«И никакой шаурмы!»: где в Петербурге отведать самую вкусную шаверму

«Шаверма» или «шаурма»?

На губернатора Петербурга Георгия Полтавченко накануне, 25 октября, ополчились многие жители города – в интервью «Российской газете» он назвал шаверму «шаурмой», как это делают другие россияне (в особенности москвичи).

«Петербург - читающий город, и должен таким и остаться. Принципиальное решение уже принято, соответствующее поручение дано на заседании правительства. Так можете и написать. Я поставил задачу сохранить в 100-метровой зоне газетные киоски, цветочные павильоны и театральные кассы. Вот эти три вида торговых объектов мы оставим, а пирожки с шаурмой будем убирать», - заявил Полтавченко.

Автор интервью Анежлика Гурская позже предположила, что он «на автомате» повторил за ней, поскольку она первой употребила в беседе слово «шаурма» (в текст интервью это не попало). Гурская также допустила, что «Георгий Сергеевич слишком долго жил в Москве» и «перенял московские традиции».

Фото: helloboss.ru

Слово «шаверма» появилось в названии блюда, которое привычно называть шаурмой лишь вследствие различия диалекта и произношения между москвичами и петербуржцами. На деле и «шаурма» и «шаверма» — это классическое блюдо арабского мира, в котором основную роль играет мясо (предпочтительнее всего курятина, баранина или говядина), овощи и соус завернутые в тонкий лаваш. Разница между двумя понятиями лишь в произношении, которое более удобно жителям того или иного региона.

Каждой стране и региону предпочтительно выбирать начинку для теста в соответствии с их религиозными убеждениями, особенностями национальной кухни и вкусовыми предпочтениями.

Помимо привычных ларьков у метро в Петербурге есть много других мест, где можно отведать самую разную шаверму. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о некоторых из них.

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Классическая шаверма

В сети бистро «Аль-Шарк» посетителям предлагают попробовать классическую «ливанскую шаверму» в пите или на тарелке. Во втором случае шаверму разрежут на кусочки и подадут в сопровождении квашеной капусты и чесночного соуса. Однако завсегдатаи предпочитают первый вариант: только лепешка и начинка.

Фото: radicalgardens.com

Где: проспект Просвещения, 19 / БЦ "Сенная", улица Ефимова, 3 / улица Пионерская, 21 / Литейный проспект, 43

Шаверма по-еврейски

При создании стрит-фуд бара «Бекицер» в качестве примера брались кафе Тель-Авива. Неизменный атрибут их внутреннего убранства — большое количество кафеля, поэтому в интерьере бара настенной плитки очень много.

В меню, конечно же, разного рода шаверма, шакшука, хумус, малаби и многие другие блюда израильской кухни. Напитки — стандартные, однако особые ценители или любители чего-то новенького могут попросить добавить в них оригинальные израильские специи.

Фото: ok.ru/kudagospb

Где: улица Рубинштейна, 40/11

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С бесплатным чаем и «Нутеллой»

Кафе PitaGrill В PitaGrill вас не только накормят хорошей шавермой по гуманной цене, но и напоят совершенно бесплатно — чай идет в подарок к заказу. Здесь готовят классическую и грибную шавермы, а также десертный вариант с «Нутеллой» и бананом.

Фото: Вера Дорофеева - LiveJournal

Где: улица Ленсовета, 87, к. 1

Вегетарианская шаверма

В меню кафе «Ботаника» есть и оливье, и шаверма, и котлеты — все без мяса. Блюда готовят по аюрведическим рецептам, с добавлением большого количества специй.

В «Ботанике» регулярно проходят кулинарные уроки по приготовлению сложных вегетарианских блюд в домашних условиях.

Фото: 24fastfood.ru

Где: улица Пестеля, 7

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Фруктовая шаверма

В Street-a-pita не боятся экспериментов. Здесь готовят девять разных видов шавермы, в том числе несколько вегетарианских, например с сыром тофу и кунжутным соусом или баклажаном и сулугуни, а еще две десертные вариации, лучшая из которых — с бананом, ореховой пастой и творожным сыром.

Фото: Гастроном

Где: Лиговский проспект, 11