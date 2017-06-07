Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

На стильном велосипеде по центру города

Прокаты велосипедов есть во многих парках Северной столицы. Но если хочется прокатиться именно по центру города, да не на обычном двухколесном друге, а на стильном велосипеде будто бы из кинофильмов 30-х годов?

Пункт круглосуточного проката велосипедов RENTBIKE.ORG находится на набережной Фонтанки. «Наши шоссейные велосипеды участвовали в соревнованиях по триатлону, а ретро велосипеды были использованы в нескольких десятках свадеб и побывали на съемках нескольких репортажей для федеральных телеканалов и для десятка художественных фильмов», - сообщают велопрокатчики.

Фото: myvelosiped.ru

Где: Набережная реки Фонтанки, 77

Когда: круглосуточно

Стоимость: городской велосипед от 100 рублей за час, ретро-велосипед от 250 рублей за час

Подробнее на сайте.

На электроскутере по парку

Прокатиться на роликах, сегвеях, электроскутерах и других средствах передвижения можно на территории Приморского парка Победы на Крестовском острове. Пять пунктов проката Jet-Set работают на территории парка, и еще один пункт проката в ЦПКО. Jet Set Sport предоставляет в прокат спортивный инвентарь высокого класса, надежный и безопасный, известных производителей, таких как Merida, Scottusa, Univega, Fuji, Schwinn, Rollerblade и других.

Фото: 3DNews

Где: Приморский парк Победы / ЦПКиО

Когда: понедельник - пятница с 12:00 до 23:00, суббота с 11:00 до 24:00, воскресенье с 11:00 до 23:00

Стоимость: роликовые коньки 200-300 рублей за час, электро-скутер Segway X2 за 1200 рублей в час, веломобили 600-800 рублей за час, самокаты и скейтборды 150 рублей за час проката

Подробнее по телефону +7 (911) 929-11-10

На гидроцикле по Неве

Морская прогулка по Неве позволяет другими глазами взглянуть на Северную столицу и увидеть с воды мосты, Эрмитаж, крейсер Аврору, «Зенит-арену» и другие строящиеся или построенные объекты. Сделать это можно и взяв в прокат гидроцикл. Для его аренды необходимо прибыть за 30 минут до назначенного времени и иметь с собой паспорт или водительское удостоверение и 5000 рублей залога, который вернут после окончания поездки.

Инструкторы предложат несколько маршрутов катания – для новичков и тех, кто уже не первый раз садится на гидроцикл.

Фото: Visit Petersburg

Где: Крестовский остров, набережная Мартынова 92

Стоимость: от 3000 рублей в час

Более подробная информация на сайте.

На гидроскутере или моноколесе

Эти два вида транспорта уже не первый год популярны в России. Но приобрести их достаточно накладно – стоимость того же моноколеса начинается от 16 тыс. рублей. Служба проката Solo Drive предлагает взять их на время и насладиться ездой на транспорте XXI века. Можно также воспользоваться помощью инструкторов.

Фото: sunwheel.ru

Где: Лиговский проспект, 133 / проспект Шаумяна, 40

Стоимость: гидроскутер от 300 рублей в час, моноколесо от 600 рублей в час

На лошадке за городом

Попробовать себя в качестве наездника можно совсем недалеко от города – десять минут езды от станции метро «Проспект просвещения». Конный клуб «Шуваловский», который располагается в одноименном парке, предлагает групповые, индивидуальные и романтические прогулки на лошадях. Кроме того, можно приобщить к верховой езде и детей от пяти лет.

Фото: kdkazachiyhutor.ru

Где: поселок Парголово, улица Набережная, 9

Подробнее по телефону +7 (950) 002-36-72 или на сайте.

Безопасно искупаться

Несмотря на официальный список пляжей, утвержденный на летний сезон 2017 года, купаться можно далеко не везде. В черте города водоемы непригодны для заплывов. Роспотребнадзор в 2017 году разрешил купаться только в одном месте - озере «Безымянное» в Красносельском районе.

Непрошедшие проверку санитарного надзора другие водоемы могут содержать кишечные палочки, болезнетворные бактерии, которые ни к чему отдыхающим.

Фото: GOROD.sumy

Безопасно позагорать

На этих пляжах Петерубрга можно загорать, но ни в коем случае не купаться.

Пляж на Ольгинском пруду

Пляжи озера Верхнего (северная, восточная и южная его части)

Пляж озера Среднее

Пляж на берегу Нижнего озера (Большого Суздальского озера)

Офицерский пляж

Пляж Зеленая гора

Новый пляж

Северный пляж

Пляж Белая гора

Фото: kremys.ru