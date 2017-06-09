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Пять недорогих кафе с летней террасой в Петербурге

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© Фото: erartacafe.com

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В центре Северной столицы великое множество кафе и баров, в которых можно перекусить на открытом воздухе. «Санкт-Петербург.ру» узнал, в каких из них средний чек не превышает 800 рублей.

Cake & Breakfast

 

Кафе-кондитерская с собственным двором. Заведение расположилось в неиспользуемой арке дома, поэтому имеет два выхода, один из которых — во внутренний двор. Известны, в основном, сытными завтраками, которые подают с 8 утра и весь день. Ежедневно здесь готовят новую партию десертов, поэтому выбор не очень большой и часто обновляется. Есть сладости без рафинированной муки и сахара.

Фото: The Village
 

Где: улица Кирочная, 9 («Чернышевская»)

Цены: кофе от 200 рублей, сырники от 300 рублей

«Клумба»

 

Кафе расположилось в двух шагах от Невского проспекта, в тихом пешеходном Тележном переулке. Летом здесь появляется открытая терраса. 

Отдельного внимания заслуживает карта десертов «Клумбы»: клубничное облако с шоколадным муссом и сорбетом, фирменная панна котта из облепихи с оригинальной подачей, настоящий «Наполеон» по французскому рецепту и даже пирожное «Картошка», которое здесь подается с апельсиновым мармеладом.

Фото: spb.iq-banket.ru
 

Где: Невский проспект, 150 («Маяковская»)

Цены: кофе от 100 рублей, мороженое от 95 рублей

Craft Brew Cafe

 

Craft Brew Cafe – необычный проект ресторанного холдинга «ReCa», расположился в историческом здании, которое было ресторанным с момента своей постройки в конце XVIII века. Дизайнер Иван Крупин вдохнул в пространство новую жизнь, придав ему черты модного лофта: кирпичная кладка с остатками штукатурки, индустриальные детали, металлические светильники, сделанная на заказ оригинальная мебель.

Хорошая новость для любителей вечеринок: в пятницу и субботу лучшие диджеи города играют в Craft Brew Café свои музыкальные сеты, а после, у проголодавшихся после танцев, всегда есть возможность вернуться обратно, ведь в эти дни ресторан работает круглосуточно.

Фото: Afisha.ru
 

Где: улица Малая Морская, 15 («Адмиралтейская»)

Цены: лимонад от 250 рублей, шаверма с авокадо – 260 рублей

«Бекицер»

 

Популярный кафе-бар с израильским стритфудом. Большие панорамные окна выходят на Рубинштейна, внутри нарочито просто, всегда много народу. В меню – блюда израильской кухни по аутентичным рецептам – шварма, фалафель, мезе, марак занаф. Периодически в баре проходят мероприятия, приуроченные к тем или иным праздникам еврейской культуры.

Фото: onemancook.ru
 

Где: улица Рубинштейна, 40/11 («Владимирская»)

Цены: сет из трех замазок с лепешками - 250 рублей

Люблю: Led. Wine. Love's

 

Миниатюрный, но впечатляющий офис-бар на Фонтанке. Небольшой шоурум, совмещенный с баром от компании, производящей экошары и led-фигуры. Предлагают несколько видов вина, коктейлей и европейских закусок – пате из овощей, паштет, кесадилья. Проводятся мастер-классы по изготовлению экошаров и кинопоказы классического европейского кино.

Фото: vk.com/fontanka45
 

Где: набережная реки Фонтанки, 45 («Гостиный двор»)

Цены: кофе от 200 рублей

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