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В «Охта Парке» 20 января стартует серия любительских соревнований для горнолыжников и сноубордистов

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© Фото: «Охта Парк»
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    К участию допускаются взрослые и дети от 6 лет, стартовый взнос оплачивать не требуется.

    Курорт «Охта Парк» передает пламенный привет всем горнолыжникам и сноубордистам! Совсем скоро у них стартует серия любительских соревнований «Кубок Охта Парк 2019».

    В этом году курорт впервые приглашает к участию не только горнолыжников, но и сноубордистов.

    Календарь соревнований:

     

    20 января – горные лыжи

    17 февраля – сноуборд

    3 марта – горные лыжи (финал)

    В финальные соревнования по горным лыжам пройдут 8 сильнейших участников по итогам соревнований 20 января. Между собой они сразятся за звание абсолютного чемпиона в дисциплине параллельный слалом. К слову, это очень зрелищная дисциплина: на двух параллельных трассах два гонщика пытаются опередить друг друга. Победитель в паре выходит в следующий круг. И так до определения чемпиона.

    Это важно:

     

    1) К участию допускаются взрослые и дети от 6 лет.

    2) Действующие спортсмены, принимающие участие в профессиональных соревнованиях в текущем зимнем сезоне, к участию не допускаются.

    3) Для участия в соревнованиях необходимо приобрести билет на подъемник в кассе курорта. Рекомендации по выбору тарифа указаны в положении.

    4) Стартовый взнос оплачивать не требуется.

    Зарегистрироваться, а также узнать подробную информацию (положение, программа) можно на сайте курорта в разделе «Кубок Охта Парк 2019».

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