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Искусство для народа: где в Петербурге послушать уличных музыкантов

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© Фото: newsdale.ru / K.D.

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Прогуливаясь по центру Северной столицы, невозможно не заметить уличных музыкантов, которые в летний сезон выходят на улицы города. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о наиболее популярных местах, где можно услышать кавер-версии хитов или инструментальную музыку, а порой даже отлично потанцевать.

Площадь Островского

 

Расположенная напротив Александринского театра площадь давно стала культовой среди творческих людей из Северной столицы. Помимо знаменитых уличных художников одним из наиболее известных артистов стал Николай Гвоздев.

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Гитарист приходит к Екатерининскому саду на протяжении почти 20 лет, выступая перед публикой каждый теплый сезон. Своей игрой он давно заслужил уважение местных жителей и гостей города, поэтому прохожие часто просят Николая сфотографироваться на память.

Где: Площадь Островского

Фото: youtube.com / Loca
 

Спас на Крови

 

Возле храма, который привлекает множество туристов, каждый год с весны по осень играет большое количество музыкантов. Зачастую они располагаются у входа в Михайловский сад, что помогает собрать публику сразу из нескольких популярных мест.

Однажды у Спаса на Крови можно было застать пианиста, который сыграл не специально привезенном для уличного концерта инструменте. Рядом с храмом звучит как популярная музыка, так и импровизации, пользующиеся не меньшим спросом у слушателей.

Где: набережная канала Грибоедова, 2Б

Фото: fiesta.city
 

Александровский парк

 

Ближайший к Петропавловской крепости парк не мог не превратиться в музыкальную площадку. Его главными «достопримечательностями» стали индейцы из Эквадора и «человек-оркестр» Михаил Каретко, которые исполняют этническую музыку.

Михаил в одиночку играет латиноамериканские композиции одновременно на нескольких инструментах. В парке выступают и менее колоритные артисты, которые завоевывают любовь публики проверенными годами песнями.

Где: Кронверкский пролив, Каменноостровский проспект

Фото: vk.com/mikebusker
 

Около станции метро «Адмиралтейская»

 

Здание, в котором находится стация «фиолетовой» ветки метро, менее популярна, чем другие площадки. Несмотря на это, по вечерам вход в вестибюль превращается в импровизированную сцену, на которой иногда появляется Василий Чернов.

Он играет на 12-струнной бас-гитаре, которую собрал своими руками. По его словам, инструмент при помощи нескольких дополнительных приборов превращается в настоящий ансамбль, что давно по достоинству оценили жители и гости Петербурга.

Где: Кирпичный переулок, 1

Фото: youtube.com / George Golikov
 

6-я и 7-я линии В.О.

 

Главной площадкой музыкантов на Васильевском острове стали пешеходные 6-я и 7-я линии неподалеку от станции метро «Василеостровская». Артисты выступают напротив входа в вестибюль и чуть дальше, возле памятника Василию Корчмину.

Особую атмосферу спонтанным концертам придают фонтаны, которые работают в летний сезон. Пешеходы, прогуливающиеся по линиям от Среднего проспекта до Большого, нередко могут увидеть сразу несколько исполнителей или групп, которые играют не только на гитарах, но и этнических барабанах, скрипках или даже саксофонах.

Фото: spb-guide.ru
 

Набережная канала Грибоедова

 

Одним из наиболее популярных мест среди уличных музыкантов давно стал участок набережной канала Грибоедова у станции метро «Невский проспект».

Артисты собираются неподалеку от Казанского моста в любой сезон, привлекая множество туристов и прохожих. По вечерам вокруг исполнителей собирается немалая публика, которая снимает происходящее на видео.

Где: Невский проспект, 30

Фото: moscow.timestudent.ru
 

Малая Садовая улица

 

На одной из главных пешеходных улиц Северной столицы можно встретить не только группы, исполняющие собственные произведения и любимые народом песни, но и других артистов, в том числе мимов и жонглеров.

Малая Садовая заслужила особый статус среди исполнителей и несколько лет участвовала в Дне уличной музыки.

Где: угол Малой Садовой улицы и Невского проспекта

Фото: fotokto.ru
 

Возле ТРЦ «Галерея»

 

Уличные музыканты чаще всего играют в наиболее популярных местах города, поэтому они давно облюбовали пространство у торгового центра «Галерея». Нередко исполнители уступают друг другу место и даже играют на небольшом расстоянии друг от друга.

Периодически на Лиговском звучит музыка в исполнении группы «Штрудель», которая прославилась необычными кавер-версиями знаменитых хитов.

Где: Лиговский проспект, 30

Фото: rulez-t.info
 

У станции метро «Площадь Восстания»

 

Услышать знакомые мелодии можно и у павильона «Площади Восстания», расположенного на углу Невского проспекта и улицы Восстания. Музыканты играют рядом с метро, чем удивляют и радуют пассажиров подземки.

Здесь можно встретить и легенду Петербурга — трубача дядю Мишу, исполняющего народную классику, в том числе гимн «Зенита» и «Славянку». Своими выступлениями у метро прославилась и группа Oxygen Street.

Где: площадь Восстания, 2

Фото: paperpaper.ru
 

Арка Главного штаба Эрмитажа и Дворцовая площадь

 

Артисты не могли обойти стороной и Дворцовую площадь. Зачастую исполнители играют не в самом центре города на Неве, а под аркой Главного штаба.

Местные музыканты стараются соответствовать званию представителей культурной столицы, поэтому под аркой можно услышать даже музыку из культового фильма «Шербурские зонтики» с Катрин Денев.

Где: Дворцовая площадь, 6/8

Фото: youtube.com / Andrew K

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