Беги Гатчину онлайн!

Но зато каждый может поучаствовать в забеге в онлайн-формате. Всё, что для этого нужно, – зарегистрироваться по ссылке https://s10.run/gatchina2020 и пробежать 10 км или полумарафон 14-15 ноября в любой точке мира.

Каждый участник онлайн-пробега получит официальный диплом, а зарегистрированные на забег – заветную медаль.

Медаль можно также получить на контрольных тренировках, которые пройдут параллельно с официальным забегом. Дублёры трассы будут организованы в том числе в Москве, Петербурге и Новгороде.

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