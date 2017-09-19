Не спать! Семь необычных кофеен Петербурга

«Фрида»: территория без мяса

Атмосфера в этой кофейне царит солнечная, пляжно-индийская. Вся мебель — из Индии и Индонезии, а на стенах — репродукции картин Фриды Кало. Официантки одеты в платья, похожие на те, что носила художница. Блюда — тоже индийские, их в соответствии с ведическими принципами разрабатывал шеф-повар Навин, так что сочетания продуктов, специй и вкусов как минимум не случайны.

Пока блюда готовятся, гостям предлагают наугад вытащить записку с цитатами и стихотворениями из расшитой сумочки. Когда гость заказывает кофе, ему на блюдечко кладут бумажку с описанием сорта, из которого сварен напиток.

Фото: vk.com/frida_cafe

Где: улица Чайковского, 57 (станция метро «Чернышевская»)

Средний счет: 700 рублей

«Больше кофе»: выпить кофе в настоящем гроте

Это заведение примечательно в первую очередь своим местоположением, ведь находится оно прямо в гроте Александровского парка. Создатели кофейни знают о кофе все и даже выступают в роли судей на соревнованиях бариста. Они поставили внутри индийские кресла с чехлами из флагов Бразилии, Эфиопии и других «кофейных» стран, камин со свечами, столики с цветными чашками и чайниками. Кофе разливают в большие чашки по 250 миллилитров.

Чай здесь делается с добавлением смеси из замороженной черники или клюквы, корицы, аниса и чабреца. В меню также есть молочные коктейли, горячий шоколад, смузи, свежевыжатые соки, выпечка и сэндвичи, хлеб для которых пекут прямо здесь.

Фото: vk.com/morecoffee

Где: Александровский парк, 3 л.Г (станция метро «Горьковская»)

Средний счет: 200 рублей

«Кофе на кухне»: сделай сам

Владельцы кофейни «БольшеКофе!» имеют и еще одно заведение — «Кофе на кухне». Здесь все сделано вручную: разномастные стулья, подушки и смешные абажуры разных цветов не позволят вам скучать, даже если вы оказались тут без компании.

Придя выпить бодрящего напитка, можно самостоятельно выбрать сорт кофе и посмотреть за процессом обжарки зерен прямо у стойки. Сам напиток готовят в раритетной ручной кофе-машине. Здесь также можно приобрести зерна вразвес.

Фото: vk.com/morecoffee

Где: набережная Фонтанки, 17 (станция метро «Гостинынй двор»)

Средний счет: 500 рублей

«Sicaffe. Кофе и штрудели»: под музыку фортепиано

Хорошая музыка добавит красок самому серому осеннему дню. В кофейне Sicaffe играют на фортепиано, подают венгерские штрудели и кофе, выдержанный в специальных колбах.

Процесс приготовления кофе в этом заведении — настоящее шоу. Бариста сами составляют кофейные смеси и обжаривают зерна прямо в зале, превращая процесс в красивое и ароматное представление. Ароматный напиток предлагается сопроводить сытным или сладким штруделем или десертом — карамельно-грушевым тортом, лимонным тартом, эклером.

Фото: Morgenmad.ru

Где: улица Гороховая, 2/6 (станция метро «Адмиралтейская»)

Средний счет: 600 рублей

«Латтерия»: путешествие в Скандинавию

Кофейня «Латтерия» — живое доказательство того, что интерьер в лаконичном скандинавском стиле может быть очень уютным. Мягкие кресла, олени на стенах, обилие дерева и электрический камин согреют в самые лютые холода.

Кофе тут тоже на высоте: для напитков используют только зерно класса спешелти, готовят как традиционные виды, так и авторские — например, кофе с халвой и розовым перцем. «Наша миссия не просто открыть глаза с помощью чашки кофе с утра, а открыть глаза на то, сколько людей объединяет всего одна чашка кофе», - сообщают основатели этой кофейни.

Фото: vk.com/latteriaspb

Где: улица Маяковского, 16 (станции метро «Маяковская»/«Площадь Восстания»)



Средний счет: 500 рублей

Кондитерская Candies: сладкая жизнь

Настоящий рай для любителей сладкого. Здесь их ждут не только стандартные эспрессо и капучино, но и всевозможные коктейли на основе кофе и даже традиционный какао с маршмеллоу.

В основном меню заведения - несколько крем-супов, стейки, пасты, бургеры. Но главным меню считается десертное. В нем: карамельный попкорн в шоколаде, холодные чизкейки из сезонных фруктов, фирменные пироги, печенье и конфеты. Все сладости готовятся здесь без добавления красителей, консервантов и замороженных фруктов.

Фото: vk.com/coffeeroomspb

Где: улица Гороховая, 11 (станция метро «Адмиралтейская»)

Средний счет: 600 рублей

Surf Coffee: кофе под пальмой

Это место - настоящий остров улыбок в океане петербургских холодов. Тут всегда солнце, пальмы, волны, гамаки и вкусный кофе. Сюда приятно прийти расслабиться и отдохнуть: в заведении сочетаются свободный дух Калифорнии и гавайское благодушие.

Команда заведения тренировалась варить кофе, путешествуя по городу на винтажном минивэне и участвуя в фестивале фудтраков. В меню большой выбор согревающих напитков, названия которых также отсылают к серферской тематике, например, «Оаху-какао» или «Маверик-бамбл».

Фото: restoclub.ru

Где: улица Гороховая, 34 (станция метро «Сенная площадь»)

Средний счет: 400 рублей