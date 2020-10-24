Как бег меняет жизнь? Анонс встречи в Сестрорецке 26 октября

Марафонец, автор книги «Не про бег», создатель платформы по бегу S10.run Юрий Строфилов, а также триатлет, тренер S10.run Игорь Матей 26 октября приглашают на встречу всех тех, кого интересует вопрос – как бег меняет жизнь?

Юрий – самый быстрый винтажный бегун в России. За его плечами крупнейшие марафоны мира – Лондон, Берлин, Нью-Йорк, Токио, Бостон. Все – быстрее трёх часов. Но бегает Юрий не с пелёнок. Свой первый марафон он пробежал в 50 лет, и это перевернуло его жизнь с головы на ноги.

Игорь – Ironman, известный фотограф и тренер. Но так тоже было не всегда. Ещё недавно у Игоря бывали дни, когда он вообще не мог наступить на ноги из-за воспалённых суставов. Бег помог ему войти в стадию ремиссии тяжёлого заболевания Болезни Бехтерева.

Как бег меняет жизнь? Эти два человека точно знают ответ на этот вопрос!

Где: ресторан «Место встречи» в Сестрорецке – улица Коммунаров, 2/2

Когда: в понедельник, 26 октября, в 19:30

Что нужно: никаких регистраций, просто приходите пообщаться