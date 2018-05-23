Лето близко: где в Петербурге попробовать необычное мороженое

Summertime
Сначала – киви с бананом. Потом – клубничное, мятное и так далее. За несколько лет в арсенале Summertime появились больше полусотни проверенных рецептов, доведенная до идеала сливочная структура и удобная упаковка.
Не хотите пробовать классическое мороженое – никто не запрещает вам попросить лакомство из гречи, с петрушкой или даже запеченным картофелем. Ни один гурман точно не сможет устоять местной коллекцией вкусов.
В основном Summertime производит мороженое на заказ, но попробовать его можно и в лофт-проекте «Этажи».
Где: Лиговский проспект, 74
Когда: по выходным c 11:30 до 20:30
Сколько: от 150 рублей
Фото: Instagram / @summertime_spb
«Кинг Понг»
В ресторанах «Кинг Понг», расположенных на Большой Морской улице и улице Савушкина, подают то, что точно не ожидают любители сладкого – жареное мороженое, которое поразит своим контрастом.
В меню есть и более традиционные варианты, в том числе кокосовое мороженое или лакомство из йогурта и личи. Если хочется чего-то более необычного, то можно заказать бананы в темпуре с медом и мороженым или даже холодный суп из манго с мороженым.
Конечно, выбор в «Кинг Понг» не ограничивается только сладким. Паровые пельмени с овощами, салат со стеклянными грибами в кисло-сладком соусе, фо бо – меню ресторанов порадует любителей восточной кухни.
Где: улица Савушкина, 119; Большая Морская улица, 16
Когда: ежедневно с 12:00 до 00:00
Сколько: жареное мороженое – 260 рублей
Фото: vk.com/cafekingpong, Instagram / @kingpongspb
«Кококо»
В ресторане лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его жены Матильды коронный номер среди сладких блюд – «Кококорн». Это большой стакан с «попкорном», сделанным из необычного мороженного.
Его готовят с применением методов молекулярной кухни. Сливки настаивают на попкорне, затем дополняют их карамелью и сладкой кукурузой, после чего охлаждают жидким азотом. При подаче из стакана стелется дым, что делает приятное лакомство еще и зрелищными.
В «Кококо» подают и другие десерты, в том числе мороженое из клубничного варенья или с халвой, а также пломбир по «ГОСТу». Сладкое – лишь малая часть всего, что есть в ресторане, поэтому обязательно стоит попробовать что-нибудь еще, любуясь видом на Исаакиевский собор.
Где: Вознесенский проспект, 6
Когда: ежедневно с 07:00 до 01:00
Сколько: «Кококорн» – 350 рублей
Фото: Instagram / @elenatsareva94, @drogaltsova
Mickey & Monkeys
Заведение на Гороховой улице не специализируется на мороженом, но с первого взгляда складывается другое впечатление. Отдельный раздел меню посвящен овершейкам, которые впечатлят не только юных посетителей, но и более взрослых гостей.
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Каждый из шести видов овершейков подается не только с мороженым, в том числе в черном рожке, но и множеством других сладостей. В одном бокале можно встретить комбинацию торта, маршмеллоу и сахарной ваты или мармелада, пончика и голландской вафли.
Гигантские десерты порадуют не только вкусовые рецепторы, но и глаз: вряд ли найдется хоть один человек, который не захочет сфотографировать овершейк.
Где: Гороховая улица, 27
Когда: с воскресенья по четверг с 10:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 01:00
Сколько: овершейк – 830 рублей
Фото: Instagram / @crazysmailik, @mayaoneone
Dippin' Dots
Еще одним лакомством будущего можно подкрепиться в Dippin' Dots, где продают «наномороженное». Десерт здесь, как и в «Кококо», готовят с помощью крайне низкой температуры.
Небольшие капельки мороженого или фруктового сока переживают испытания криогенной заморозкой, словно герои научно-фантастических фильмов. Разноцветные бусинки обдают холодом до -70 градусов, а затем хранят при температуре, не превышающей -34 градуса, чтобы они сохранили свой уникальный вкус.
Именно такие низкие значения помогают продукции сохранять высокое качество и неповторимый вкус, ведь каждая бусинка должна максимально радовать любителей десертов.
Где: Александровский парк, 4
Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00
Сколько: от 120 рублей