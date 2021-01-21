23-24 января в Москве пройдёт Российский трейловый форум

– Антон, давайте сразу о главном. Наверняка есть много людей, которые не знают, что такое трейл.

– Это бег по пересечённой местности. Трейл вот только-только получил бурное развитие в России. Идёт фаза активного роста, постоянно увеличивается количество стартов. В 2020 году, несмотря на пандемию, в стране прошло где-то 450 стартов по трейлу. Растёт и количество участников.

Это официальная дисциплина лёгкой атлетики всего лишь с 2017 года. То есть официальному трейлу всего три года. Люди, конечно, всегда бегали по пересечённой местности. Но трейл – это вообще любой бег вне стадиона или асфальта. Очень широкое название.

Начиная с 2017 года начали появляться массовые забеги даже с тремя тысячами участников. Последний рекорд у нас был пять тысяч. По трейлу проходит Чемпионат и Кубок России.

– Вижу на сайте, что трейловый форум проходит уже третий год подряд. Получается, ровно с того момента, когда дисциплина стала официальной. Зачем нужен форум? Почему вдруг появилось желание собирать людей вместе?

– Так как трейл – это новый формат, то у организаторов соревнований есть много вопросов. Как вообще делать, как согласовывать, как находить партнёров, как обеспечивать безопасность и хронометраж. Но на самом деле трейл не так уж сложно организовать. Не требуется перекрытий улиц и подобное. Можно прийти в администрацию, согласовать и даже получить какую-то поддержку.

Сейчас беговые календари зачастую начинают переходить в трейл. В Свердловской области количество трейлов уже более 50% от всех стартов. На Урале трейл сильно развит. Может, из-за того что не особо развита инфраструктура (смеётся).

И форум стал такой площадкой, где все встречаются и общаются, делятся мыслями и идеями. Несмотря на то, что старты проходят в разных регионах России, вопросы одни и те же. Есть уже готовые решения, которые можно взять и применить у себя, в том же хронометраже и безопасности.

– То есть форум больше для организаторов, чем для участников?

– Форум изначально сложился как встреча организаторов. Но и участники приходили, рассказывали что-то. В этом году мы, конечно, больше нацелены на организаторов, в том числе из-за ковидных ограничений.

Будем делать форум и офлайн, и онлайн. Конкретно на площадке соберём не более 50 человек. Остальные смогут принять участие в форуме онлайн. Только нужно обязательно зарегистрироваться. Регистрация бесплатная.

Но мы сделали специальный блок. В воскресенье с утра у нас будет небольшая пробежка офлайн с организаторами и участниками в парке «Кузьминки». Можно пробежаться, подышать свежим воздухом и пообщаться.

Если первый день форума будет более традиционный: площадка, лекции, спикеры, обсуждения. Всё в динамичном режиме. То второй день будет более свободный. Он начнётся с пробежки, а потом мы соберём всех организаторов и уйдём в такие закрытые обсуждения.

– Сколько обычно человек участвуют в форуме?

– В прошлом году было порядка 300 участников. И это не только москвичи. Из регионов традиционно приезжают 70-80 человек. Пока что это единственное масштабное образовательное трейловое событие в России. Но уже начинают подхватывать тему и собирать региональные форумы. Например, в Сибири в прошлом году прошёл ещё один трейловый форум.

Чем больше будет проводиться форумов, встреч и образовательных программ по поводу трейла, тем лучше. Возможно, можно будет проводить его на новых локациях, чтобы все съехались и посмотрели. Пока что это Москва, потому что в Москве очень удобная логистика, всем удобно сюда добираться.

Фото: из личного архива

– Кого в этом году позвали в качестве спикеров? Какие запланированы темы?

– Будет бог маркетинга Владимир Волошин, сооснователь международных соревнований по триатлону IRONSTAR, фестиваля бега ROSA RUN. Из известных спикеров будет ещё Дмитрий Тарасов, директор Московского марафона.

На самом деле спикеров очень много, порядка 12-15 человек. Все они действительно уникальные люди. Здорово, что согласились поучаствовать в форуме.

Будет динамичная сессия с жёстким таймингом по 20 минут на выступление. Обсудим маркетинг – что интересно партнёрам, как их привлечь, как пропиарить свой проект.

Второй блок – технологии. Последние веяния в хронометраже, GPS-трекинг, онлайн-трансляции. Отдельно анонс кибергонки. Это когда ты не только бежишь, но и через приложение в смартфоне как бы играешь. Нужно двигаться по дистанции и выполнять задания, типа квеста.

Третий блок будет посвящён организации забегов: вопросы, связанные с грантами, взаимодействие с государством, новые возможности помощи от ассоциации. Организацией форума занимается НКО «Национальная ассоциация трейла», цели которой как раз объединить российское трейловое сообщество.

– На форуме будет выступать основатель платформы для онлайн-тренировок и онлайн-забегов S10.run Юрий Строфилов. О чём он расскажет?

– Юрий будет рассказывать про маркетинг. И, конечно, расскажет о своей платформе S10.run. Будет очень насыщенно.

Фото: из личного архива

– Антон, ну и расскажите хоть немного о себе. Чем занимаетесь? Давно бегаете? Бегаете только трейлы?

– Сейчас я председатель НКО «Национальная ассоциация трейла». Также являюсь организатором серии ультрамарафонов TransUral. Это гонка по всему Уралу, уникальный забег. В год мы проводим больше 13 событий.

Сам я увлекаюсь не только трейлом, но и рогейном. Это ориентирование и приключенческие гонки. Моё спортивное хобби что ли.

Начал бегать давно, в 9 лет меня привели в секцию по ориентированию. А потом это переросло в нечто большее. С 2012 года я занимаюсь организацией разных спортивных мероприятий.

Ну и продолжаю бегать! Недавно наша команда выиграла четырёхчасовой массовый рогейн в Москве. Это были соревнования по длительному ориентированию. Когда тебе за определённое время нужно найти как можно больше контрольных пунктов в лесу. А вот в августе мы бежали в Карелии приключенческую гонку двое суток. Был такой нон-стоп.

– Двое суток в движении! Бешенные цифры!

– Да, но эти цифры сейчас ближе к людям. Мы видим большой интерес и приток в длительных дистанциях. Приходят любители. Даже на марафонах очень сильно растут цифры.

Раньше пробежать 160 км было за гранью возможностей. Сейчас выходят 100-200 человек зимой на дистанцию 100 миль. Всё движется и меняется. Людям интересен вызов себе.