Команда Северо-Запада выиграла открытый чемпионат Петербурга по хоккею

Матч между двумя российскими командами обещал быть самым зрелищным на турнире – ранее обе команды убедительно обыграли норвежцев и сербов. В составе второй российской команды можно было полюбоваться на засветившегося на МЧМ вратаря Даниила Тарасова, звездочку из системы СКА Михаила Мальцева (по ходу плей-офф Мальцева ставили в основу на место самого Павла Дацюка), «железнодорожника» Григория Денисенко и «лучшего из армян» – Андрея Алтыбармакяна, любимца ХК «Сочи». В обоих составах много молодежи, что обещало раскованный и быстроногий хоккей.

Большой хоккей в Петербурге в этом сезоне закончился раньше, чем всем хотелось бы, поэтому зрители с готовностью шли в «Юбилейный». На старте встречи олимпийская сборная выглядела лучше – во всяком случае, свежее и быстрее, но и нахватала удалений. Например, Денисенко сходу получил 2+10. Следующее удаление «северяне» реализовали, но затем сами получили два штрафа подряд. Впрочем, голкипер команды федерального округа Алексей Мельничук был явно в ударе, и команде России не помогло даже большинство 5 на 3.

Во втором периоде сборная Северо-Запада устроила «старшему брату» несколько удушающих атак, счет стал 0:2 (отличился Владислав Кодола). Не забывал СЗФО и про оборону, своевременно прикатываясь на пятак, в то время как под воротами сборной РФ свободно проходили передачи соперника через всю площадку. Выигрышно смотрелся и активный, даже агрессивный форчек региональной команды. Зрители поддерживали «наших» – то есть всех, но особенно теплый прием достался Северо-Западу. Одна из трибун скандировала «Северо-Запад», такой же слоган раздавался с другой стороны, в исполнении хора детских голосов. Самым зажигательным получился третий период: сборная РФ наконец-то вышла на заявленные на бумаге мощности, за 3.15 до сирены Святослав Гребенщиков забросил первую для сборной шайбу (3:1). Но не прошло и двух минут, как Антон Сизов отправил шайбу точно в пустые ворота сборной. За 30 секунд до конца точку поставил Андрей Кузьменко: 2:4, Северо-Запад победил в матче и в турнире.