  • 20 Июнь 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 16:19 63.5166  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 16:19 73.6102  
Нефть($) 20.06.2018 75.32 +0.40
Нефть(p) 20.06.2018 4695.68 +0.59

Топ-5 баров Петербурга, где можно отдохнуть от ЧМ-2018

Автор:


© Фото: vk.com/xronikibar

Темы дня

«Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест Северной столицы, в которых можно забыть о суматохе вокруг футбольного турнира.

В России с 14 июня проходит Чемпионат мира по футболу. На турнир приехали тысячи болельщиков из разных стран, мундиаль обсуждают в интернете, по телевизору и даже на улице.

Читайте также:

Стадион «Зенит-арена» стал одним из самых посещаемых на ЧМ-2018

Скрыться от ЧМ-2018, особенно в Петербурге, непросто, но все же возможно. «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять баров в центре Северной столицы, где не показывают матчи Чемпионата мира и не проводят никаких мероприятий для болельщиков.

Greneta

 

Руководство винного бара в районе станции метро «Чернышевская» на своей странице в Instagram предупредило, что не будет проводить никаких мероприятий, связанных с футболом. Представители Greneta подчеркнули, что гости любят заведение за спокойствие и камерность.

Идеолог бара Екатерина Пенькова несколько лет жила в центре Парижа на улице с гастрономическим рынком. Местный колорит значительно повлиял на заведение на улице Радищева, в том числе на его атмосферу.

Посетителям предлагают десятки сортов вина со всех уголков мира. Любители более крепких напитков могут заказать ром, джин или граппу. К алкоголю предлагают сырную или мясную тарелку, в меню также есть основные блюда вроде филе дорадо с соусом берблан, гратен (блюдо замеченное в духовке до золотистой корочки) из корнеплодов с овощным соусом деми-гляс или марсельская уха с креветками.

По выходным в Greneta выступают диджеи, а периодически здесь устраивают винные вечера, во время которых можно попробовать эксклюзивное вино. Руководство бара отметило, что сотрудники придерживаются индивидуального подхода к гостям, поэтому каждому из них будет комфортно.

 

Официальный сайт

Где: улица Радищева, 34

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00

Фото: Instagram / @greneta_wine_bar
 

«Хроники»

 

Бар на улице Некрасова существует почти пять лет и за это время успел полюбиться жителям и гостям Северной столицы. Его основатели хотели воссоздать дух ленинградских рюмочных, поэтому в «Хрониках» есть стойки без стульев, как в старые времена.

В баре нет экранов и никогда не показывали футбол, поэтому здесь можно легко переждать футбольные матчи и скрыться от ажиотажа вокруг Чемпионата мира. Сюда нередко заглядывают представители местной интеллигенции, с которыми можно завести интересный разговор.

В «Хрониках» практически нет коктейлей. Ставку в баре сделали на крепкий алкоголь, в том числе водку из разных стран, ликеры и виски. Закусить можно бутербродами с необычными начинками, например, с балтийской килькой.

Официальная страница

Где: улица Некрасова, 26

Когда: с воскресенья по четверг с 18:00 до 02:00, в пятницу и субботу с 18:00 до 05:00

Фото: vk.com/xronikibar
 

Borodabar

 

Неподалеку от Казанского собора с 2012 года работает Borodabar. Тихий и уютный бар не показывает трансляции матчей, здесь можно провести приятный вечер вдали от спортивной суеты.

Вместо футбола – музыка. По вечерам в заведении играют диджеи, при этом Borodabar не придерживается определенной музыкальной политики. Миксы, которые звучат на Казанской, затем публикуют в интернете.

В барной карте есть различные сорта пива, портвейн, текила, коктейли и другие напитки. При желании можно попросить смешать различные ингредиенты, главное, нужно подсказать бармену рецепт.

Официальная страница

Где: Казанская улица, 11

Когда: ежедневно с 16:00 до 02:00

Фото: Instagram / @prikkodko
 

Wong Kar Wine

 

Камерное кафе напротив Михайловского замка четвертый год привлекает любителей азиатской кухни, исполненной в оригинальном стиле.

Здесь подают кислый и острый тайский суп с морепродуктами том ям, рамен (японское блюдо с куриной лапшой) с куриной грудкой, курицу по-сингапурски, хрустящие креветки и другую классику. К блюдам стоит взять вино, которое методом проб и ошибок подбирали для идеального сочетания с едой.

Дизайн Wong Kar Wine выполнен в приятном современном европейском стиле. Нейтральный дизайн не бросается в глаза и отлично подходит для спокойного вечера.

Официальная страница

Где: набережная реки Фонтанки, 14

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 01:00

Фото: vk.com/wongkarwine
 

Do Immigration

 

Бар на пересечении улиц Восстания и Некрасова – винный лофт в недрах живописного двора. Это заведение на двух ярусах, соединенных самым настоящим мостом. Динамичная винная полка, любопытная концертная программа, теплая крыша-веранда и еда.

Еще одно место, в котором можно отдохнуть от футбола, спрятано от глаз случайных прохожих. Оно расположено в глубине дворов на Восстания, а попасть внутрь нужно по черной лестнице.

Do Immigration привлекает не только вином, которое выбирали по рекомендациям сомелье, но и сидром и другими напитками. К ним можно взять закуски или полноценные блюда, приготовленные на гриле.

Атмосферу бара создает интерьер. Посетители могут сидеть на поддонниках и деревянных ящиках, что позволяет расслабиться и отойти от привычно строгих правил множества заведений.

Официальная страница

Где: улица Восстания, 24

Когда: с воскресенья по четверг с 18:00 до 01:00, в пятницу и субботу с 18:00 до 03:00

Фото: vk.com/do.immigration

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Футбольное сумасшествие: где в Петербурге найти праздник ЧМ-2018 или сбежать подальше от него

    Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие мероприятия, где можно не только погрузиться в мундиаль с головой, но и просто весело провести время, а также места, куда вы можете уехать от толпы, шума и суеты.

    читать далее →

    Топ-5 баров Петербурга, где можно отдохнуть от ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест Северной столицы, в которых можно забыть о суматохе вокруг футбольного турнира.

    читать далее →

    Водная жизнь: топ-5 открытых бассейнов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о лучших местах, где можно поплавать под открытым небом без вреда для здоровья.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Где в Петербурге живут знаменитые музыканты

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где обычно ищут известных деятелей искусства в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.06.18
    Где заказать деревянный дом в Санкт-Петербурге?
    13.06.18
    Ценовой агрегатор – лучший помощник онлайн-шопинга!
    13.06.18
    Как выбрать и купить качественный матрас в Санкт-Петербурге
    13.06.18
    Tkeycoin: новое будущее для бизнеса
    09.06.18
    Государство и бизнес видят потенциал в обязательной цифровой маркировке для решения проблемы нелегальной торговли
    09.06.18
    Неочевидные трудности жителей Санкт-Петербурга: вынос мусора после ремонта
    09.06.18
    Проект переустройства квартиры: что важно знать?
    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram