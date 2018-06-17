«Кто в белом?»: 17 июня болеем за гордую Коста-Рику и против бразильского рвача Неймара на ЧМ-2018

Группа C. Французы не впечатлили, за перуанцев обидно



Что случилось?



Франция обыграла Австралию со счетом 2-1. Поль Погба забил победный гол только на 80-й минуте, европейская сборная выглядела невыразительно, а австралийцы сделали все, что было в их силах. Франция доказывает на практике: недостаточно иметь в сборной плеяду звезд. Для того, чтобы добиться выдающихся результатов, нужен грамотный тренер и поставленная игра.



Сборная Перу проиграла Дании со счетом 1-0. Сначала перуанец Кристиан Куэва не смог забить пенальти в концовке первого тайма, а затем южноамериканцы пропустили гол и не сумели отыграться. Но они очень старались и показывали атакующий футбол. Пожалуй, пока что это самое обидное поражение на турнире.

И что дальше?

Франция наверняка выйдет в плей-офф, но там у нее туманные перспективы с такой игрой. Датчане сделали серьезную заявку на выход из группы, а вот перуанцам для того, чтобы занять первое или второе место, нужно будет удачно играть со сборной Франции. Пожелаем им удачи – за такую команду хочется болеть.

Группа D. Месси забыл, как играть в футбол. Нигерия уныла







Фото: Александр Сафонов / Чемпионат.com



Что случилось?



Аргентина сыграла вничью с Исландией со счетом 1-1. Лионель Месси имел возможность принести команде победу, но не забил пенальти, да и в целом провалил игру. Исландцы полностью отдавались игре как на поле, так и на трибунах – таких песен на стадионе «Открытие-Арена» еще не слышали.



Сборная Хорватии в достаточно скучном матче без особых проблем обыграла Нигерию – 2-0. Игра была больше похожа на товарищескую, и сказать о ней совершенно нечего – фаворит, как и предполагалось, победил.

И что дальше?



Сборная Исландии – это украшение турнира. Они способны на многое, и сегодня команда это доказала. Битва с Хорватией будет для них решающей. Нигерии вряд ли что-нибудь светит с их максимально унылым футболом, а аргентинцы должны перестроить свою игру и дать Месси озверина, чтобы претендовать на победу в турнире.

Матчи 17 июня





Группа E



Коста-Рика – Сербия

Когда: 17 июня, 15:00.

Где: Самара, стадион «Самара Арена».

Кто покажет? «Матч ТВ».



Бразилия – Швейцария



Когда: 17 июня, 21:00.

Где: Ростов, стадион «Ростов Арена».

Кто покажет? «1 канал».

В чем суть? Начинается борьба в самой любопытной группе турнира. Коста-Рика, Сербия и Швейцария – примерно равные по силе команды, они устроят настоящую рубку. Бразилия мощнее всех, но ей придется непросто.

За кого болеть?



Против Неймара – рвача и нахала







Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Зарплата Неймара – в тройке самых больших в мировом футболе. Год назад бразилец перешел во французский клуб ПСЖ за баснословные деньги – 222 миллиона евро. Трансфер стал самым дорогим в истории, а переход сопровождался скандалами. Нет никаких сомнений в том, что Неймар покинул родную и очень много ему подарившую «Барселону» из-за денег. В своем новом клубе бразилец не слишком уважает партнеров и тренера, спорит, когда ему не дают бить пенальти (статус лучшего бомбардира приносит дополнительные деньги) и в целом ведет себя неприятно.



Неймар – очень талантливый футболист, но есть повод поставить под сомнение его человеческие качества. Это лидер сборной Бразилии, от которого будет зависеть многое.

За Коста-Рику – маленькую, но гордую





Фото: Reuters © 2014, Mike Blake

В Коста-Рике проживает около 5 миллионов человек. При этом сборная этой страны в 2014 году дошла до четвертьфинала Чемпионата мира, в котором уступила грозным голландцам только по пенальти. На прошлом мундиале эти ребята стали главной сенсацией, и на этом обязательно постараются нас удивить.



Любителям удивленно кричать о том, что в маленькой Коста-Рике нашлось 11 техничных парней, а в огромной России нет, советуем задуматься. Может, дело все-таки не в количестве людей, а в системе подготовки и в отсутствии блата в детских спортивных школах?



Группа F



Германия – Мексика



Когда: 17 июня, 18:00.

Где: Москва, стадион «Лужники».

Кто покажет? «1 канал».

В чем суть? В бой вступают действующие чемпионы мира – немцы. По традиции обладатели золотых медалей предыдущего турнира выступают не слишком удачно на следующем. Интересно будет посмотреть, сумеет ли немецкая команда эту традицию изменить. Мексика – добротная сборная, но не более того.

За кого болеть?



За системность немецкой машины





Фото: © REUTERS/ Fabian Bimmer



У Германии невероятный подбор кадров, выстроенная игра, четкая дисциплина и море уверенности в себе. Сборная этой страны – отличная иллюстрация лучших качеств ее жителей. В Германии создана очень эффективная система подготовки молодых футболистов, которая дарит стране таланты каждый год. Немцы в самом деле могли бы собрать три конкурентоспособные сборные, а не одну.

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