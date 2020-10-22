Борис Ланцов: Хочешь бегать быстро, учись бегать медленно

«Помню точную дату, когда начал бегать, – 13 июня 2019. На работу позвонила жена и поставила меня перед свершившимся фактом. Она записала нас на благотворительный забег на 10 км, проводимый ОАО «РЖД» на день железнодорожника в первое воскресенье августа. И ещё один нюанс – она оплатила нам школу бега.

Деньги заплачены. Деваться некуда. Катастрофа. Бегать больше, чем на 500 метров, для меня всегда было невыносимой пыткой. Высокий пульс, помутнение в глазах, головокружение, сердце, выпрыгивающее из груди. Вот мой далеко не окончательный набор ассоциаций с данным видом спорта.

Первое занятие на стадионе. Группа из 15 человек. Вводная лекция. Побежали. И вот я уже бегу первый, второй, третий круг, и всё в порядке. Пятый, восьмой… Возникает ощущение удовольствия от бега и что бежать могу бесконечно. И главное – ощущение свободы и полёта.

По окончанию первой тренировки долго размышлял над произошедшим. Вспоминал ненавистные уроки физкультуры в школе. Почему нам в детстве не объясняли таких простых вещей как дыхание, бег трусцой, постановка ног, рук и прочее. Почему прививали отвращение к бегу.

Фото: из личного архива

С того дня я больше не смог ждать следующей тренировки. Я побежал. Я бегал каждый день. Вставал в пять утра и бежал. А по вечерам тренировки с группой. Для меня открылся новый город. В нём не было людей, машин, суеты. В нём были яркие краски, солнце, трава, деревья, птицы. Звучит как речь сумасшедшего. Но это было как прозрение.

Бегал по ощущениям. Каждый день в темпе 6:00-6:30. Пробегал по 5-7 км в день. Сложно было после 8 км. Невыносимо после 14-16 км.

В школе бега нас вели к 5 км. К сожалению, её не удалось закончить. Лето, отпуск. Тренировался сам, как умел. Как сам себе представлял процесс тренировки. Принял участие в благотворительном забеге на 10 км в августе 2019 года. Результат 01:01:35.

Пробежал в сентябре 2019 полумарафон «Осенний гром». Это было испытание для меня. Было очень тяжело. Результат: 2:30:31. Год закончил Московским полумарафоном. В забеге на 10 км.

Фото: из личного архива

Самостоятельно тренировался до января 2020 года, пока не пришло понимание, что упёрся в стену. Развиваться не получалось. Увеличения дистанции давались всё труднее, начались травмы.

Друг посоветовал обратить внимание на платформу онлайн-тренировок S10.run. Было желание получить взгляд и рекомендации нескольких специалистов. С февраля 2020 года занимаюсь с Дежурным тренером S10.run. Удобство в чётком плане на неделю по выбранному мной графику. Оперативное общение через канал в Telegram.

Поначалу был лёгкий шок. Мне подробно и очень деликатно разъяснили, к чему может привести мой дилетантский подход к тренировкам. Дальше….тренировки под контролем тренера. Огромный массив ранее мне неизвестной информации. И главное: хочешь бегать быстро, учись бегать медленно.

До Дежурного тренера занимался не системно. Наращивал объёмы и всё. Не было ни интервальных, ни темповых, ни восстановительных тренировок. С тренером всё в новинку было. Пришлось учиться бегать заново. В чём-то даже ломать свои привычки: отказ от кофе, поздних приёмов пищи, отказ от животной пищи и увеличение потребления витаминов через овощи и фрукты.

Ровно через год – 13 июня 2020 года – пробежал свой первый неофициальный марафон. Эта была моя первая цель. 6:53:00. Долгая, но зато моя.

Фото: из личного архива

Сейчас бегаю регулярно – всегда и везде. В этом особое наслаждение. Пробежать по незнакомому городу, по неизвестному маршруту. Куда бы я не приезжал – я бегал. Петербург, Париж, Тиват, Минск, Барселона.

«У природы нет плохой погоды». Всё дело в нашем восприятии окружающего мира. Снег, палящее солнце, косой дождь, лужи, осенний листопад, мороз, ливень – это самые яркие и ничем не заменимые эмоции. Пропустить в эти дни занятия – отказаться от части жизни.

Недавно пробежал Московский марафон. Цель была уложится в шестичасовой лимит. Переживал. Боялся перегореть. Разогнаться под влиянием всеобщей эйфории на старте. Загнать пульс на горках и многое ещё чего.

Обсуждал это всё с Дежурным тренером. Тренер дал чёткие и понятные установки на забег. Мне осталось их только исполнить на 100%. Эта была уже моя работа.

Старт. Первый километр, согласно указаниям тренера, бежал в запланированном темпе. Меня обгоняли. Многие. Оставшиеся 40 км обгонял я. Бежалось легко. Догнал первых пейсмейкеров. Долго бежал, сдерживаясь в их группе. После 15 км не выдержал. Прибавил немного. Бежал и ставил галочки в выданном мне плане от тренера: темп, вода, питание. Где потерпеть, где прибавить.

Особенно сложно давались горки. Но в такие моменты вспоминал рекомендации тренера. Все будут идти пешком, а ты беги, прибавляй. И я прибавлял. И это добавляло сил.

Результат: 4:54:52. Доволен. Весьма. Мог бы лучше. Несомненно. Следующая цель – выбежать из 4 часов через год».