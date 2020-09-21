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Несколько советов тем, кто хочет заняться бегом

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© Фото: S10.run

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О том, что важно, рассказывает тренер S10.run Андрей Вахутинский.

Несколько советов тем, кто хочет заняться бегом, от тренера S10.run Андрея Вахутинского:

1. Учитесь прислушиваться к своему организму. Как он реагирует на нагрузку, какие сигналы посылает, где чувствуется напряжение, и т. д. Этот навык один из самых важных. Он пригодится не только в беге, но и в жизни.

2. Помните, что развитие и рост результатов идут не только во время тренировок, но и во время восстановления. Учитесь отдыхать и восстанавливаться.

3. Вам не всегда будет хотеться выходить на тренировку. Это нормально. Старайтесь держать в голове большую цель – то, ради чего вы бегаете (цель похудеть, пробежать полу/марафон). В моменты, когда не хочется бегать, вспоминайте вашу большую цель. Это помогает.

4. Выстраивайте доверительные отношения с тренером. Больше общайтесь. Это поможет не слиться, когда тяжело, снизить нагрузку. Открытая коммуникация очень помогает. Не только в этих отношениях, но и в любых человеческих. Прокачивайте этот навык.

5. Ищите своё питание. Не нужно питаться тем, чем привыкли с детства, особенно если есть проблемы с ЖКТ или лишним весом. Экспериментируйте, читайте информацию про разное питание, пробуйте то, что зайдёт именно вам. Найдите и вкусное, и полезное именно для вас.

6. Не стесняйтесь бегать медленно. Не бойтесь, что сначала вас будут обгонять пешеходы, это нормально. Бег – это не ускоренная ходьба. Это совсем другой вид активности, где задействованы другие мышцы, они пока что тратят много энергии даже на низкой скорости. Нужно нагружать организм, а не перегружать его. Чем осторожнее вы будете вбегать в бег, тем меньше травм будет и тем более благодарен будет ваш организм.

7. Бегайте в любую погоду. Вы не захотите выходить в дождь, слякоть и холод. Это нормально. Просто оденьтесь и выходите. Договоритесь с собой, что хотя бы просто выйдете. Постойте на улице. И через 15-20 минут, если погода не изменится и желание бежать не появится, возвращайтесь домой. Хотя что-то мне подсказывает, что вы захотите попробовать, потому что ощущения после такой пробежки ещё более кайфовые.

Ну и главное – экипировка. Купите специальную одежду и/или обувь для бега в дождь, снег, для разной температуры. Когда прибежите после первой такой пробежки, поймите, что было не так, и сделайте работу над ошибками. Было мокро сверху? Купите непромокаемую накидку. Мокрые ноги из-за луж? Купите кроссовки с мембраной, которые не промокают, или носки с мембраной. Замёрзли? Почитайте про то, как одеваться при разных температурах. Было жарко с самого начала? Также пересмотрите одежду.

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