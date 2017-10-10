"Мне приснилось небо Лондона": пять кафе и пабов с британской атмосферой

Диккенс

В этом ресторане сочетается английская солидность и комфорт, строгость викторианского стиля и домашний уют. Здесь можно не только пообедать или поужинать, но и обсудить новости, расположившись у настоящего дровяного камина или в просторном холле на диванах, которые привезены из Англии.

Любители интеллектуальных игр могут сразиться в шахматы за специальным столиком.

Фото: Afisha.ru

Где: набережная реки Фонтанки, 108

Средний чек: от 2500 тыс. рублей

The Telegraph

Этот паб на Рубенштейна успешно функционирует с 2004 года и скроен согласно классическим представлениям об устройстве английского паба: с одной стороны, предельно прост и лаконичен, с другой — напичкан разнокалиберными вещицами, будь то ракетка с "Уимблдона", старинная печатная машинка или тучи ретроплакатов.

Кухня же смело выходит за границы Туманного Альбиона и презентует все, что более или менее сочетается с заглавным напитком: стейки, бургеры, солянку, пельмени, ростбиф и оксфордские колбаски. На время спортивных трансляций или вечером в выходные столики лучше бронировать заранее.

Фото: pub-telegraph.ru

Где: Рубинштейна, 3

Средний чек: 700-1500 рублей

Crumble

Local-кафе Crumble на Васильевском острове выбрало специализацией английскую кухню. В любое время работы заведения можно заказать небезызвестный "английский завтрак", овсянку сэрам тоже подают.

Фирменным блюдом буднего дня назначен пастуший пирог, выходные отвели под дегустацию пудингов (сытные йоркширские, легкие и сладкие, нетрадиционные — всего их 5). Без яблочного крамбла в "Крамбл", понятно, не обошлось. В целом кафе отличает "домашний" уют, энтузиасты-создатели и сладкий дух стартапа.

Фото: The Sun

Где: В.О. пр. Большой, 5

Средний чек: от 400 рублей

Sherlock

"Шерлок" – это паб для джентльменов и прочих аристократичных личностей, лордов, графов, баронов и просто любителей выпить хорошего пива в душевной компании хороших людей, друзей и родной семьи.

Интерьер оформлен в лучших традициях английского паба. При этом в нем очень теплая и домашняя атмосфера. И, конечно же, все детали и элементы декора связаны с известнейшем детективом о Шерлоке Холмсе. В меню удивляет разнообразие блюд, что обычно не свойственно для паба. Богатый выбор разливного пива и мясных блюд: сэндвичей, горячего и стейков. В пабе можно посмотреть спортивные трансляции.

Фото: mega7banket.ru

Где: Захарьевская улица, 13

Средний чек: 1000 рублей

Tower

Традиционный английский паб: отделка дубом, кожаные диваны вдоль стен, массивные дубовые столы и стулья, большая барная стойка.

Меню также отвечает требованиям любителей пива: в наличии базовые и необходимые как воздух вещи — свиная рулька с квашеной капустой, пастуший пирог, рыбный пирог, бигос, бефстроганов, медальоны из свинины с грибным соусом, ассорти из колбас, большая пивная тарелка.

Фото: Restoclub

Где: улица Б. Конюшенная, 14/22

Средний чек: 1100 рублей