All Runners Matter: итоги осеннего сезона онлайн-забегов S10 Challenges

В 2020 году на платформе S10.run появился отдельный проект S10 Challenges. Это онлайн-забеги, которые проходят каждую неделю.

За все эти месяцы в челленджах приняли участие тысячи людей со всего мира – соревновались бегуны из многих городов России, Украины, Казахстана, Беларуси, Молдовы, Израиля, Латвии, Эстонии и Германии.

30 декабря завершился осенний сезон S10 Challenges. Основатель платформы S10.run Юрий Строфилов и исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов в прямом эфире объявили победителей рейтинга. Шесть человек, помимо дипломов и всеобщего признания, разделили между собой призовой фонд от главного партнёра S10 Challenges – компании «ЭФКО».

Лозунгом челленджей стали слова: «All Runners Matter». Создатели S10 Challenges считают, что каждый атлет имеет значение. Среди победителей осеннего сезона оказались и профессионал, и возрастной бегун, и девушки. Всего в итоговом списке оказались более 2 тыс. человек.

«Глобальная идея рейтинга состоит в том, чтобы выявить по жизни хорошего бегуна. Не человека, который бегает очень быстро и очень много, а человека, который постоянно прогрессирует. Для того, чтобы найти по жизни хорошего бегуна, мы придумали всю эту математику рейтинга с коэффициентами, которые поощряют сразу несколько вещей.

Благодарю Сергея Иванова, который поддержал нас в самый сложный момент, когда S10 Challenges только-только взлетали, когда мы планировали всё это, ошибались, набивали себе шишки, генерировали математику рейтинга. Спасибо, что поверил ещё в марте, что всё это будет работать, когда все ждали, что через неделю закончится карантин и мы все побежим. Пандемия не заканчивалась, а мы набирали обороты. В итоге в челленджах участвовало 12 тыс. человек», – рассказывает Юрий Строфилов.

«Мы точно в это во всё ввязывались не для рекламы «ЭФКО». Идея первого старта как-то естественно родилась. А потом второй, третий. И уже родилась идея в следующем году сделать свой отдельный онлайн-кубок», – говорит исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов, ставший неожиданно для себя одним из главных популяризаторов онлайн-забегов в эпоху пандемии.

На следующий год у «ЭФКО» куча грандиозных планов. И беговых. И профессиональных.

Во-первых, онлайн-забеги точно продолжатся. Во-вторых, скорее всего, активные бегуны смогут съездить в гости в «ЭФКО» для забега офлайн. В-третьих, компания завершила разработку растительного мяса и теперь готова его продвигать в мире и тестировать в реальной жизни (некоторые участники челленджей уже успели попробовать HiBurger). В-четвёртых, в инновационном центре «Бирюч» сейчас делают безвредными и полезными конфеты, чтобы помочь бегунам и вообще всем слезть с «сахарной иглы».

А пока ждём всего этого, расскажем об осеннем сезоне S10 Challenges. Его победителем стал латвийский бегун Dmitrijs Serjogins, который успел поучаствовать практически в каждом онлайн-забеге. За ним идут Сергей Федоров, Илья Милушин, Юлия Рыжанкова, муж Юлии – Сергей Рыжанков, а на шестом месте Ирина Чаплыгина.

Все они поделились своими эмоциями от прошедшего сезона и 2020 года в целом, читаем:

Дмитрий Серёгин – 1 место:

«Думаю, проще будет назвать количество челленджей, в которых я не участвовал! С октября почти не пропускал онлайн-старты на S10.run, старался во всех принять участие. На мой взгляд, одно из главных условий для удачного выступления в рейтинге – регулярное участие. Лидеры выступают почти каждую неделю, поэтому нескольких удачных стартов будет недостаточно.

Здорово, когда и в виртуальных пробегах есть за что побороться. За это отдельная благодарность организаторам. Также мне понравилась заочная борьба с другими быстрыми бегунам. А ещё непредсказуемость вносит система коэффициентов. Как показывает практика, «выстрелить» может даже 75-летняя бабушка (смеётся).

То, что челленджи проходят каждую неделю, для меня это скорее плюс, чем минус. Вписать в тренировочный график соревнования, как очные, так и заочные, для меня не составляет труда. Подавляющее большинство стартов бегу с резервом в тренировочном режиме.

Рано или поздно пандемия закончится. А прогресс в беге – это результат многолетних непрерывных систематических тренировок. Опускать руки и вешать кроссовки на гвоздь категорически не рекомендую!»

Фото: из личного архива

Сергей Федоров – 2 место

«Только что зашёл на сайт S10.run и насчитал 34 участия в S10 Challenges. До этого казалось, что их было ещё больше. Мне нравятся короткие челленджи. Например, на 2 км – 7 минут напряжения и всё. Ещё запомнился челлендж «Осенняя Москва». Нужно было на выходных пробежать две дистанции: 8 км и 10 км. Первые 8 км пробежал в Московской области, а на следующий день 10 км, но уже в Омске.

Бегаю челленджи стопроцентно на результат. Иногда, если чувствовал усталость, то мог бежать как темповую тренировку.

Если бороться за верхние позиции при относительно высоком личнике, то иногда тренировочный аспект уходил на второй план. Погоня за призовой позицией – это было очень азартно. В 2021 году однозначно отойду от этой практики. На скорость буду бегать реже. Тренировочный режим будет важнее, чем результаты челленджа. Посмотрим, что из этого выйдет.

Бегаю я с Дежурным тренером S10.run. Если честно, встраивать тренировки в челленджи получалось не очень. В основном по причине того, что я старался выкладываться на каждом. На каких-то выходных одновременно быстро пробежал 5 км, 10 км и 21 км. Так делать не стоит!

Но было точно весело! Особенно, ближе к окончанию сезона S10 Challenges. Хотелось остаться в призах. Наблюдал за конкурентами. Восхищался Дмитрием Серёгиным, (понимая, что его не достать). Я человек азартный, мне очень понравился сам процесс и, конечно, результат».

Фото: из личного архива

Илья Милушин – 3 место

«Я пробежал почти все челленджи, начиная с сентября. Все они по-своему интересны. Понравились пробеги с несколькими дистанциями, ЭФКО Challenge, «Гатчина». А также челлендж «Равномерный пульс».

Все челленджи бегаю как темповые тренировки. В возрасте до 35 можно бегать раз в неделю во всю силу. Чем старше, тем сложнее. Мне в 53 года чаще одного раза в месяц не хочется быстро бегать. Онлайн-забеги помогают развиваться, мотивируют. Спасибо команде S10.run за это».

Фото: из личного архива

Юлия Рыжанкова – 4 место

«Свой первый онлайн-старт я пробежала 6 июня, это был ЭФКО Challenge. Заняла 3 место. Понравилось. Потом затянуло.

Всего пробежала 24 челленджа. Больше всего понравился «Марафон на четверых». Командные гонки всегда интереснее, чем личные. Я бежала по GPS на стадионе, не считала круги. Не знала про это правило. В итоге нашу команду сняли. Ещё запомнился челлендж «Гатчина», там у меня был личник.

На «все деньги» бегала лишь пару раз. Остальные челленджи – как хорошая тренировка. Было так, что дистанция онлайн-гонки была близка к той, которую нужно было отработать на тренировке. Это очень помогало выполнить «работу» качественней. Но в целом думаю, что бегать со всей силы можно часто, если дистанция до 21 км».

Фото: из личного архива

Сергей Рыжанков – 5 место

«У меня на счету 23 челленджа. Сильнее других понравился «Отрицательный сплит». Конечно же, запомнился ЭФКО Challenge – я там бежал марафон и победил.

Большинство стартов бегал в Старом Осколе на велолыжероллерной трассе. Я считаю почти идеальная для таких забегов трасса. Небольшой набор высоты, ровный асфальт, машин нет, круг 3 км. Можно сравниться со своими прошлыми забегами.

С отменой многих офлайн стартов челленджи бегал как контрольные тренировки. Те, что не вписывались в тренировочный план, приходилось пропускать. Многие онлайн-забеги бегали вместе с женой – Юлией Рыжанковой. Но каждый из нас бегал со своей скоростью. Юля первая приняла участие в S10 Challenges, а потом и я подключился.

Челленджи однозначно помогли пережить этот безумный год – без них скучно было бы тренироваться!»

Фото: из личного архива

Ирина Чаплыгина – 6 место

«Всего пробежала 19 челленджей. Но это был 21 онлайн-забег, потому что в двух онлайн-забегах бежала по две дистанции. Все – интересные. Экиден – по эмоциям самый крутой. Нас ещё и дисквалифицировали в последний момент, потому что был 100 м недобег у последнего участника. По результату были бы третьими. Был страшенный гололёд, искала маршрут в последний момент. Объездная трасса. Бежала вечером в сопровождении машины, даже в ГАИ поддерживали и не мешали. Эмоции зашкаливали. Понравилось бежать милю, обратный сплит.

Я спортсмен в душе, бегаю по максимуму, на результат (если всё складывается). Все онлайн-забеги планировала сама. Получалось встраивать в тренировочный план. Челленджи в этом году сильно помогли. Мотивировали. И очень сильно. Много интересного и нужного для тренировок узнаю из онлайн-забегов.

Челленджи организовывают, заставляют думать, планировать, анализировать. Для меня S10 Challenges – это яркое событие 2020 года и психологически, и физически. Дух компании «ЭФКО» мне тоже близок – у меня три дочери, две старших веганы. Младшей семь лет, но она уже хорошо знает, кто такой веган».

Фото: из личного архива