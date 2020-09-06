Главные ошибки новичка в беге

«Часто новички допускают существенные ошибки. В первую очередь, выбирают слишком высокий темп бега. Тренировка проходит на высоком пульсе, что может навредить сердцу, которое ещё не готово к таким нагрузкам.

На самом деле очень важно первые несколько месяцев бегать в аэробном режиме, то есть на низком пульсе (120-140 ударов в минуту). Если физическое состояние не позволяет вам бежать при таком пульсе, значит, в начале тренировок можно заменить бег активной ходьбой. А уже со временем постепенно можно будет чередовать ходьбу с лёгким бегом (трусцой).

Вторая частая ошибка у новичков – хотят быстрых результатов, например, с нуля подготовиться к марафону за два месяца.

Только опытный тренер сможет реально оценить ваше состояние. Подобрать программу тренировки, учитывая индивидуальные особенности организма. Грамотно и навредив здоровью подготовить вас к такой непростой дистанции. И это будет точно не за два месяца до забега.

Ещё. Не нужно бояться бегать в дождь. Сейчас на рынке спортивного брендов очень много вещей, которые адаптированы к любой погоде и любому времени года.

Когда на улице прохладно и осадки, для этого есть специальная обувь и непромокаемая верхняя одежда. Если у вас нет в наличии такой экипировки, не беда, подойдёт обычная, которую вы используете в сухую погоду. Здесь нужно будет соблюдать важное правило – сразу после бега в тёплое помещение. Надеть сухую одежду. Тёплый душ, чай.

Но в целом, как показывает практика, самое сложное в этом вопросе – это надеть кроссовки и выйти на улицу. А уже дальше пойдёт, как по маслу. Бежать в дождь очень кайфово, организм не перегревается, легко дышать, воздух обогащён кислородом.

Еще такой лайхак, который заставит вас выйти не тренировку в любую погоду: 1) найти тренера, перед которым предстанет ответственность выполнить поставленную задачу; 2) договориться на конкретное время с товарищем про встречу побегать вместе».

На фото: Володимир Юрчук на финише Kyiv Ultramarathon 2020. Тренер S10.run не только прибежал первым, но и установил новый рекорд трассы – 100 км за 7 часов 12 минут, улучшив прошлый рекорд почти на час.

Фото: из личного архива