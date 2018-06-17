  • 17 Июнь 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 00:05 63.1902  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 00:05 73.3291  
Нефть($) 15.06.2018 73.25 3.54
Нефть(p) 15.06.2018 4566.63 +198.04

«Кто в белом?»: 17 июня болеем за гордую Коста-Рику и против бразильского рвача Неймара на ЧМ-2018

Автор:


© Фото: Александр Сафонов / Чемпионат.com

Темы дня

Вкратце рассказываем, что случилось на Чемпионате мира вчера и за кого можно будет поболеть сегодня.

Группа C. Французы не впечатлили, за перуанцев обидно 

Что случилось?

Франция обыграла Австралию со счетом 2-1. Поль Погба забил победный гол только на 80-й минуте, европейская сборная выглядела невыразительно, а австралийцы сделали все, что было в их силах. Франция доказывает на практике: недостаточно иметь в сборной плеяду звезд. Для того, чтобы добиться выдающихся результатов, нужен грамотный тренер и поставленная игра. 


Сборная Перу проиграла Дании со счетом 1-0. Сначала перуанец Кристиан Куэва не смог забить пенальти в концовке первого тайма, а затем южноамериканцы пропустили гол и не сумели отыграться. Но они очень старались и показывали атакующий футбол. Пожалуй, пока что это самое обидное поражение на турнире. 

И что дальше? 

Франция наверняка выйдет в плей-офф, но там у нее туманные перспективы с такой игрой. Датчане сделали серьезную заявку на выход из группы, а вот перуанцам для того, чтобы занять первое или второе место, нужно будет удачно играть со сборной Франции. Пожелаем им удачи – за такую команду хочется болеть. 

 

Группа D. Месси забыл, как играть в футбол. Нигерия уныла


Фото: Александр Сафонов Чемпионат.com

Что случилось?

Аргентина сыграла вничью с Исландией со счетом 1-1. Лионель Месси имел возможность принести команде победу, но не забил пенальти, да и в целом провалил игру. Исландцы полностью отдавались игре как на поле, так и на трибунах – таких песен на стадионе «Открытие-Арена» еще не слышали. 

Сборная Хорватии в достаточно скучном матче без особых проблем обыграла Нигерию – 2-0. Игра была больше похожа на товарищескую, и сказать о ней совершенно нечего – фаворит, как и предполагалось, победил. 

И что дальше? 
 
Сборная Исландии – это украшение турнира. Они способны на многое, и сегодня команда это доказала. Битва с Хорватией будет для них решающей. Нигерии вряд ли что-нибудь светит с их максимально унылым футболом, а аргентинцы должны перестроить свою игру и дать Месси озверина, чтобы претендовать на победу в турнире. 

 

Матчи 17 июня 



Группа E

Коста-Рика – Сербия 

Когда: 17 июня, 15:00.

Где: Самара, стадион «Самара Арена».

Кто покажет? «Матч ТВ».


Бразилия – Швейцария

Когда: 17 июня, 21:00.

Где: Ростов, стадион «Ростов Арена».

Кто покажет? «1 канал».

В чем суть? Начинается борьба в самой любопытной группе турнира. Коста-Рика, Сербия и Швейцария – примерно равные по силе команды, они устроят настоящую рубку. Бразилия мощнее всех, но ей придется непросто.

 

За кого болеть?

Против Неймара – рвача и нахала


Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Зарплата Неймара – в тройке самых больших в мировом футболе. Год назад бразилец перешел во французский клуб ПСЖ за баснословные деньги – 222 миллиона евро. Трансфер стал самым дорогим в истории, а переход сопровождался скандалами. Нет никаких сомнений в том, что Неймар покинул родную и очень много ему подарившую «Барселону» из-за денег. В своем новом клубе бразилец не слишком уважает партнеров и тренера, спорит, когда ему не дают бить пенальти (статус лучшего бомбардира приносит дополнительные деньги) и в целом ведет себя неприятно. 


Неймар – очень талантливый футболист, но есть повод поставить под сомнение его человеческие качества. Это лидер сборной Бразилии, от которого будет зависеть многое.

За Коста-Рику – маленькую, но гордую


Фото: Reuters © 2014, Mike Blake 

В Коста-Рике проживает около 5 миллионов человек. При этом сборная этой страны в 2014 году дошла до четвертьфинала Чемпионата мира, в котором уступила грозным голландцам только по пенальти. На прошлом мундиале эти ребята стали главной сенсацией, и на этом обязательно постараются нас удивить. 


Любителям удивленно кричать о том, что в маленькой Коста-Рике нашлось 11 техничных парней, а в огромной России нет, советуем задуматься. Может, дело все-таки не в количестве людей, а в системе подготовки и в отсутствии блата в детских спортивных школах? 


Группа F


Германия – Мексика

Когда: 17 июня, 18:00.

Где: Москва, стадион «Лужники».

Кто покажет? «1 канал».

В чем суть? В бой вступают действующие чемпионы мира – немцы. По традиции обладатели золотых медалей предыдущего турнира выступают не слишком удачно на следующем. Интересно будет посмотреть, сумеет ли немецкая команда эту традицию изменить. Мексика – добротная сборная, но не более того. 

За кого болеть?


За системность немецкой машины


Фото: © REUTERS/ Fabian Bimmer

У Германии невероятный подбор кадров, выстроенная игра, четкая дисциплина и море уверенности в себе. Сборная этой страны – отличная иллюстрация лучших качеств ее жителей. В Германии создана очень эффективная система подготовки молодых футболистов, которая дарит стране таланты каждый год. Немцы в самом деле могли бы собрать три конкурентоспособные сборные, а не одну. 

 

Если вы хотите, чтобы матчи Чемпионата стали еще интереснее, подписывайтесь на группу «Санкт-Петербург.ру» в социальной сети «ВКонтакте». Каждый день в 12:00 вас будет ждать блог «Кто в белом?», в котором мы посоветуем, за кого сегодня стоит поболеть. Уже завтра мы расскажем о командах группы и подведем итоги сегодняшнего игрового дня.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Футбольное сумасшествие: где в Петербурге найти праздник ЧМ-2018 или сбежать подальше от него

    Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие мероприятия, где можно не только погрузиться в мундиаль с головой, но и просто весело провести время, а также места, куда вы можете уехать от толпы, шума и суеты.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Шалом алейхем: топ-5 еврейских ресторанов в Петербурге

    Хумус, бульон с креплах, форшмак и фалафель – погрузитесь в мир удивительной еврейской кухни вместе с порталом «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Где в Петербурге живут знаменитые музыканты

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где обычно ищут известных деятелей искусства в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.06.18
    Где заказать деревянный дом в Санкт-Петербурге?
    13.06.18
    Ценовой агрегатор – лучший помощник онлайн-шопинга!
    13.06.18
    Как выбрать и купить качественный матрас в Санкт-Петербурге
    13.06.18
    Tkeycoin: новое будущее для бизнеса
    09.06.18
    Государство и бизнес видят потенциал в обязательной цифровой маркировке для решения проблемы нелегальной торговли
    09.06.18
    Неочевидные трудности жителей Санкт-Петербурга: вынос мусора после ремонта
    09.06.18
    Проект переустройства квартиры: что важно знать?
    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram