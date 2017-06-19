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ТОП-7 парикмахерских для мужчин в Петербурге

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© Фото: 2ГИС

Темы дня

Аккуратная стрижка, ровная борода и красивая укладка. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о тех салонах красоты Северной столицы, которые рассчитаны специально для мужчин.

Mr. Grek: барбершоп и автомойка

 

Мастера мужского пространства Mr. Grek помогут клиентам раскрыть в полной мере свое природное обаяние. Здесь все создано для того, чтобы мужчина мог чувствовать себя полностью расслабленным во время любой из процедур. Mr. Grek предлагает модные и классические стрижки, королевское и традиционное бритье, уход за усами и бородой, маникюр и педикюр.

В мужском пространстве Mr. Grek можно совместить приятное с полезным: преобразиться самому и привести в порядок свой автомобиль. На территории заведения работает автомойка.

Фото: KudaGo.com
 

Где: улица Кораблестроителей, д. 14

Часы работы: ежедневно 10:00–21:00

Поробнее на сайте.

Chop-Chop: по всему миру

  

Chop-Chop – это крупнейшая в мире сеть мужских парикмахерских.

«Нам все равно, есть ли у наших мастеров бороды и татуировки. Нам не важно, кого стричь – студента или члена списка Forbes. Мы не тратим деньги на отделку своих заведений ценными породами дерева. Мы не даем рекламы. У нас нет маникюра и мы не камуфлируем седину. Мы просто стрижем мужчин. И делаем это лучше всех», - сообщают в петербургской парикмахерской.

Фото: Kudainfo.ru
 

Где: Невский проспект 84, Большая Конюшенная улица 4/6/8, Большой проспект. ПС 71А , улица Рубинштейна. 10

Подробнее на сайте.

«Ленинград»: с алкоголем и эротикой

 

В мужской парикмахерской «Ленинград» предлагают сделать классическую стрижку, укладку и бритье бороды. В просторном помещении разместились стол и мини-бар, где можно выпить после тяжёлого трудового дня. Интерьер парикмахерской оформлен в расслабляющих серых тонах.

Есть здесь и необычные элементы. : в глаза сразу же бросается металлическая клетка для мытья головы и необычная уборная, стены которой обклеены фотографиями и постерами фривольного содержания.

Фото: 2ГИС
 

Где: Басков переулок, 18

Когда: ежедневно с 12:00 до 22:00

Подробнее на сайте.

«STUDIO42»: стрижки и разговоры

 

Этот салон мужской красоты открыл мастер Сергей Кутин. К работе расческой и ножницами он пришел совершенно случайно. До этого он занимался рисованием, но затем, проследив, как формируется стрижка, он нашел в работе парикмахеров некоторые изъяны и неровности, которые смог сгладить благодаря взгляду художника.

С того времени мастер сменил кисть и краски на главные атрибуты цирюльника. В его салоне можно расслабиться, подстричься и выровнять бороду, а еще побеседовать обо всем, что только вздумается, и выпить чашечку горячего кофе. По мнению Сергея, непринужденная беседа является великолепным дополнением к уходу за собой.

Фото: mpscutin.com
 

Где: улица Садовая, 42

Часы работы: по будням с 10:00 до 21:00, по выходным с 11:00 до 21:00

Подробнее на сайте

«Усачи»: брадобрейство в центре города

 

Эта мужская парикмахерская находится в самом центре Петербурга на Невском проспекте. Ее основные специализации: мужская стрижка, стрижка бороды и усов.

«Не участвуя в погоне за модой, мы, разумеется, в курсе современных тенденций и технологий в парикмахерском искусстве: классические и современные мужские стрижки, стрижки бород и усов - это те услуги, за которыми и приходят в «Усачи». Разумеется, мы отлично владеем опасной бритвой и верим, что и эта забытая услуга снова станет популярна среди мужчин», - сообщают в «Усачах».

Фото: Borodatyh.net
 

Где: Невский проспект, 32-34

Часы работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

Подробнее на сайте.

Top Gun: игровая приставка и шампуни

 

В этой парикмахерской тяготеют к классической школе стрижки, но и следят за современными тенденциями, так что посетители могут рассчитывать получить весьма консервативную мужскую стрижку, которая никогда не выйдет из моды и добавит мужественности.

Тут не только стригут и делают укладку, но и моделируют бороду и усы, маскируют седину и практикуют бритье опасным лезвием — в общем, предоставляют весь спектр услуг для настоящих мужчин.

Кроме того, в TopGun в ожидании стрижки можно поиграть в приставку или подобрать мужские средства для ухода за собой: от шампуня до воска для усов.

Фото: triuswax.com
 

Где: Невский проспект, 90-92

Часы работы: с 10:00 до 22:00

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«Морж»: с кофе и телевизором

 

Эту парикмахерскую прошлым летом открыли Антон Баталин и Святослав Каминский из бара Union, парикмахер Диана Антонова и их общий друг Макс Джурко.

«В Морже стригут только мужчин, мы это делаем каждый день, и делаем это хорошо. Внутри царит непринужденная обстановка, интерьер оформлен в классическом стиле. Посреди зала стоит кофе-машина - мы угощаем всех кофе. Есть комната ожидания с удобными креслами, телевизорами и приставкой», - сообщают в «Морже».

Фото: Top Barbershop
 

Где: Новочеркасский проспект, 33 корпус 2

Часы работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

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