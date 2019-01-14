В «Охта Парке» 20 января стартует серия любительских соревнований для горнолыжников и сноубордистов

Курорт «Охта Парк» передает пламенный привет всем горнолыжникам и сноубордистам! Совсем скоро у них стартует серия любительских соревнований «Кубок Охта Парк 2019».

В этом году курорт впервые приглашает к участию не только горнолыжников, но и сноубордистов.

Календарь соревнований:

20 января – горные лыжи

17 февраля – сноуборд

3 марта – горные лыжи (финал)

В финальные соревнования по горным лыжам пройдут 8 сильнейших участников по итогам соревнований 20 января. Между собой они сразятся за звание абсолютного чемпиона в дисциплине параллельный слалом. К слову, это очень зрелищная дисциплина: на двух параллельных трассах два гонщика пытаются опередить друг друга. Победитель в паре выходит в следующий круг. И так до определения чемпиона.

Это важно:

1) К участию допускаются взрослые и дети от 6 лет.

2) Действующие спортсмены, принимающие участие в профессиональных соревнованиях в текущем зимнем сезоне, к участию не допускаются.

3) Для участия в соревнованиях необходимо приобрести билет на подъемник в кассе курорта. Рекомендации по выбору тарифа указаны в положении.

4) Стартовый взнос оплачивать не требуется.

Зарегистрироваться, а также узнать подробную информацию (положение, программа) можно на сайте курорта в разделе «Кубок Охта Парк 2019».