руководство Jack & Chan подошло не менее тщательно, чем к меню. Неоновые вывески напоминают о фильмах Николаса Виндинга Рефна, а надписи на стенах отсылают к уличной культуре Соединенных Штатов.

Официальный сайт

Где: Инженерная улица, 7

Когда: ежедневно с 11:00 до 00:00

Сколько: средний чек – 700 рублей
Фото: Instagram / @mad_madamm, @giri_kakikereta
 

Pho’n’Roll

 

Pho’n’Roll – это три ресторана, посвященных современной вьетнамской кухне По словам руководства, отличительная черта заведений – уникальность аутентичных блюд, многовековые традиции и современный подход к еде.

Владельцы заведения и повара – коренные вьетнамцы, строго следящие за качеством пищи. В меню есть все традиционные блюда восточной страны: бун ча, нэмы, спринг роллы, суп фо, лапша, рис жареный или на пару с наполнителями на выбор. Есть и десерты – например, традиционный хрустящий жареный банан с мороженым и свежие экзотические фрукты.

Все рестораны сосредоточены в центре Северной столицы, в том числе в Новой Голландии.

Официальный сайт

Где: набережная реки Фонтанки, 97; улица Жуковского, 27; Новая Голландия, набережная Адмиралтейского канала, 2

Сколько: средний чек – 800 рублей

Фото: Instagram / @pho_n_roll
 

«Дедушка Хо»

 

Главными хитами сети кафе стали говяжий суп фо бо и печеный картофель – «Дедушка Хо» объединяет вьетнамскую кухню с русской. Не меньшим спросом пользуется оригинальный кофе по-вьетнамски, отличающийся крепостью и ароматом.

Блюда в «Дедушке Хо» менее острые, чем принято. Несмотря на это, любители могут усилить ощущения от пищи при помощи перца чили.

Помещения каждого кофе оформлены в простом и современном стиле с минимумом элементов декора. Дизайн подчеркивает демократичность меню – 600 граммов фо бо стоят менее 350 рублей, а сырный картофель с маслом обойдется чуть дороже 120 рублей.

Официальная страница

Где: Лермонтовский проспект, 10; Каменноостровский проспект, 22; Невский проспект, 180

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Сколько: средний счет – 350 рублей

Фото: Instagram / @dedushka_ho
 

«Кинг Понг»

 

«Кинг Понг» появился в 2010 году, когда в Северной столице только зарождался интерес к паназиатской кухне. Вскоре заведение стало одним из местных лидеров, заслужив уважание гурманов.

В ресторанах «Кинг Понг» есть вьетнамская кухня и блюда других стран. Любители необычной еды ценят большой выбор, который позволяет сразу насладиться пищей со всех уголков Азии.

В ресторане тщательно пододят к приготовлению бульона для фо бо. Его варят на протяжении не менее шести часов с добавлением натуральных приправ. Говядину для традиционного супа предварительно маринуют, чтобы обеспечить необходимый вкус.

Со специями в «Кинг Понг» не перебарщивают – каждое блюдо можно смело рекомендовать даже людям, которые опасаются паназиатской еды из-за знаменитой остроты.

Официальный сайт

Где: улица Савушкина, 119; Большая Морская улица, 16

Когда: ежедневно с 12:00 до 00:00

Сколько: жареное мороженое – 260 рублей

Фото: Instagram / @kingpongspb

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