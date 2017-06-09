Пять недорогих кафе с летней террасой в Петербурге

Cake & Breakfast
Кафе-кондитерская с собственным двором. Заведение расположилось в неиспользуемой арке дома, поэтому имеет два выхода, один из которых — во внутренний двор. Известны, в основном, сытными завтраками, которые подают с 8 утра и весь день. Ежедневно здесь готовят новую партию десертов, поэтому выбор не очень большой и часто обновляется. Есть сладости без рафинированной муки и сахара.
Фото: The Village
Где: улица Кирочная, 9 («Чернышевская»)
Цены: кофе от 200 рублей, сырники от 300 рублей
«Клумба»
Кафе расположилось в двух шагах от Невского проспекта, в тихом пешеходном Тележном переулке. Летом здесь появляется открытая терраса.
Отдельного внимания заслуживает карта десертов «Клумбы»: клубничное облако с шоколадным муссом и сорбетом, фирменная панна котта из облепихи с оригинальной подачей, настоящий «Наполеон» по французскому рецепту и даже пирожное «Картошка», которое здесь подается с апельсиновым мармеладом.
Фото: spb.iq-banket.ru
Где: Невский проспект, 150 («Маяковская»)
Цены: кофе от 100 рублей, мороженое от 95 рублей
Craft Brew Cafe
Craft Brew Cafe – необычный проект ресторанного холдинга «ReCa», расположился в историческом здании, которое было ресторанным с момента своей постройки в конце XVIII века. Дизайнер Иван Крупин вдохнул в пространство новую жизнь, придав ему черты модного лофта: кирпичная кладка с остатками штукатурки, индустриальные детали, металлические светильники, сделанная на заказ оригинальная мебель.
Хорошая новость для любителей вечеринок: в пятницу и субботу лучшие диджеи города играют в Craft Brew Café свои музыкальные сеты, а после, у проголодавшихся после танцев, всегда есть возможность вернуться обратно, ведь в эти дни ресторан работает круглосуточно.
Фото: Afisha.ru
Где: улица Малая Морская, 15 («Адмиралтейская»)
Цены: лимонад от 250 рублей, шаверма с авокадо – 260 рублей
«Бекицер»
Популярный кафе-бар с израильским стритфудом. Большие панорамные окна выходят на Рубинштейна, внутри нарочито просто, всегда много народу. В меню – блюда израильской кухни по аутентичным рецептам – шварма, фалафель, мезе, марак занаф. Периодически в баре проходят мероприятия, приуроченные к тем или иным праздникам еврейской культуры.
Фото: onemancook.ru
Где: улица Рубинштейна, 40/11 («Владимирская»)
Цены: сет из трех замазок с лепешками - 250 рублей
Люблю: Led. Wine. Love's
Миниатюрный, но впечатляющий офис-бар на Фонтанке. Небольшой шоурум, совмещенный с баром от компании, производящей экошары и led-фигуры. Предлагают несколько видов вина, коктейлей и европейских закусок – пате из овощей, паштет, кесадилья. Проводятся мастер-классы по изготовлению экошаров и кинопоказы классического европейского кино.
Фото: vk.com/fontanka45
Где: набережная реки Фонтанки, 45 («Гостиный двор»)
Цены: кофе от 200 рублей