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Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

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© Фото: vk.com/roof_cinema

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Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

Музей уличного искусства

 

Было бы очень странно, если бы такой музей находился в стенах галереи. Поэтому для музея отведена площадь в одиннадцать гектаров — это часть территории завода слоистых пластиков. Художники получили в свое распоряжение до двухсот тыс. кв. метров. Музей уличного искусства был образован в 2012 году. На конец 2014 года промышленный лофт украшали работы известных мастеров — Кирилла Кто и Тимофея Ради, Никиты Nomerz и испанского дизайнера Escif. В этом году новый сезон музея откроется совсем скоро - 13 мая. Он продлится до 30 сентября.

В зимнем сезоне Музей уличного искусства работает только во время экскурсий по основной коллекции. Стоимость экскурсии 350 рублей, для льготных категорий — 250 рублей.

Фото: Streetartmuseum.ru
 

Где: Шоссе революции, 84

 

Конные прогулки

 

Попробовать себя в качестве наездника можно практически в черте города – десять минут езды от станции метро «Проспект просвещения». Конный клуб «Шуваловский», который располагается в одноименном парке, предлагает групповые, индивидуальные и романтические прогулки на лошадях. Кроме того, можно приобщить к верховой езде и детей от пяти лет. Стоимость конной прогулки – 1000 рублей в час.

Фото: horsespb.com
 

Где: поселок Парголово, улица Набережная, 9 (+7 (950) 002-36-72)

 

Экскурсия по городу на бегу

 

Необычные беговые экскурсии по городу предлагает RunPiter. Экскурсии на бегу - относительно новое направление, которое возникло около десяти лет назад. Сейчас беговые экскурсии проводятся в большинстве крупных городов Европы и США, а теперь есть и в Петербурге. Можно заказать индивидуальный тур или поучаствовать в групповой экскурсии, совместив приятное с полезным – осмотр достопримечательностей с легкой пробежкой.

«Как проходят экскурсии? Все просто. Собираем группу до семи человек, встречаемся у метро, вещи оставляем в машине, правильно разминаемся, с улыбкой бежим, попутно рассказывая о Питере, его необычных местах, беседуя о жизни и не только», - рассказывают организаторы забегов.

Подробнее можно узнать здесь или по телефону +7 (981) 841-85-25

Фото: vk.com/runpiter_com
 

Кино под открытым небом

 

Посмотреть кино под открытым небом можно с помощью команды Roof Cinema, которая уже более шести лет организует международные кинофестивали, предпремьерные показы, режиссерские показы и другие специальные кинособытия в Петербурге. 

Одно из главных направлений Foof Cinema - показы в необычных местах города - на крышах, в старинных особняках, в парках и других, порой самых неожиданных, местах культурной столицы. Также каждый июль на Петропавловской крепости Roof Cinema проводит кинофестиваль под открытым небом «Питер, я люблю тебя».

Подробнее можно узнать здесь.

Фото: vk.com/roof_cinema
 

Исторический квест

 

Экскурсию по Северной столице можно превратить в непростую игру и для детей, и для взрослых. Подобные исторические квесты проводятся и в Петропавловской крепости. Во время познавательного квеста «В поисках Грааля» его участникам предстоит пройти несколько испытаний, чтобы не только победить своих соперников, но и узнать лучше свой город. Квест имеет также «детский» вариант.

Перед началом игры участники делятся на команды, каждая из которых узнает завязку квеста и получает необходимый комплект материалов, которые помогут им при прохождении игры. Затем команды знакомятся с территорией Петропавловской крепости, выполняют разного рода задания и разгадывают загадки, чтобы получить дальнейшую необходимую им информацию.

Фото: kuda-spb.ru
 

Для дополнительной информации звонить по телефону +7 (921) 952 39 69 

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