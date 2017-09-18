Когда сцена совсем близко: пять камерных театров Петербурга

«Особняк»

В этом театре на Петроградской стороне всего 80 мест. Он появился как эксперимент: на заре перестроечной эпохи актеры, рискнувшие стать свободными от диктата худрука, режиссера, рамок предложенной пьесы, организовали театр по своим правилам. Первым его местом стал город Пушкин – уже оттуда он перебрался в престижной район Северной столицы.

Для спектаклей характерны притчевая манера повествования, глубокая философия, свобода и импровизация. Авторы произведений, по которым ставятся спектакли в этом театре, как правило, либо малоизвестны, либо не известны широкой публике вовсе: здесь любят и умеют зажигать новые звезды.



Визитная карточка театра: «Корабль ЭКЗЮПЕРИ» - спектакль-лауреат премии «Золотой Софит-2016» в номинации «Лучший актерский ансамбль».

Фото: vk.com/exuperie

Что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали? Что чувствует писатель, создавший миры и миры, но сведенный бесчисленными интерпретаторами до нескольких заезженных цитат? Что видит человек, проживший непростую, насыщенную и многослойную жизнь, преданный своему делу и Любимой Женщине, удалившись в свою Вечность? Образы из его книг живут уже своей жизнью. Люди перекраивают память о нем по лекалам сегодняшнего дня. Слова и определения уже несколько раз поменяли смысл…



Спектакль состоит из завораживающих и странных картин. Смешных и щемящих сцен, где стереотипы перерастают себя и Слова закрываются в предметы, чтобы быть услышанными.

Стоимость билетов: от 500 рублей

Где: Каменноостровский проспект, 55

Театральный центр на Коломенской

Театральный центр на Коломенской начал свою работу в апреле 2005 года. Свой дом он обрел 12 января 2007 года и стал первым частным театром Петербурга.

В уютной обстановке театрального центра на Коломенской слиты воедино камерная сцена и свой ресторан, что позволяет находиться в атмосфере постановки на протяжении всего спектакля, до и после. По-домашнему здесь проходят творческие вечера, бенефисы и, конечно же, спектакли малой формы. Ведь именно в такой обстановке можно лучше пообщаться с артистами и согреться чашечкой кофе в антракте.



Визитная карточка театра: «Держи меня крепче, люби…» - спектакль идет со дня основания театра.

Фото: privatetheatre.ru

Вторая половина XIX века. В старинный замок где-то во Франции приезжает молодой репортер из Парижа, посланный редакцией газеты взять интервью у обитателей замка. В замке три женщины, которые лишены и внимания, и заботы, и общения с противоположным полом, и любви. С приходом в дом молодого красавца между обитательницами дома разгораются вполне понятные страсти, любовные интриги. Любовные, интимные, психологические сцены перемежаются с крупным зрелищным рядом.

Стоимость билетов: от 500 рублей

Где: улица Коломенская, 43

Театр поколений

Этот театр в 1991 году организовал режиссер Зиновий Корогодский в 1991 году, сначала спектакли шли на проспекте Обуховской Обороны. После этого театр не раз переезжал – даже некоторое время был в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости.

Сейчас он находится на Петроградской стороне. Здесь состоялась премьера «Питер-Burg» по оригинальному сценарию театра с участием профессоров Института искусств Калифорнии. Здесь продолжает работать творческая лаборатория, разрабатывая новые подходы и воплощая новые идеи.

Визитная карточка театра: «Питер-Burg» - идет с 2010 года.

Фото: Musecube

Это повествование, в котором предметом исследования является не персонаж или коллизия между характерами, а Город.

Артисты привлекли к работе специалистов в области видеоарта, а также художников, которые работают в древнем искусстве кукольного театра. В спектакль включены и элементы инсталляции, и драмы, и различных музыкальных жанров.

Главным же становится душа нашего города, его великая всемирная судьба. Как и почему именно это место стало столь значимым в судьбах мира? Почему, несмотря ни на что, оно, это место, продолжает быть столь плодоносным и загадочным? «Мы хотим поделиться нашим видением его удивительной судьбы и тайны его обаяния», - делится Театр поколений.

Стоимость билетов: от 450 рублей

Где: Лахтинская улица, 25А

«МимИГРАнты»

Сформировавшийся в 1989 году, клоун-мим-театр «МимИГРАнты» стал первым постоянным петербургским театром клоунов и мимов, который вот уже более четверти века дарит зрителям фантастические эмоции и незабываемые впечатления. Основатель и бессменный худрук театра — Александр Плющ-Нежинский.

Каждый спектакль театра — это демонстрация виртуозной пластики артистов, и в каждом присутствует интерактив — зрители вовлекаются непосредственно в действие. Зал совсем небольшой – максимальный контакт со зрителем обеспечен.

Визитная карточка театра: «Школа Жен»

Это спектакль об обмане, любви, воспитании идеальной жены. Этот спектакль играется одновременно всерьез и иронично.

Сентенции о верной и благочестивой жене, которые в устах Арнольфа звучат как мантра, изящно парирует его друг Кризальд. Их словесная дуэль проходит как импровизация, в которую вовлечены и зрители. Зрительный зал на наших глазах превращается в театр. Так принято было играть во времена Мольера, развлекая публику придумками на ходу. В «Укрощении строптивой» дерзкую упрямицу перевоспитывали, в «Пигмалионе» вульгарную особу приобщали к светскому обществу. В «Школе жен» вновь начали воспитывать женщину, да не так просто это оказалось.

Фото: kudago.com

Стоимость билетов: от 600 рублей

Где: Рижский проспект, 23

«Остров»

Театр «Остров» находится в полуподвальном помещении. Пройдя мимо буфета, можно попасть в зал с невысокой сценой, отделенной от зрительного зала занавесью. Разделение это скорее техническое, актеры играют очень близко к публике.

В театре ставят все - от драмы до фарса. Много спектаклей поставлено по произведениям Александра Володина. В театре есть гостиная Володина, где собраны вещи и фотографии драматурга. Здесь часто идут авангардные, экспериментальные спектакли с использованием видеоряда, звукозаписей, голоса за сценой, световых эффектов, марионеток. Труппа состоит из профессиональных актеров.

Визитная карточка театра: «Путешествия с тетушкой»

Это эксцентричное жизнеописание английской дамы, в преклонные годы сохранившей свой неунывающий нрав и склонность к авантюрам. Генри Пуллинг, отставной управляющий лондонского банка, встречает свою семидесятипятилетнюю тетю, впервые за более чем 50 лет. Она убеждает его отправиться с ней в путешествие. Они совершают вояж, посещая экзотические места мира: Париж, Стамбул и Парагвай, общаясь с хиппи, военными преступниками и агентами ЦРУ, оживая от унылой пенсионерской жизни. Он, со своей пуританской моралью, обращает внимание на мелочи, думает об устройстве того широкого мира, что вокруг него открывается, и что приятно, полифония мира. «Just take it easy.» Жизненный опыт, легкий авантюрный уклон и тонкий юмор тетушки постепенно разрушают защитную броню Генри, его жизнь радикально меняется.

Фото: vk.com/dram_teatr_ostrov

Стоимость: от 400 рублей

Где: Каменноостровский проспект 26/28