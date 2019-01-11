  • 11 Январь 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 23:22 66.8768  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 23:22 76.6789  
Нефть($) 11.01.2019 60.71 1.59
Нефть(p) 11.01.2019 4012.43 +111.03

«Охта Парк» третий год подряд ведет работу по программе «Лыжи мечты»

Автор:


© Фото: «Охта Парк»
    следующая

    Темы дня

    Благотворительные пожертвования и партнерская помощь курорта «Охта Парк» позволили сделать занятия по программе «Лыжи мечты» бесплатными для всех участников.

    Уже третий год подряд курорт «Охта Парк» успешно ведет работу по программе «Лыжи мечты» – это всероссийская инновационная программа терапевтического спорта для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, которая действует в 16 регионах нашей страны на 23 горнолыжных курортах.

    Инструкторы курорта «Охта Парк» прошли специальную подготовку по работе со взрослыми и детьми от 3,5 лет с такими диагнозами, как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушения зрения и слуха. 

    Занятия горными лыжами способствуют включению физической памяти тела, развитию координации и баланса, мобилизации позвоночника, а положительные эмоции от успешно выполненных заданий дарят уверенность и рождают новые стремления, что так важно для всей семьи.

    «Мы очень рады быть частью такого важного дела и желаем успехов каждому участнику программы! Узнать подробную информацию о программе можно по телефону: +7 (931) 977-23-50», – рассказали в «Охта Парке».

    Благотворительные пожертвования и партнерская помощь курорта «Охта Парк» позволили сделать занятия по программе «Лыжи мечты» бесплатными для всех участников.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Спорт
      YouDo в Санкт-Петербурге

      Лучшее в Петербурге

      Топ-5 общественных бань Петербурга

      «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных парных, где можно отдохнуть и набраться сил в ожидании весны.

      читать далее →

      Где в Петербурге зимой сходить в бассейн под открытым небом

      «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно поплавать с видом на природу даже в морозные дни.

      читать далее →

      Топ-5 кафе и ресторанов Петербурга с необычными десертами

      «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где попробовать мороженое с черным чесноком, суп из ягод и меренги, приготовленные в жидком азоте.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

      «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

      В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      09.01.19
      Мясорубки Dauken
      08.01.19
      MetaTrader4 и роль стратегии в торговле на Форекс
      03.01.19
      Parimatch: проверенная компания для бетторов
      27.12.18
      Технический и фундаментальный анализ рынка Форекс
      27.12.18
      Интернет-магазин стильных наручных часов
      13.12.18
      Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью
      12.12.18
      Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
      07.12.18
      Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram