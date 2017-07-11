Петербург для нищих: как жить и веселиться с пустым кошельком

Жилье за 10 тыс. рублей

Важнее всего при поиске жилья учитывать три фактора — это максимально удобное местоположение, а также дешевизна аренды и отсутствие комиссии и залога. Лучше всего под эти критерии попадает Адмиралтейский район. Средняя цена комнаты в районе станций метро Нарвская или Балтийская - 10 тыс. рублей в месяц.

«Красный Треугольник». Фото: Drive2

До центра города можно дойти пешком, а рядом находится залив, где летом можно жарить шашлыки. К примеру, на Канонерском острове — в портовом районе города, который в 90-е служил местом избавления от трупов, сообщает интернет журнал «Нож».

Сейчас он соединен с городом туннелем, который проложили под водой. Добраться туда можно от станции метро Балтийская на маршрутке К-67.

Если с деньгами совсем туго, то можно направиться к зданию бывшего завод «Красный Треугольник» (набережная Обводного канала, 136). В одном из корпусов, где все еще идет ремонт, можно снять помещение практически задаром. Конечно же, вас ожидают некие лишения в удобствах, но зато отличный вид из окна.

Пальто за 50 рублей

Чтобы сэкономить и выглядеть как завсегдатай петербургских андеграундных тусовок, нужно закупаться на Удельном рынке у одноименной станции метро. В зависимости от сезона, здесь можно купить пальто за 50 рублей, футболки по 100 рублей и джинсы в районе 350 — 500 рублей. Обувь стоит дороже, но можно найти и приемлемые варианты.

Несмотря на расхожее мнение о дешевизне сэконд-хедов, найти действительно недорогой из них порой достаточно сложно. Лучше заходить в те, что находятся на окарине города.

Фото: dnevniki.ykt.ru

Исключением является сэконд «Спасибо!», который находится у станции Сенная Площадь на Гороховой улице, 50/79. Там можно купить не только дешевую одежду, но и другие подержанные вещи.

Этот магазин пополняет ассортимент за счет посетителей, которые на благотворительной основе сдают туда ненужные вещи. Зачастую рядом со входом в магазин можно наблюдать вешалку с одеждой, которая раздается всем желающим бесплатно.

Бокал вина за 60 рублей

В Петербурге есть много кафе, где поесть и выпить можно значительно дешевле, чем можно было ожидать. Так, в одном из самых старых питейных заведениях Северной столицы кафе «Маяк» (станция метро Маяковская, улица Маяковского, 20) кружка пива обойдется в 120 рублей, а бокал вина или 50 грамм водки — всего за 60 рублей.

Самая дешевая закуска – в рюмочной «Дружба» у метро «Звенигородская» (улица Звенигородская, 2/44). Бутерброд с килькой - 10 рублей, бутерброд с грудинкой — 30 рублей. Самая дешевая водка здесь обойдется в 80 рублей за 100 грамм, а кружка самого дешевого пива стоит 60 рублей.

Фото: The Village

Еще одно недорогое заведение находится по улице Пестеля, 11 рядом со станцией метро «Чернышевская» - это небольшое кафе «Малая Одесса». Интерьер тут выдержан в стиле дорожной забегаловки, но местоположение и цены сглаживают этот нюанс. Водка здесь одна из самых дешевых по городу - от 60 рублей за 100 грамм.

Для любителей пива «Малая Одесса» предлагает целых два сорта на разлив - дешевый стоит 90 рублей за поллитра. Разливное красное полусладкое вино в «Малой Одессе» - 80 рублей за стакан.

Бесплатные тусовки

Если посмотреть афишу открытия местных выставок в арт-пространствах и маленьких галереях города, то можно увидеть много тех, кто вход будет совершенно бесплатным. Часто в день открытия организаторы предлагают посетителям выставки бесплатные напитки и угощения, в том числе и алкоголь. Главное — приходите заранее, чтобы до вас все не съели и не выпили другие.

Для ценителей классического искусства есть множество бесплатных органных концертов в католических церквях города. Пускают на такие мероприятия обычно за символическое пожертвование.

Есть в Петербурге и бесплатные зоопарки. Один из таких контактных зверинцев находится на Крестовском острове (Южная дорога, 15). Изюминка это места — страусы, которых можно кормить.

Рядом есть и заповедник Елагин остров. По будним дням вход в него также бесплатный. Тут можно покормить белочек и арендовать лодку для прогулки. Час ее аренды обойдется в 300 рублей.

Фото: peterburg.ru

В Петербурге можно отлично провести время и просто гуляя по дворам. К примеру, есть сюрреалистический мозаичный двор на улице Чайковского, 2, который полностью отделан мозаикой. Благодарить за это произведение искусства нужно воспитанников художественной школы для детей и подростков, которая находится по этому адресу.

И это далеко не все. Во дворе по адресу проспект Космонавтов, 63, находится макет Эйфелевой башни высотой с пятиэтажный дом, Триумфальная арка и стеклянная пирамида Лувра. Во дворе на Васильевском острове (10-я линия В.О., дом 17Г), расположена стена дома, украшенная панорамой Венеции.

Бары с дешевыми шотами

Если по будням многие бары и клубы устраивают бесплатные показы фильмов, поэтические вечера и открытые микрофоны, то ближе к выходным становится сложнее найти вечеринку с бесплатным входом. Но есть и исключения, Так, в баре Niko (станция метро «Владимирская», улица Коломенская, 9), каждую пятницу, начиная с полуночи, проходят бесплатные концерты джазовых коллективов.

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В остальных случаях придется заплатить за вход, но можно сэкономить на алкоголе. Нужно обращать внимание на афиши со словом «Боярский» в названии - на таких вечеринках часто устраивает акцию на шоты с водкой, которые продаются по 300 рублей за шесть шотов. Примерно раз в месяц эти мероприятия проходят в клубе MOD (метро «Невский Проспект», набережная канала Грибоедова, 7) и в БКЗ Ионотека (метро «Площадь Восстания», Лиговский проспект, 50, к. 12).

Фото: vk.com/ionoteka

В том же БКЗ Ионотека действуют постоянные акции на единовременную покупку нескольких единиц алкоголя. Пять бокалов пива или четыре ром-колы здесь будут стоить 600 рублей, а десять рюмок водки — 700 рублей.

В этом клубе также проходят известные в Петербурге маргинальными вечеринками «Диско Сенокос» и «Общество Пропавших». Их посетители покупают алкоголь в круглосуточных магазинах и распивают его у входа в клуб. Некоторые проводят таким образом всю ночь, знакомясь и общаясь с людьми, так и не зайдя ни разу в само заведение. Иногда это бывает крайне увлекательно.