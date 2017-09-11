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В Петербурге покажут спектакль по пьесе "Всего лишь конец света"

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© Фото: организаторы спектакля

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Увидеть его можно будет 16 и 17 сентября.

В выходные,16 и 17 сентября, в Петербурге покажут спектакль «Всего лишь конец света» по знаменитой пьесе Жан-Люка Лагарса.

Пьеса «Всего лишь конец света» (та самая, по которой снял свой нашумевший фильм режиссер Ксавье Долан) была написана в 1990 году и имеет богатую историю постановок. Однако в России она была поставлена впервые в петербургском Театре Поколений - премьера состоялась летом 2017 года.

Молодой писатель Луи узнает о том, что смертельно болен, и отправляется на встречу с семьей, которую не видел уже 12 лет. Но, приехав в родительский дом, Луи так и не сообщает родным новость о своей скорой смерти. Члены семьи, погруженные в свои проблемы, «пропускают» уход самого близкого человека.

«Пьесы Лагарса во Франции пользуются невероятной популярностью, изучаются в университетах - он совершил революцию в драматургии. Одни называют его французским Чеховым, другие – продолжателем традиции театра абсурда»,  - сообщают организаторы представления.

Количество билетов строго ограничено - в зале всего 60 мест.

Приобрести билеты можно на сайте или забронировать в группе театра. 

Когда: 16 и 17 сентября

Где:  ултца Лахтинская, 25 / Театр Поколений

Подробности в группе ВКонтакте.

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