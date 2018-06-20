Топ-5 баров Петербурга, где можно отдохнуть от ЧМ-2018

В России с 14 июня проходит Чемпионат мира по футболу. На турнир приехали тысячи болельщиков из разных стран, мундиаль обсуждают в интернете, по телевизору и даже на улице.

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Скрыться от ЧМ-2018, особенно в Петербурге, непросто, но все же возможно. «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять баров в центре Северной столицы, где не показывают матчи Чемпионата мира и не проводят никаких мероприятий для болельщиков.

Greneta

Руководство винного бара в районе станции метро «Чернышевская» на своей странице в Instagram предупредило, что не будет проводить никаких мероприятий, связанных с футболом. Представители Greneta подчеркнули, что гости любят заведение за спокойствие и камерность.

Идеолог бара Екатерина Пенькова несколько лет жила в центре Парижа на улице с гастрономическим рынком. Местный колорит значительно повлиял на заведение на улице Радищева, в том числе на его атмосферу.

Посетителям предлагают десятки сортов вина со всех уголков мира. Любители более крепких напитков могут заказать ром, джин или граппу. К алкоголю предлагают сырную или мясную тарелку, в меню также есть основные блюда вроде филе дорадо с соусом берблан, гратен (блюдо замеченное в духовке до золотистой корочки) из корнеплодов с овощным соусом деми-гляс или марсельская уха с креветками.

По выходным в Greneta выступают диджеи, а периодически здесь устраивают винные вечера, во время которых можно попробовать эксклюзивное вино. Руководство бара отметило, что сотрудники придерживаются индивидуального подхода к гостям, поэтому каждому из них будет комфортно.

Официальный сайт

Где: улица Радищева, 34

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00

Фото: Instagram / @greneta_wine_bar

«Хроники»

Бар на улице Некрасова существует почти пять лет и за это время успел полюбиться жителям и гостям Северной столицы. Его основатели хотели воссоздать дух ленинградских рюмочных, поэтому в «Хрониках» есть стойки без стульев, как в старые времена.

В баре нет экранов и никогда не показывали футбол, поэтому здесь можно легко переждать футбольные матчи и скрыться от ажиотажа вокруг Чемпионата мира. Сюда нередко заглядывают представители местной интеллигенции, с которыми можно завести интересный разговор.

В «Хрониках» практически нет коктейлей. Ставку в баре сделали на крепкий алкоголь, в том числе водку из разных стран, ликеры и виски. Закусить можно бутербродами с необычными начинками, например, с балтийской килькой.

Официальная страница

Где: улица Некрасова, 26

Когда: с воскресенья по четверг с 18:00 до 02:00, в пятницу и субботу с 18:00 до 05:00

Фото: vk.com/xronikibar

Borodabar

Неподалеку от Казанского собора с 2012 года работает Borodabar. Тихий и уютный бар не показывает трансляции матчей, здесь можно провести приятный вечер вдали от спортивной суеты.

Вместо футбола – музыка. По вечерам в заведении играют диджеи, при этом Borodabar не придерживается определенной музыкальной политики. Миксы, которые звучат на Казанской, затем публикуют в интернете.

В барной карте есть различные сорта пива, портвейн, текила, коктейли и другие напитки. При желании можно попросить смешать различные ингредиенты, главное, нужно подсказать бармену рецепт.

Официальная страница

Где: Казанская улица, 11

Когда: ежедневно с 16:00 до 02:00

Фото: Instagram / @prikkodko

Wong Kar Wine

Камерное кафе напротив Михайловского замка четвертый год привлекает любителей азиатской кухни, исполненной в оригинальном стиле.

Здесь подают кислый и острый тайский суп с морепродуктами том ям, рамен (японское блюдо с куриной лапшой) с куриной грудкой, курицу по-сингапурски, хрустящие креветки и другую классику. К блюдам стоит взять вино, которое методом проб и ошибок подбирали для идеального сочетания с едой.

Дизайн Wong Kar Wine выполнен в приятном современном европейском стиле. Нейтральный дизайн не бросается в глаза и отлично подходит для спокойного вечера.

Официальная страница

Где: набережная реки Фонтанки, 14

Когда: с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 01:00

Фото: vk.com/wongkarwine

Do Immigration

Бар на пересечении улиц Восстания и Некрасова – винный лофт в недрах живописного двора. Это заведение на двух ярусах, соединенных самым настоящим мостом. Динамичная винная полка, любопытная концертная программа, теплая крыша-веранда и еда.

Еще одно место, в котором можно отдохнуть от футбола, спрятано от глаз случайных прохожих. Оно расположено в глубине дворов на Восстания, а попасть внутрь нужно по черной лестнице.

Do Immigration привлекает не только вином, которое выбирали по рекомендациям сомелье, но и сидром и другими напитками. К ним можно взять закуски или полноценные блюда, приготовленные на гриле.

Атмосферу бара создает интерьер. Посетители могут сидеть на поддонниках и деревянных ящиках, что позволяет расслабиться и отойти от привычно строгих правил множества заведений.

Официальная страница

Где: улица Восстания, 24

Когда: с воскресенья по четверг с 18:00 до 01:00, в пятницу и субботу с 18:00 до 03:00

Фото: vk.com/do.immigration