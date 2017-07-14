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«Давай по маленькой!»: рюмочные Петербурга раньше и сейчас

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© Фото: chekrygin.com

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Почему рюмочная в Петербурге – это не просто место, где можно выпить, и сохранились ли такие заведения по сей день.

Рюмка, закуска, папироска

 

В Северной столице рюмочные появились еще в XIX веке. Их открывали специально для посетителей, которым не нужно долгое застолье. К рюмке давали закуску, газету и папиросу.

Традицию таких питейных возродили в 60-х, по просьбам горожан, которые отчаянно боролись с пьянством на детских площадках, в парках и дворах.

Фото: pikabu
 

Завсегдатаи рюмочных тех времен вспоминают, что такие заведения в центре города были основным местом обитания не столько алкоголиков, сколько творческой интеллигенции, хоть в то время оба этих понятия были весьма расплывчатыми и зачастую пересекающимися. В рюмочных обсуждались модные, не всегда легальные книги, бытовые проблемы и многое другое.

Рюмочные открывались рано утром, а закрывались в восемь часов вечера, как будто специально приспосабливались для посещения до работы либо в обеденный перерыв. В рюмочных наливали обычно по 100 грамм, они носили название «заход».

Пережившие 90-е

 

Из-за антиалкогольной кампании времен перестройки большинство рюмочных были закрыты. Кроме того, в 90-х, с появлением большого числа кафе и баров, рюмочные начали отходить на второй план городской жизни. В нулевые этот формат практически исчез из жизни. Тем не менее, некоторые из них все же сохранились по сей день.

Фото: travel.rambler.ru
 

Пожалуй, каждая из тех, что сохранилась по сей день, славится какой-то своей особенностью, которая известна ее прошлым гостям:

  • Рюмочная на Разъезжей, 11 была знаменита тем, что практически всегда для употребления 100 грамм приходилось звать продавщицу из подсобки;
  • Рюмочная «Стопка» на Разъезжей, 43 славилась умением притягивать к себе сотрудников Ленфильма и алкоголиков с Коломенской улицы;
  • Кафе «Рюмочная» на Пушкинской,  1 – любимое место сборов художников и преподавателей с философского факультета ЛГУ;
  • Рюмочная на Стременной, 22 – завсегдатаи этого питейного заведения гордятся тем, что в разные периоды времени его посещали Сергей Довлатов и Иосиф Бродский;
  • Кафе «Пельменная» на Жуковского, 12 – одна из старейших пельменных Петербурга. По одной из легенд, сюда любила захаживать жена Ленина Надежда Крупская. Здесь обычно подают самодельные пельмени под водочку;
  • Рюмочная на Восстания, 14 славилась наличием обязательной закуски традиционных 100 грамм - плавленым сыром.


«Рюмочные по капле выдавливаются из нашей жизни, как по капле выдавливается из Петербурга сама петербургская жизнь с ее неторопливой вдумчивостью, балансом содержания и формы, неприятием суеты и приматом духа над сребролюбием, звенящим небытием», —  написал в 2008 году писатель Павел Крусанов.  «Санкт-Петербург.ру» попытался оспорить это суждение и найти несколько тех мест, в которых сохранился дух рюмочных былых лет.


«Пинта» на Стремянной

 

«Пинта» — рюмочная со стажем в несколько десятилетий. Не закрывалась даже во время перестройки. Интерьер с момента открытия ни разу не обновляли: маленький телевизор в углу, полное отсутствие сидячих мест и белые панельные стены. 

Постоянных клиентов здесь больше, чем случайных прохожих с улицы. Есть и те, чьи отцы  и даже деды раньше тоже ходили именно в «Пинту».

Фото: The Village
 

Адрес: Стремянная улица, 22

Часы работы: с 8:00 до 22:00

«Маяк»

 

Легендарная рюмочная, которую знают все любители подобных заведений в городе. Клиенты здесь играют в шахматы, параллельно распивая водку из рюмок и запивая ее напитком «тархун». 

Людей здесь очень много в любой вечер – свободных мест может не быть.

Фото: KudaGo.com
 

Адрес: Маяковского, 20

Часы работы: с 12:00 до 23:00

Рюмочная на Разъезжей, 11

 

Здесь есть все, что можно ожидать от подобных мест: пластиковые вилки и ложки, закуска на бумажных тарелках, недорогая водка. За массивными столами сидят на удобных скамейках.

Посетители у «Стопки» постоянные. Чаще всего - это актеры театра «На Моховой», студенты и врачи из соседней больницы.

Фото: Sergey Sergeev / google.ru/maps
 

Часы работы: с 13:00 до 21:00 

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