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Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

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© Фото: lib05.ru

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«Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

«Кино без попкорна»

 

Пожалуй, это самый активный киноклуб в Петербурге. Кинопоказы здесь почти также часто, как в обычных кинотеатрах – по нескольку фильмов в день. В ночь с пятницы на субботу – нон-стоп из трех кинокартин одного режиссера. Репертуар «Кино без попкорна» - это участники крупнейших кинофествиалей последних лет, а также классика кино.  

С попкорном сюда действительно нельзя. Но каждому гостю – бесплатный чай.

Фото: vk.com/bez_popkorna
 

Где: улица Садовая, 12 (рядом с рестораном «Мадагаскар», дверь «Бизнес центр СИТИ»)

Стоимость: от 200 рублей

Подробности в группе «ВКонтакте» 

Арт-клуб «Книги и кофе»

 

В пространстве для встреч и общения «Книги и кофе» проходят кинопоказы, вход на которые абсолютно бесплатный. Репертуар киноклуба – фильмы по литературным произведениям, а также действительно редкие кинокартины. Некоторые из них касаются работы писателей, журналистов и фотографов.

Иногда здесь проходят и встречи с режиссерами – следите за афишей «Книги и кофе».

Фото: Кинорежиссер Константин Лопушанский в "Книгах и кофе" / vk.com/knigikofe
 

Где: улица Гагаринская, 20

Вход свободный

Подробнее в группе «Вконтакте» 

Киноклуб «Парус»

 

Этот киноклуб Центральной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова известен многим киноэстетам Северной столицы. Предпочтений здесь нет – все зависит от конкретной программы. В этом киноклубе можно увидеть классику зарубежного кинематографа, современное российское кино и многое другое.

Не обходит «Парус» и документальные фильмы, которые можно не только увидеть, но и обсудить после просмотра.

Фото: vk.com/biblioteki_lermontova
 

Где: Литейный проспект, 19,

Вход свободный

Подробнее здесь

Синематека Матисс Клуба

 

Многие любители кино предпочитают смотреть фильм с оригинальной озвучкой, чтобы лучше погружаться в игру актера. Такие фильмы с русскими субтитрами показывают в этом киноклубе.

Его репертуар – это классика мирового кинематографа, ретроспективы, тематические показы, фильмы — призеры кинофестивалей и культовое кино современных некоммерческих кинорежиссеров. Сеансы обычно проходят в выходные. 

Фото: vk.com/club2898741
 

Где: Никольская площадь, 6

Стоимость: 250 рублей.

Больше информации – в группе «ВКонтакте» 

КиноКлуб СПбГИК

 

Если вы готовы подождать до сентября, то советуем посетить этот киноклуб, куда вход открыт не только для студентов этого учебного заведения. Главное не забыть с собой любой документ, который подтверждает вашу личность, – пригодится на входе.

Увидеть здесь можно очень редкие кинокартины. Также бывают встречи с режиссерами и актерами, мастер-классы и многое другое. Иногда можно посетить и открытую защиту дипломов студентов.

Фото: vk.com/kinoklub_gik
 

Где: Дворцовая набережная, 2 (343 аудитория)

Вход свободный

Афишу мероприятий можно увидеть в группе «ВКонтакте»

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