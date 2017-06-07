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Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

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© Фото: kolesomono.ru

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На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

На стильном велосипеде по центру города

 

Прокаты велосипедов есть во многих парках Северной столицы. Но если хочется прокатиться именно по центру города, да не на обычном двухколесном друге, а на стильном велосипеде будто бы из кинофильмов 30-х годов?

Пункт круглосуточного проката велосипедов RENTBIKE.ORG находится на набережной Фонтанки. «Наши шоссейные велосипеды участвовали в соревнованиях по триатлону, а ретро велосипеды были использованы в нескольких десятках свадеб и побывали на съемках нескольких репортажей для федеральных телеканалов и для десятка художественных фильмов», - сообщают велопрокатчики.

Фото: myvelosiped.ru
 

Где: Набережная реки Фонтанки, 77

Когда: круглосуточно

Стоимость: городской велосипед от 100 рублей за час, ретро-велосипед от 250 рублей за час

Подробнее на сайте.

На электроскутере по парку

 

Прокатиться на роликах, сегвеях, электроскутерах и других средствах передвижения можно на территории Приморского парка Победы на Крестовском острове. Пять пунктов проката Jet-Set работают на территории парка, и еще один пункт проката в ЦПКО. Jet Set Sport предоставляет в прокат спортивный инвентарь высокого класса, надежный и безопасный, известных производителей, таких как Merida, Scottusa, Univega, Fuji, Schwinn, Rollerblade и других.

Фото: 3DNews
 

Где: Приморский парк Победы / ЦПКиО

Когда: понедельник - пятница с 12:00 до 23:00, суббота с 11:00 до 24:00, воскресенье с 11:00 до 23:00

Стоимость: роликовые коньки 200-300 рублей за час, электро-скутер Segway X2 за 1200 рублей в час, веломобили 600-800 рублей за час, самокаты и скейтборды 150 рублей за час проката

Подробнее по телефону +7 (911) 929-11-10

На гидроцикле по Неве

 

Морская прогулка по Неве позволяет другими глазами взглянуть на Северную столицу и увидеть с воды мосты, Эрмитаж, крейсер Аврору, «Зенит-арену» и другие строящиеся или построенные объекты. Сделать это можно и взяв в прокат гидроцикл. Для его аренды необходимо прибыть за 30 минут до назначенного времени и иметь с собой паспорт или водительское удостоверение и 5000 рублей залога, который вернут после окончания поездки.

Инструкторы предложат несколько маршрутов катания – для новичков и тех, кто уже не первый раз садится на гидроцикл.

Фото: Visit Petersburg
 

Где: Крестовский остров, набережная Мартынова 92

Стоимость: от 3000 рублей в час

Более подробная информация на сайте.

На гидроскутере или моноколесе 

 

Эти два вида транспорта уже не первый год популярны в России. Но приобрести их достаточно накладно – стоимость того же моноколеса начинается от 16 тыс. рублей. Служба проката Solo Drive предлагает взять их на время и насладиться ездой на транспорте XXI века. Можно также воспользоваться помощью инструкторов.

Фото: sunwheel.ru
 

Где: Лиговский проспект, 133 / проспект Шаумяна, 40

Стоимость: гидроскутер от 300 рублей в час, моноколесо от 600 рублей в час  

На лошадке за городом

 

Попробовать себя в качестве наездника можно совсем недалеко от города – десять минут езды от станции метро «Проспект просвещения». Конный клуб «Шуваловский», который располагается в одноименном парке, предлагает групповые, индивидуальные и романтические прогулки на лошадях. Кроме того, можно приобщить к верховой езде и детей от пяти лет.

Фото: kdkazachiyhutor.ru
 

Где: поселок Парголово, улица Набережная, 9

Подробнее по телефону +7 (950) 002-36-72 или на сайте.

Безопасно искупаться

 

Несмотря на официальный список пляжей, утвержденный на летний сезон 2017 года, купаться можно далеко не везде. В черте города водоемы непригодны для заплывов. Роспотребнадзор в 2017 году разрешил купаться только в одном месте - озере «Безымянное» в Красносельском районе.

Непрошедшие проверку санитарного надзора другие водоемы могут содержать кишечные палочки, болезнетворные бактерии, которые ни к чему отдыхающим.

Фото: GOROD.sumy
 

Безопасно позагорать

 

На этих пляжах Петерубрга можно загорать, но ни в коем случае не купаться.

  • Пляж на Ольгинском пруду
  • Пляжи озера Верхнего (северная, восточная и южная его части)
  • Пляж озера Среднее
  • Пляж на берегу Нижнего озера (Большого Суздальского озера)
  • Офицерский пляж
  • Пляж Зеленая гора
  • Новый пляж
  • Северный пляж
  • Пляж Белая гора
 
Фото: kremys.ru

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