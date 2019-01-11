«Охта Парк» третий год подряд ведет работу по программе «Лыжи мечты»

Уже третий год подряд курорт «Охта Парк» успешно ведет работу по программе «Лыжи мечты» – это всероссийская инновационная программа терапевтического спорта для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, которая действует в 16 регионах нашей страны на 23 горнолыжных курортах.

Инструкторы курорта «Охта Парк» прошли специальную подготовку по работе со взрослыми и детьми от 3,5 лет с такими диагнозами, как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушения зрения и слуха.

Занятия горными лыжами способствуют включению физической памяти тела, развитию координации и баланса, мобилизации позвоночника, а положительные эмоции от успешно выполненных заданий дарят уверенность и рождают новые стремления, что так важно для всей семьи.

«Мы очень рады быть частью такого важного дела и желаем успехов каждому участнику программы! Узнать подробную информацию о программе можно по телефону: +7 (931) 977-23-50», – рассказали в «Охта Парке».

Благотворительные пожертвования и партнерская помощь курорта «Охта Парк» позволили сделать занятия по программе «Лыжи мечты» бесплатными для всех участников.