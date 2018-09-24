ВТБ дарит скидку на билет на теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля»

Банк ВТБ выступит титульным партнером Международного теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» 2018. Спортивное мероприятие с ведущими теннисистами мира пройдет в спорткомплексе «Олимпийский» с 13 по 21 октября. На одной площадке одновременно состоятся как мужские, так и женские соревнования.

В рамках акции «Наш любимый клиент» держатели карт ВТБ получат возможность приобретать билеты на теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» со скидкой 15%. Дисконт оформляется при покупке на сайтах www.kremlincup.ru и www.parter.ru. Акция действует до 21 октября 2018 года. Скидка распространяется на неограниченное количество билетов и на любой день турнира.

Во время турнира будут организованы развлекательные зоны, викторины, детские конкурсы и автограф-сессии со спортсменами. Традиционно на игры турнира будут приглашены дети из детских домов, дети-сироты, а также дети, посещающие теннисные клубы и школы из московской области и городов Центрального федерального округа.

«ВТБ Кубок Кремля» – первый в истории России ежегодный международный профессиональный турнир, который объединяет как мужские, так и женские соревнования. Матчи проводятся при поддержке правительства Москвы и Департамента спорта и туризма города Москвы. Группа ВТБ является спонсором турнира с 1998 года.