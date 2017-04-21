Северная Венеция: семь лучших итальянских мест Петербурга

Сквер четырех архитекторов

Облик исторического центра Петербурга был сформирован, прежде всего, итальянскими архитекторами. Чтобы петербуржцы помнили об этом, в 2003 году к 300-летию Петербурга правительство и город Милан подарили Северной столице четыре бюста знаменитых итальянских архитекторов, которые появились на Манежной площади города, которая пересекается Итальянской улицей.

Фото: FB.ru

Увековечения удостоились Карло Росси, Антонио Ринальди, Джакомо Кваренги и Франческо Растрелли. Чтобы не «перегружать» Петербург итальянскими шедеврами, бюсты итальянцы заказали у петербургских мастеров - скульптора В. Э. Горева и архитектора В. В. Попова. Все скульптуры установлены полукругом около фонтана в центре площади.

Фото: etovidel.net

Раньше на этом месте стоял памятник великому князю Николаю Николаевичу старшему, а в советское время здесь планировали установить памятник Гоголю.

Где: Манежная площадь

Итальянский дворик

Итальянский дворик, который стал таким благодаря стараниям творцам стрит-арта, находится в двух шагах от Зимнего стадиона, Дома кино, Малой Конюшенной улицы. Ворота в него обычно закрыты, поэтому попасть туда не так просто.

Фото: дворцы-сады-парки.рф

При этом в 2013 году, когда итальянский дворик создавался, роспись художников едва не была замазана краской по распоряжению комитета по градостроительству и архитектуре. Но, благодаря поддержке местных жителей и многочисленным обращениям в комитет, удалось добиться разрешения на продолжение росписи и согласования всех работ.

Где: Итальянская улица, 29

«Форно Браво»

Сервис «Трипадвизор» насчитывает более 600 петербургских кафе и ресторанов, где гости могут отведать итальянскую кухню.

В прошлогодний рейтинг лучших недорогих итальянских ресторанов журнала «Собака» вошел «Форно Браво», который находится на площади Льва Толстого.

Фото: "Собака"

Команда «Пивной карты» для своего итальянского ресторана в Петербурге привезла с Апеннинского полуострова печь Steffano Ferrara Forni. Из нее на столы поступают пиццы «Мегрез» с ягнятиной, цветной капустой и пекорино, «Пимьенто» с анчоусами, печеными перцами и вялеными томатами — всего в меню почти десять типов начинки. Также есть фокачча, брускетты, паста по рецептам, подсмотренным в Риме, митболы и салаты — подо все это предлагают крафтовое пиво и вино из небанальных винных регионов.

Где: улица Льва Толстого, 1

Camorra

Для любителей заведений меньших масштабов подойдет «Каморра» - крошечный итальянский ресторан в кодворинге Late Breakfast Hostel с пиццей по канонам жанра и симпатичной линейкой бутылочного крафта.

Фото: The Village

Для главного блюда у них есть итальянская печь Fagor, способная выпекать сразу четыре пиццы. Она имеет нагревательные элементы со всех четырех сторон каждого шкафа, что дает дополнительную колеровку — золотистый цвет запекшегося сыра, слайсов перца и других наполнителей.

Где: Ковенский переулок, 14

Итальянский институт культуры

Итальянский институт культуры — это некоммерческая организация правительства Италии, которая находится в ведении Министерства иностранных дел Италии. Основными задачами института являются распространение итальянской культуры и обучение итальянскому языку в других странах.

Есть такой институт и в Петербурге. В рамках работы организации можно посещать курсы итальянского языка, а также записаться в Итальянскую Медиатеку - окно в современную Италию. Итальянская Медиатека — это более 4000 книг на итальянском языке, более 1600 фильмов, от классики до современного итальянского кино, обучающие материалы, словари и многое другое.

Фото: /vk.com/iic_sanpietroburgo

Подробнее можно узнать в группе Института «ВКонтакте».

Бутик обуви «ricco e bello»

Италия – родина моды. Особенно в цене настоящая итальянская обувь.

В самом сердце Петербурга находится мультибрендовый бутик «ricco e bello», который представляет ту часть fashion-империи, где имена участников уже не нуждаются в представлении.

Фото: whoswhos.org

В просторном салоне «ricco e bello» предлагается большая коллекция женской и мужской обуви. Также в салоне представлен огромный выбор женских и мужских сумок и сумочек, портфелей, ремней, портмоне, перчаток и других аксессуаров.

Где: Невский проспект, 164

Бутик «Mario Bruni»

Еще один магазин итальянской одежды находится во «Владимирском Пассаже».

В салоне представлен разнообразный ассортимент женской и мужской обуви. Есть итальянские бренды Nando Muzi, Conni, LoriBlu, Nouchka, Alberto Cicciolli и другие. Смена коллекций — раз в две недели.

Фото: Fashion-Daily

Также в салоне можно приобрести различные аксессуары — сумки, зонты, солнцезащитные очки, шарфики и многое другое от лучших итальянских производителей. Не оставят равнодушными и представленные на витринах предметы интерьера из кожи кенгуру.

Где: Владимирский проспект, 19