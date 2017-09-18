  • 19 Сентябрь 2017
USD 19.09.2017 57.6242 +0.0906
USD ММВБ 00:17 58.08400  
EUR 19.09.2017 68.7514 +0.1713
EUR ММВБ 00:17 69.3850  
Нефть($) 18.09.2017 55.44 0.20
Нефть(p) 18.09.2017 3194.69 +16.53

Когда сцена совсем близко: пять камерных театров Петербурга

Автор:


© Фото: animal-store.ru

Темы дня

Нередко ценители театрального искусства предпочитают именитым подмосткам небольшие театры, где игра актеров видна на расстоянии вытянутой руки в самом прямом смысле этих слов. Представляем вам несколько таких театральных площадок.

«Особняк»

 

В этом театре на Петроградской стороне всего 80 мест. Он появился как эксперимент: на заре перестроечной эпохи актеры, рискнувшие стать свободными от диктата худрука, режиссера, рамок предложенной пьесы, организовали театр по своим правилам. Первым его местом стал город Пушкин – уже оттуда он перебрался в престижной район Северной столицы.

Для спектаклей характерны притчевая манера повествования, глубокая философия, свобода и импровизация. Авторы произведений, по которым ставятся спектакли в этом театре, как правило, либо малоизвестны, либо не известны широкой публике вовсе: здесь любят и умеют зажигать новые звезды.

Визитная карточка театра: «Корабль ЭКЗЮПЕРИ» - спектакль-лауреат премии «Золотой Софит-2016» в номинации «Лучший актерский ансамбль».

Фото: vk.com/exuperie
 

Что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали? Что чувствует писатель, создавший миры и миры, но сведенный бесчисленными интерпретаторами до нескольких заезженных цитат? Что видит человек, проживший непростую, насыщенную и многослойную жизнь, преданный своему делу и Любимой Женщине, удалившись в свою Вечность? Образы из его книг живут уже своей жизнью. Люди перекраивают память о нем по лекалам сегодняшнего дня. Слова и определения уже несколько раз поменяли смысл…

Спектакль состоит из завораживающих и странных картин. Смешных и щемящих сцен, где стереотипы перерастают себя и Слова закрываются в предметы, чтобы быть услышанными.

Стоимость билетов: от 500 рублей

Где: Каменноостровский проспект, 55

 

Театральный центр на Коломенской

 

Театральный центр на Коломенской начал свою работу в апреле 2005 года. Свой дом он обрел 12 января 2007 года и стал первым частным театром Петербурга.

В уютной обстановке театрального центра на Коломенской слиты воедино камерная сцена и свой ресторан, что позволяет находиться в атмосфере постановки на протяжении всего спектакля, до и после. По-домашнему здесь проходят творческие вечера, бенефисы и, конечно же, спектакли малой формы. Ведь именно в такой обстановке можно лучше пообщаться с артистами и согреться чашечкой кофе в антракте.

Визитная карточка театра: «Держи меня крепче, люби…» - спектакль идет со дня основания театра.

Фото: privatetheatre.ru
 

Вторая половина XIX века. В старинный замок где-то во Франции приезжает молодой репортер из Парижа, посланный редакцией газеты взять интервью у обитателей замка. В замке три женщины, которые лишены и внимания, и заботы, и общения с противоположным полом, и любви. С приходом в дом молодого красавца между обитательницами дома разгораются вполне понятные страсти, любовные интриги. Любовные, интимные, психологические сцены перемежаются с крупным зрелищным рядом.

Стоимость билетов: от 500 рублей

Где: улица Коломенская, 43 

 

Театр поколений

 

Этот театр в 1991 году организовал режиссер Зиновий Корогодский в 1991 году, сначала спектакли шли на проспекте Обуховской Обороны. После этого театр не раз переезжал – даже некоторое время был в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости.

Сейчас он находится на Петроградской стороне. Здесь состоялась премьера «Питер-Burg» по оригинальному сценарию театра с участием профессоров Института искусств Калифорнии. Здесь продолжает работать творческая лаборатория, разрабатывая новые подходы и воплощая новые идеи.

Визитная карточка театра: «Питер-Burg» - идет с 2010 года.

Фото: Musecube
 

Это повествование, в котором предметом исследования является не персонаж или коллизия между характерами, а Город.

Артисты привлекли к работе специалистов в области видеоарта, а также художников, которые работают в древнем искусстве кукольного театра. В спектакль включены и элементы инсталляции, и драмы, и различных музыкальных жанров.

Главным же становится душа нашего города, его великая всемирная судьба. Как и почему именно это место стало столь значимым в судьбах мира? Почему, несмотря ни на что, оно, это место, продолжает быть столь плодоносным и загадочным? «Мы хотим поделиться нашим видением его удивительной судьбы и тайны его обаяния», - делится Театр поколений.

Стоимость билетов: от 450 рублей

Где: Лахтинская улица, 25А 

 

«МимИГРАнты»

 

Сформировавшийся в 1989 году, клоун-мим-театр «МимИГРАнты» стал первым постоянным петербургским театром клоунов и мимов, который вот уже более четверти века дарит зрителям фантастические эмоции и незабываемые впечатления. Основатель и бессменный худрук театра — Александр Плющ-Нежинский.

Каждый спектакль театра — это демонстрация виртуозной пластики артистов, и в каждом присутствует интерактив — зрители вовлекаются непосредственно в действие. Зал совсем небольшой – максимальный контакт со зрителем обеспечен.

Визитная карточка театра: «Школа Жен»

Это спектакль об обмане, любви, воспитании идеальной жены. Этот спектакль играется одновременно всерьез и иронично.

Сентенции о верной и благочестивой жене, которые в устах Арнольфа звучат как мантра, изящно парирует его друг Кризальд. Их словесная дуэль проходит как импровизация, в которую вовлечены и зрители. Зрительный зал на наших глазах превращается в театр. Так принято было играть во времена Мольера, развлекая публику придумками на ходу. В «Укрощении строптивой» дерзкую упрямицу перевоспитывали, в «Пигмалионе» вульгарную особу приобщали к светскому обществу. В «Школе жен» вновь начали воспитывать женщину, да не так просто это оказалось.  

Фото: kudago.com
 

Стоимость билетов: от 600 рублей

Где: Рижский проспект, 23

 

«Остров»

 

Театр «Остров» находится в полуподвальном помещении. Пройдя мимо буфета, можно попасть в зал с невысокой сценой, отделенной от зрительного зала занавесью. Разделение это скорее техническое, актеры играют очень близко к публике.

В театре ставят все - от драмы до фарса. Много спектаклей поставлено по произведениям Александра Володина. В театре есть гостиная Володина, где собраны вещи и фотографии драматурга. Здесь часто идут авангардные, экспериментальные спектакли с использованием видеоряда, звукозаписей, голоса за сценой, световых эффектов, марионеток. Труппа состоит из профессиональных актеров.

Визитная карточка театра: «Путешествия с тетушкой»

Это эксцентричное жизнеописание английской дамы, в преклонные годы сохранившей свой неунывающий нрав и склонность к авантюрам. Генри Пуллинг, отставной управляющий лондонского банка, встречает свою семидесятипятилетнюю тетю, впервые за более чем 50 лет. Она убеждает его отправиться с ней в путешествие. Они совершают вояж, посещая экзотические места мира: Париж, Стамбул и Парагвай, общаясь с хиппи, военными преступниками и агентами ЦРУ, оживая от унылой пенсионерской жизни. Он, со своей пуританской моралью, обращает внимание на мелочи, думает об устройстве того широкого мира, что вокруг него открывается, и что приятно, полифония мира. «Just take it easy.» Жизненный опыт, легкий авантюрный уклон и тонкий юмор тетушки постепенно разрушают защитную броню Генри, его жизнь радикально меняется.

Фото: vk.com/dram_teatr_ostrov
 

Стоимость: от 400 рублей

Где: Каменноостровский проспект 26/28

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в сентябре

    Осень – не повод сидеть дома и грустить. Фестивали, парады, концерты – обо всем этом и многом другом «Санкт-Петербург.ру» расскажет в афише на сентябрь.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.09.17
    Оконные системы IVAPER — начало строительства нового производственно-логистического комплекса
    14.09.17
    Чем обусловлена популярность авиакомпании Уральские Авиалинии?
    13.09.17
    Клиника «Мать и дитя» в Санкт-Петербурге: 100 000 счастливых людей
    13.09.17
    Все для вашего удобства: точка SPOT на М. Жукова
    12.09.17
    Остекление лоджий в Санкт-Петербурге: широкий спектр предложений
    11.09.17
    Регистрация на сайте знакомств может стать успешным началом романтических отношений
    07.09.17
    Получение лицензии Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения в Санкт-Петербурге
    07.09.17
    Что включает в себя качественный сервис по ремонту стиральных машин

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram