Лед и снег: в чем кайф хоккея на открытом воздухе?

Первые крытые ледовые арены появились более ста лет назад. Произошло это, конечно, в Канаде. На Рождество 1912 года Братья Лестер и Джо Патрик открыли в городе Виктория ледовый дворец, рассчитанный на 4 тыс. зрителей, а через пару дней они же представили арену на 10 тыс. мест в Ванкувере. Стадионы стоили сумасшедших по тем временам денег (более 100 и 200 тыс. долларов). Но за крытыми аренами было будущее – с их появлением хоккей стал профессиональным видом спорта. В последующие годы братья Патрик открыли сотни ледовых площадок в Канаде и США.

Но ведущие хоккейные клубы и сборные по обе стороны океана и сейчас регулярно проводят «зимнюю классику» – матчи на открытом воздухе. 16 декабря в рамках Еврохоккейтура на футбольном стадионе «Санкт-Петербург» в таком формате пройдет матч сборных России и Финляндии, там же 22 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретятся СКА и ЦСКА. В чем кайф? Ведь открытый воздух – это изменчивый погодный фактор, холод на трибунах, непривычная локация. Но именно классика запоминается как праздник для зрителей и триумф хоккейных традиций.

Винтаж в снегу

Осенью 2004 года телеканал NBC получил права на показ матчей НХЛ сезона 2005/06, и его директор Джон Миллер думал, конечно, о рейтингах. Он хотел найти событие, которое бы «выстрелило». Не найдя такового, он решил его создать и придумал хоккейный матч на Yankee Stadium (домашняя арена бейсбольной команды «Янкиз»). Джон обратился к «Янкиз», но те подняли его на смех. Только осенью 2006 года, когда в НХЛ пришел бывший функционер НФЛ Джон Коллинз, миссия перестала казаться невыполнимой. Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен счел идею Миллера «оригинальной и нахальной», осталось найти клубы, готовые выйти на открытый лед. К концу сезона 2006/07 согласие дал только «Баффало Сэйбрз», и функционеры решили уговорить базирующийся неподалеку «Питтсбург».

1 января 2008 года в пригороде Баффало на стадионе «Ральф Уилсон», домашней арене футбольного клуба «Баффало Биллс» прошел матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз». Билл Миллер, вице-президент НХЛ по планированию мероприятий, только на месте понял, насколько невероятной была идея вывести хоккей на футбольный стадион: «Чи Чи (Ярд – вице-президент НХЛ по проведению мероприятий) и я курировали участников. Я отвечал за «Питтсбург», он – за «Баффало». Мы вывели команды из раздевалки, и вышли на арену, где собралась 71 тыс. человек. У меня волосы дыбом встали, а я просто сопровождал команду. Я видел, как игроки переглядывались друг с другом. Они снова почувствовали себя детьми. Я видел, что они счастливы, как и мы».

2008 год. Фото: NHL.com

Команды вышли на лед в форме образца 70-х/90-х годов, на вратарях были винтажные маски – те самые, с дырочками, которые скрывают лицо, вы знаете их по фильмам про хоккей XX века. Стадион в Баффало построен так, что ветер там буквально стелется по полю. Из-за сильного ветра и снега в середине третьего периода команды внепланово поменялись воротами – чтобы все было честно. Вратарь «Баффало» Райан Миллер вспоминал: «Ребята из американского футбола говорят, что если ты играешь в Баффало, и дует ветер, и тебе надо бить в ту сторону, то у тебя проблемы. Не хочется играть против ветра больше, чем соперник. Забавно, что нам надо было принимать это во внимание». За «Питтсбург» в том матче играли Евгений Малкин и Сергей Гончар, за «Баффало» – Максим Афиногенов и Дмитрий Калинин. «Пингвины» выиграли по буллитам 2:1, победную шайбу забросил Сидни Кросби. Так лига возродила большой хоккей на открытом воздухе, и сегодня «зимняя классика» – грандиозное ежегодное шоу.

За десять лет в «классике» НХЛ бывало всякое. 1 января 2009 года на «Ригли Филд» в Чикаго встретились «Чикаго» и «Детройт Ред Уингз». Боссы НХЛ не ошиблись, столкнув на открытом воздухе принципиальных соперников: матч оказался зрелищным и результативным: 6:4 в пользу гостей, шайбой в ворота «черных ястребов» (а защищал их тогда Николай Хабибулин) отметился Павел Дацюк. В 2010 году случилась первая в рамках «классики» драка: сцепились Даниэль Карсилло и Шон Торнтон. В 2011 году на «Хайнц Филд» в Питтсбурге в присутствии 68 тыс. зрителей встретились еще одни принципиальные соперники: собственно «Питтсбург» Сидни Кросби и «Вашингтон» Александра Овечкина. Тот матч экстренно перенесли с часа дня на восемь вечера из-за возможного дождя. На старте шайбу забил Евгений Малкин, но пошел дождь и победил «Вашингтон», 3:1. Кросби традиционно впечатлился «классикой»: «Когда шли по тоннелю, были какие-то особенные чувства. Сыграть в хоккей перед такой внушительной аудиторией – это что-то такое, о чем никто из нас, возможно, даже и не мечтал», – цитирует капитана «Пингвинов» официальный сайт НХЛ.

Мороз, солнце и детский хор

В 2014 году на футбольный «Мичиган Стэдиум» посмотреть матч между «Детройтом» и «Торонто» пришли рекордные 105 тыс. человек – сказался предыдущий локаутный сезон, когда «классика» не проводилась. Со счетом 3:2 победили «кленовые листья». Это была самая морозная «классика» – в Детройте в тот день было -10. В 2016 году в «классику» наконец-то пришел «Монреаль» и показал класс: именитый канадский клуб, накопив опыт в «классике наследия» (игры «регулярки» НХЛ на открытом воздухе, но только для канадских клубов), эффектно обыграл «Бостон» со счетом 5:1. Защитниками «канадиес» тогда были Андрей Марков и Алексей Емелин.

105 тыс. человек. Фото: therangerzone.com

1 января 2017 года НХЛ отмечала столетний юбилей. По этому поводу в Торонто на футбольном стадионе одноименного клуба встретились местные «Мэйпл Лифс» и «Детройт Ред Уингз». Мероприятие назвали «столетней классикой», ведь заодно с лигой вековой юбилей отмечал «Торонто». Канадские болельщики шли на стадион в памятных шапках, фаны «Детройта» – в джерси имени Павла Дацюка. В тот день в канадском городе был мороз и солнце, причем солнце настолько яркое, что из-за него начало матча сдвинули на полчаса. На фото с «классик» заметны черные полосы под глазами игроков: это не ритуальный боевой раскрас, а именно защита от солнечных бликов. Но встреча в Торонто запомнилась все же не погодой, а сюжетом. Экшн пришелся на третий период: хозяева забросили четыре шайбы, а «красным крыльям» удалось сравнять счет за секунду до конца матча. В овертайме звезда «Торонто» Остон Мэттьюс принес победу «кленовым листьям».

1 января 2018 года «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» встретились на открытом стадионе Citi Field, домашней арене бейсбольного клуба «Нью-Йорк Метс». «Рейнджеры» победили, а матч собрал 41 тыс. зрителей. Заокеанская лига отметила десятилетие «зимней классики», комиссионер Гэри Бэттмен порадовался, что Нью-Йорк «продолжает новогоднюю традицию создания незабываемых впечатлений для клубов, игроков и болельщиков». Каждый такой матч – это шоу: в этот раз между небом и полными трибунами царственно парил орел, для зрителей выступал экс-гитарист группы «Kiss» Эйс Фрейли, а гимн США пели дети, родившиеся в 2008 году, как и новейшая «зимняя классика». «Когда мне было 11 лет, я смотрел тот первый матч «зимней классики» по телевизору, во все глаза следил за Сидни Кросби. Думаю, что большинство детей мечтают сыграть в таком матче», – прокомментировал встречу 21-летний лидер «Сэйбрз» Джек Айкел.

Незадолго до встречи «Сэйбрз» и «Рэйнджерс», 29 декабря 2017 года, в режиме «классики» впервые прошел матч группового этапа Молодежного чемпионата мира. Сборные U20 Канады и США встретились на льду «Нью Эра Филд» (с 2016 года так называется бывший «Ральф Уилсон», домашний стадион футбольного клуба «Баффало Биллс»). Было прохладно – столбик термометра опустился до -9, в какой-то момент снегопад перешел в метель, на льду намело сугробы. В таких условиях шайба и клюшки ведут себя по-другому, нежели в тепле крытой арены, и никто из игроков не хочет мерзнуть в штрафном боксе. Зрелищность игры увеличивается кратно: посмотреть вживую североамериканское дерби пришли более 44 тыс. человек, установив рекорд посещаемости для «молодежки». На старте матча лучше выглядели канадцы, забросив две шайбы, но соседи сравняли счет и переиграли по буллитам со счетом 4:3.

Фото: Getty Images

Суровая советская «классика»

В России «классику» никогда не забывали: у нас братья Патрик ледовых арен не открывали, и большая часть истории нашего хоккея – сплошная «зимняя классика». Первый кусочек искусственного льда появился лишь в 1951 году в Марьиной Роще. Но это был именно кусочек, экспериментальная площадка, ни о каких матчах на ней речи быть не могло. Когда в СССР в конце 40-х начинался большой профессиональный хоккей, его центром стал московский стадион «Динамо». Это была обычная общеспортивная арена с футбольным полем, беговыми дорожками, зонами для легкой атлетики. Вид на хоккей с трибун был так себе: в лучшем случае общий план или даже фрагмент площадки. Сидеть на морозе было невозможно, зрители смотрели матчи стоя. Среди первых болельщиков советского хоккея было много фронтовиков, и согревались они спиртным, закусывая снегом. Игра тогда тоже выглядела иначе: практики частых быстрых смен на поле не было: игрокам условного второго звена приходилось подолгу сидеть на скамейке, и их, чтобы не замерзли, укутывали в одеяла и шарфы. На лед, кстати, многие выходили тоже в шарфах.

В период зарождения советского хоккея весь чемпионат проходил на естественном льду, из-за чего игры приходилось переносить в Сибирь, а понятия «домашней» арены просто не существовало: матчи проводили там, где погода позволяла. Особенно тяжко из-за неустойчивой зимы приходилось ленинградским хоккеистам и болельщикам. Тогда матч мог идти четыре и пять периодов: если вдруг ударил мороз, или пошел слишком густой снег.

Несмотря на столь суровые условия, в 1954 году советская сборная впервые выступила на Чемпионате мира по хоккею в Швеции. Игра с хозяевами в 11 вечера 5 марта стал настоящим детективом: матч шел под открытым небом, по ходу началась снежная буря, пришлось остановить игру, чтобы расчистить площадку. Советская сборная, традиционно сильная в сыгранности, скорости и комбинационной игре, не могла по полной использовать свои преимущества: шайба застревала в снегу. В итоге арбитры зафиксировали «ничью», а уже 7 марта, обыграв сборную Канады, советские хоккеисты стали чемпионами мира. Капитаном и лидером той команды был Всеволод Бобров – тот самый Бобров, который был капитаном и футбольной сборной Союза тоже.

1954 год. Фото: teamrussia.pro

Летом 1956 года открылся дворец спорта и малая арена «Лужников», с тех пор матчи чемпионата СССР старались проводить там. Постепенно советский хоккей перешел на крытые арены, хотя еще долго хоккеистам приходилось часть матчей проводить на естественном льду, часть – на искусственном под открытым небом, и лишь некоторые игры – на крытой арене. Полностью на крытые площадки наш хоккей, по большому счету, не уходил никогда.

«Классика» эпохи КХЛ: термобелье и доктора

Идею обновленной «классики» в КХЛ тоже восприняли: 10 января 2009 года на Красной площади прошел первый «Матч звезд КХЛ». Тут вам не Штаты, мороз был -15, и десятков тысяч зрителей на матче не было. Команда россиян уступила команде легионеров со счетом 6:7, капитаном победителей был сам Яромир Ягр. Традиция игр на открытом воздухе прижилась в Высшей хоккейной лиге и стала ее визитной карточкой: первая «русская классика» прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске 17 февраля 2012 года, играли местный «Сокол» и ярославский «Локомотив» (3:2 в пользу гостей). Тренер «Локомотива» Пётр Воробьёв считает матчи на открытом воздухе настоящей «школой»: «Лично я начинал карьеру именно в таких условиях, ничего страшного в этом не вижу». Сегодня игроков не просто кутают в шарфики – по словам Воробьёва, перед «классикой» хоккеистам выдают термобелье, также доктора решают проблему согревания хоккеистов (в Красноярске по ходу матча было -20).

В интервью 2018 года форвард СКА Максим Карпов рассказывает о родном Челябинске, где приходилось играть на открытом воздухе: «Было очень холодно, где-то минус сорок, лежали большие сугробы. Родители стояли за бортиком, я приезжал со смены, грел руки у папы под мышками». Когда накануне старта сезона 2018/19 оказалось, что омский «Авангард» не сможет играть на домашней арене на берегу Иртыша, хоккейные блогеры полушутя предложили омичам устроить марафон «зимней классики» на весь сезон – благо, погода в Омске располагает.

Так что идея провести «классику» в КХЛ на большом открытом стадионе напрашивалась давно и не выглядит столь далекой от реальности, какой она показалась когда-то насмешливым «Янкиз». 2 декабря 2017 года в Хельсинки, в парке Кайсаниеми прошел матч между СКА и «Йокеритом». Игру приурочили к столетию независимости Финляндии и полувековому юбилею «Йокерита», вживую за матчем наблюдали более 17 тыс. человек, что на сегодня – абсолютный рекорд посещаемости КХЛ. На зрелищность сыграло не только принципиальное соперничество между «Йокеритом» и СКА, но и расположение трибун вплотную к коробке, что не удается на традиционных футбольных стадионах. С другой стороны, из-за этой самой открытости не стали сооружать раздевалки для хоккеистов: команды приехали с «Хартвалл арены» сразу в форме. Накануне матча были опасения, что температура уйдет в «плюс», и шайба будет скакать по лужам, аки «блинчик», но погода не подвела: при нулевой температуре лед был в порядке. Со счетом 4:3 волевую победу одержал СКА.

2 декабря 2017 года. Фото: ska.ru

20 января 2018 года на территории спорткомплекса рижской средней школы №84 сыграли местное и минское «Динамо». Эта мысль пришла рижанам, хозяева также выбрали место. В Германии арендовали сборные конструкции трибун, рассчитанных на 8 тыс. человек, билеты продавали по демократичной цене 10 евро, а места были исключительно стоячие. Тем не менее, это был первый для рижан аншлаговый матч в сезоне. Правда, победили гости: отыгравшись со счета 0:2, минчане забили и третью, победную шайбу.

Настало время привезти «классику» в Петербург. Идею провести хоккейный матч на стадионе «Санкт-Петербург» озвучил еще бывший глава лиги Александр Медведев на заре существования КХЛ, и сейчас в городе на Неве есть и новый стадион с мощной инфраструктурой, и базовый клуб национальной сборной, который регулярно собирает полный Ледовый дворец. И нам, кажется, не грозит ураганный ветер или снег, как в Баффало и Торонто: можно закрыть крышу стадиона, если погода подведет.

НХЛ держится за традицию «классики» именно в тот момент, когда стало возможно играть в хоккей хоть посреди пустыни. И это не эвфемизм. В сезоне 2017/18 в НХЛ появился клуб «Вегас Голден Найтс», домашняя арена «золотых рыцарей» находится в засушливом жарком пригороде Лас-Вегаса. Во время плей-офф Кубка Стэнли там 40-градусная жара. И если игроки порой жалуются на «мягкий» лед в южных штатах, то в случае с новой ареной «рыцарей» покрытие было парадоксально идеальным. Да что там НХЛ – сегодня в КХЛ есть ХК «Сочи», о чем в советское время и не мечтали. Так что технически хоккей сейчас может шагнуть в любую точку планеты. И можно только порадоваться, что мы живем там, где можно прочувствовать дух настоящего, брутального, зрелищного хоккея и зимнего праздника.

Хоккейные матчи на футбольном стадионе «Санкт-Петербург»:

16 декабря – матч сборных России и Финляндии, начало в 17:00.

22 декабря – матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретятся СКА и ЦСКА, начало в 17:00.

Организаторы просят приходить на стадион за три часа до начала игры, подготовлена большая развлекательная программа.