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Лето близко: где в Петербурге попробовать необычное мороженое

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© Фото: pixabay.com

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать не только обычные виды десерта, но и гречневое мороженое, замороженное жидким азотом или даже жареное.

Summertime

 

Сначала  – киви с бананом. Потом – клубничное, мятное и так далее. За несколько лет в арсенале Summertime появились больше полусотни проверенных рецептов, доведенная до идеала сливочная структура и удобная упаковка.

Не хотите пробовать классическое мороженое – никто не запрещает вам попросить лакомство из гречи, с петрушкой или даже запеченным картофелем. Ни один гурман точно не сможет устоять местной коллекцией вкусов.

В основном Summertime производит мороженое на заказ, но попробовать его можно и в лофт-проекте «Этажи».

Официальный сайт

Где: Лиговский проспект, 74

Когда: по выходным c 11:30 до 20:30

Сколько: от 150 рублей

Фото: Instagram / @summertime_spb
 

«Кинг Понг»

 

В ресторанах «Кинг Понг», расположенных на Большой Морской улице и улице Савушкина, подают то, что точно не ожидают любители сладкого – жареное мороженое, которое поразит своим контрастом.

В меню есть и более традиционные варианты, в том числе кокосовое мороженое или лакомство из йогурта и личи. Если хочется чего-то более необычного, то можно заказать бананы в темпуре с медом и мороженым или даже холодный суп из манго с мороженым.

Конечно, выбор в «Кинг Понг» не ограничивается только сладким. Паровые пельмени с овощами, салат со стеклянными грибами в кисло-сладком соусе, фо бо – меню ресторанов порадует любителей восточной кухни.

Официальный сайт

Где: улица Савушкина, 119; Большая Морская улица, 16

Когда: ежедневно с 12:00 до 00:00

Сколько: жареное мороженое – 260 рублей
Фото: vk.com/cafekingpong, Instagram / @kingpongspb
 

«Кококо»

 

В ресторане лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его жены Матильды коронный номер среди сладких блюд – «Кококорн». Это большой стакан с «попкорном», сделанным из необычного мороженного.

Его готовят с применением методов молекулярной кухни. Сливки настаивают на попкорне, затем дополняют их карамелью и сладкой кукурузой, после чего охлаждают жидким азотом. При подаче из стакана стелется дым, что делает приятное лакомство еще и зрелищными.

В «Кококо» подают и другие десерты, в том числе мороженое из клубничного варенья или с халвой, а также пломбир по «ГОСТу». Сладкое – лишь малая часть всего, что есть в ресторане, поэтому обязательно стоит попробовать что-нибудь еще, любуясь видом на Исаакиевский собор.

Официальный сайт

Где: Вознесенский проспект, 6

Когда: ежедневно с 07:00 до 01:00

Сколько: «Кококорн» – 350 рублей

 
Фото: Instagram / @elenatsareva94, @drogaltsova
 

Mickey & Monkeys

 

Заведение на Гороховой улице не специализируется на мороженом, но с первого взгляда складывается другое впечатление. Отдельный раздел меню посвящен овершейкам, которые впечатлят не только юных посетителей, но и более взрослых гостей.

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Каждый из шести видов овершейков подается не только с мороженым, в том числе в черном рожке, но и множеством других сладостей. В одном бокале можно встретить комбинацию торта, маршмеллоу и сахарной ваты или мармелада, пончика и голландской вафли.

Гигантские десерты порадуют не только вкусовые рецепторы, но и глаз: вряд ли найдется хоть один человек, который не захочет сфотографировать овершейк.

Официальный сайт

Где: Гороховая улица, 27

Когда: с воскресенья по четверг с 10:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 01:00

Сколько: овершейк – 830 рублей

 
Фото: Instagram / @crazysmailik, @mayaoneone
 

Dippin' Dots

 

Еще одним лакомством будущего можно подкрепиться в Dippin' Dots, где продают «наномороженное». Десерт здесь, как и в «Кококо», готовят с помощью крайне низкой температуры.

Небольшие капельки мороженого или фруктового сока переживают испытания криогенной заморозкой, словно герои научно-фантастических фильмов. Разноцветные бусинки обдают холодом до -70 градусов, а затем хранят при температуре, не превышающей -34 градуса, чтобы они сохранили свой уникальный вкус.

Именно такие низкие значения помогают продукции сохранять высокое качество и неповторимый вкус, ведь каждая бусинка должна максимально радовать любителей десертов.

Официальный сайт

Где: Александровский парк, 4

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: от 120 рублей

Фото: vk.com/dippindots_spb

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