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Павел Иринархов: Следовал совету тренера, и всё получилось!

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© Фото: из личного архива

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Павел Иринархов недавно занимается с Дежурным тренером S10.run, но уже пробежал марафон за 3:24:22. Как это было – в его рассказе:

«Начал бегать в марте 2019 года. С другом за компанию. Он уже полгода был в беге и участвовал в паре стартов. Интересные и увлекательные рассказы про гонки коротали наши пробежки.

Начинал бегать не быстро, так как с другом бегали и болтали «за жизнь». Паралельно стал изучать в интернетах про бег, просмотрел много информации, но всё равно чёткокого понятия о построении тренировочного плана не было. До отказа никогда не бегал, иногда было тяжело, конечно, от быстрых забегов, но не смертельно.

Фото: из личного архива
 

Было несколько стартов: трейл на 27 км, потом сразу два старта на 50, марафон и завершил год трейлом на 39 км. Всегда финишировал, правда, потом пару дней передвигался не как обычно (смеётся). Так завершился год.

Пара зимних стартов на 21 и 30 км по паркам. Потом два трейловых марафона весной. И остались только тренировки в связи со сложившейся эпидемической ситуацией. Летом 52 км GRUT, потом полумарафон.

Тут у меня в голове окончательно сформиловалась мысль, что нужно систематизировать тренировки, стал искать варианты удалённого тренера для плана тренировок.

Занимаюсь с Дежурным тренером S10.run. Форма общения онлайн нравится, всё удобно и понятно, проблем с самоорганизацией нет. Тренер даёт план тренировок на неделю с указанием, что делать. Не трачу время на придумывание, как и сколько бежать. Новых типов тренировок пока не было у меня, подобное делал раньше сам, но без плана загрузки и восстановления.

Недавно пробежал марафон. Осоновная цель была выбежать из 4 часов (на самом деле в голове хотелка хотела из 3:30).

Тренер дал наставление на 3:30. Прислушался к плану тренера и советам по подводке. Сделал всё по плану.

На первых километрах под действием адреналина хотелось прибавить скорости, но марафон – большая дистанция, не нужно так делать. Следовал совету тренера. И всё получилось! Мучений не было, но местами было сложно. На финише удалось прибавить, чему был рад. Результат 3:24:22 для меня очень хороший. Доволен, как слон!»

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