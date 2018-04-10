Не воробьем единым: где в Петербурге можно увидеть необычных птиц

С приходом теплой погоды в Петербурге снова появились перелетные птицы. В этом году, по словам специалистов, они прибыли в Северную столицу по расписанию. В конце марта вернулись озерные чайки, грачи, скворцы, чибисы и другие пернатые. Ближе к концу апреля ожидаются насекомоядные птицы, в том числе мухоловки.

В комитете по природопользованию отметили, что не стоит подкармливать перелетных птиц.

«Подкормка может иметь и негативные последствия. Скопление синантропных птиц, голубей, ворон и чаек, может в разы увеличить опасность распространения инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются дикие животные, также может обостриться проблема с уборкой и утилизацией продуктов жизнедеятельности пернатых», — заявил специалист комитета по природопользованию Николай Ахматович.

Несмотря на это, горожане запросто могут любоваться птицами, которые обитают в самых разных частях Петербурга.

Казарка

Представители семейства утиных бывают в Северной столице в периоды сезонной миграции. Периодически они встречаются в Верхнем парке государственного музея-заповедника «Ораниенбаум», но их также видели в Парке Победы в Московском районе и на Суздальских озерах.

Несмотря на свою схожесть с гусями, казарки не издают характерного гоготания. У некоторых видов птиц голос больше похож на собачий лай. Другой особенностью казарок стал быстрый бег, который помогает им спасаться от опасности во время линьки.

Фото: forum.citywalls.ru

Чомга

В районе Шуваловского карьера, расположенного в Приморском районе Петербурга, можно встретить чомгу, также известную как большая поганка. Свое второе название она получила из-за специфического вкуса своего мяса.

Чомга легко распознается даже на расстоянии, ее отличают цветные перья, растущие на голове, и «воротник» на шее, обычно каштаново-рыжего цвета.

Птицы распространены в Европе, в Африке, Новой Зеландии и Азии. В России они в основном живут в Западной и Средней Сибири и на юге по направлению к Казахстану. Несмотря на это, орнитологи установили, что чомги могут зимовать в Петербурге даже в суровые зимы.

Фото: ru-birds.livejournal.com

Скопа

Единственные представители семейства скопиных были замечены в Кронштадте, хотя, по словам ученых, их нечасто удается увидеть в России за пределами тундры. Хищники занесены в Красную книгу, а Союз охраны птиц РФ назвал скопу птицей 2018 года.

В отличие от многих пернатых, которые охотятся на животных, скопы за редким исключением едят только рыбу. Продолжительность их жизни считается долгой по сравнению с другими птицами — некоторые из них умирают в 30-летнем возрасте.

Фото: zapkivach.ru / Алина Урусова

Лазоревка

Давними обитателями Летнего сада и Удельного парка стали лазоревки, представители подвида синицы с необычным голубовато-желтым оперением. В дикой природе они живут в лиственных и смешанных лесах, но без проблем привыкают к городской среде, где селятся в парках и садах.

В особенности их привлекают кормушки, к которым они проявляют наибольший интерес в холодное время года. Лазоревки известны своей смекалкой. Они могут выклевать оконную замазку в доме и украсть оттуда часть обоев, чтобы соорудить из материала гнездо.

Фото: st-roll.ru

Чечетка

Похожие на воробьев чечетки отличаются «красной шапочкой» на голове и желтым клювом. Несмотря на свой небольшой размер, который в основном не превышает 15 см, они не пугаются людей и быстро адаптируются к соседству с ними чечетки.

Свое имя чечетки получили из-за необычной манеры пения, для которой характерно прерывистое повторение одного звука. Любители птиц давно отметили, что они очень звонко поют. Зачастую чечетки не обитают в одиночку, а собираются в небольшие стаи. В Петербурге пернатых можно увидеть в том числе и в Ботаническом саду Петра Великого.

Фото: vk.com/fuksia28

Черный дрозд

Еще один обитатель Ботанического сада – черный дрозд. Еще несколько веков назад они жили только в лесах, но со временем появились в парках, садах и даже крупных городах.

Дроздам не мешают люди, поэтому они легко привыкли к более сложным, чем на природе, условиям жизни. Чаще всего птицы поют рано утром, а их голос отличается печальными мотивами, иногда похожими на игру флейты.

Фото: vk.com/fuksia28

Дрозд-рябинник

Рябинники — одни из самых массовых дроздов Петербурга. От своих сородичей они отличаются образом жизни. Рябинники редко живут отдельными парами, предпочитая собираться в средние по размеру колонии. Другой особенностью рябинников стало необычное пение. Они не умеют мелодично петь, а издают резкие звуки, похожие на треск.

Встретить этих дроздов, в частности, можно в Александровском парке или в Ботаническом саду Петра Великого.

Фото: vk.com/fuksia28

Малиновка

В Нижнем парке Петергофа обитают малиновки. Птицы, также известные как зарянки, прославились своим красивым пением. Запоминаются они не только голосом, но и внешним видом — коричнево-бурым окрасом с оливковыми оттенками.

Зарянки очень плохо приживаются в неволе, но могут обитать и в хозяйственных помещениях, построенных человеком. Птицы нередко упоминаются в искусстве. Художник Джон Анстер Фицджеральд создал несколько цикл картин о малиновке, а в рассказе шведской писательницы Сельмы Лагерлеф «Красношейка» представлена легенда о появлении пятнышка на горле зарянки из крови Иисуса Христа.

Фото: komotoz.ru

Баклан

Как мы знаем от вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, в районе стадиона «Зенит-арена» обитают бакланы. Именно этих пернатых он обвинил в протечке крыши новой арены.

Популярность бакланов возросла до такой степени, что эта птица стала символом «Зенит-арены». Появилась даже петиция о переименовании стадиона в «Баклан-арену».

Бакланы быстро стали частью городской мифологии, хотя в Северной столице они встречаются крайне редко. По словам орнитологов, есть вероятность, что их можно увидеть в Кронштадте.

Фото: championat.com