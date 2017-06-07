Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

На стильном велосипеде по центру города
Прокаты велосипедов есть во многих парках Северной столицы. Но если хочется прокатиться именно по центру города, да не на обычном двухколесном друге, а на стильном велосипеде будто бы из кинофильмов 30-х годов?
Пункт круглосуточного проката велосипедов RENTBIKE.ORG находится на набережной Фонтанки. «Наши шоссейные велосипеды участвовали в соревнованиях по триатлону, а ретро велосипеды были использованы в нескольких десятках свадеб и побывали на съемках нескольких репортажей для федеральных телеканалов и для десятка художественных фильмов», - сообщают велопрокатчики.
Фото: myvelosiped.ru
Где: Набережная реки Фонтанки, 77
Когда: круглосуточно
Стоимость: городской велосипед от 100 рублей за час, ретро-велосипед от 250 рублей за час
Подробнее на сайте.
На электроскутере по парку
Прокатиться на роликах, сегвеях, электроскутерах и других средствах передвижения можно на территории Приморского парка Победы на Крестовском острове. Пять пунктов проката Jet-Set работают на территории парка, и еще один пункт проката в ЦПКО. Jet Set Sport предоставляет в прокат спортивный инвентарь высокого класса, надежный и безопасный, известных производителей, таких как Merida, Scottusa, Univega, Fuji, Schwinn, Rollerblade и других.
Фото: 3DNews
Где: Приморский парк Победы / ЦПКиО
Когда: понедельник - пятница с 12:00 до 23:00, суббота с 11:00 до 24:00, воскресенье с 11:00 до 23:00
Стоимость: роликовые коньки 200-300 рублей за час, электро-скутер Segway X2 за 1200 рублей в час, веломобили 600-800 рублей за час, самокаты и скейтборды 150 рублей за час проката
Подробнее по телефону +7 (911) 929-11-10
На гидроцикле по Неве
Морская прогулка по Неве позволяет другими глазами взглянуть на Северную столицу и увидеть с воды мосты, Эрмитаж, крейсер Аврору, «Зенит-арену» и другие строящиеся или построенные объекты. Сделать это можно и взяв в прокат гидроцикл. Для его аренды необходимо прибыть за 30 минут до назначенного времени и иметь с собой паспорт или водительское удостоверение и 5000 рублей залога, который вернут после окончания поездки.
Инструкторы предложат несколько маршрутов катания – для новичков и тех, кто уже не первый раз садится на гидроцикл.
Фото: Visit Petersburg
Где: Крестовский остров, набережная Мартынова 92
Стоимость: от 3000 рублей в час
Более подробная информация на сайте.
На гидроскутере или моноколесе
Эти два вида транспорта уже не первый год популярны в России. Но приобрести их достаточно накладно – стоимость того же моноколеса начинается от 16 тыс. рублей. Служба проката Solo Drive предлагает взять их на время и насладиться ездой на транспорте XXI века. Можно также воспользоваться помощью инструкторов.
Фото: sunwheel.ru
Где: Лиговский проспект, 133 / проспект Шаумяна, 40
Стоимость: гидроскутер от 300 рублей в час, моноколесо от 600 рублей в час
На лошадке за городом
Попробовать себя в качестве наездника можно совсем недалеко от города – десять минут езды от станции метро «Проспект просвещения». Конный клуб «Шуваловский», который располагается в одноименном парке, предлагает групповые, индивидуальные и романтические прогулки на лошадях. Кроме того, можно приобщить к верховой езде и детей от пяти лет.
Фото: kdkazachiyhutor.ru
Где: поселок Парголово, улица Набережная, 9
Подробнее по телефону +7 (950) 002-36-72 или на сайте.
Безопасно искупаться
Несмотря на официальный список пляжей, утвержденный на летний сезон 2017 года, купаться можно далеко не везде. В черте города водоемы непригодны для заплывов. Роспотребнадзор в 2017 году разрешил купаться только в одном месте - озере «Безымянное» в Красносельском районе.
Непрошедшие проверку санитарного надзора другие водоемы могут содержать кишечные палочки, болезнетворные бактерии, которые ни к чему отдыхающим.
Фото: GOROD.sumy
Безопасно позагорать
На этих пляжах Петерубрга можно загорать, но ни в коем случае не купаться.
- Пляж на Ольгинском пруду
- Пляжи озера Верхнего (северная, восточная и южная его части)
- Пляж озера Среднее
- Пляж на берегу Нижнего озера (Большого Суздальского озера)
- Офицерский пляж
- Пляж Зеленая гора
- Новый пляж
- Северный пляж
- Пляж Белая гора