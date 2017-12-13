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Чемпионат России по марафону предлагают перенести из Волгограда в Сочи

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© Фото: Evgeniy Aleksanorov

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Идею переноса Чемпионата уже поддержал изветсный марафонец Искандер Ядгаров.

Чемпионат России по марафону предлагают перенести в Сочи. Качество проведения Чемпионата вызывает нарекание многих спортсменов и тренеров. Об этом сообщается в канале Telegram s10.run.

Последние несколько лет местом проведения забега является Волгоград, он проводится в рамках международного марафона "Победа" и призван выявить сильнейших бегунов на дистанции в 42 км 195 м, которые в итоге должны войти в состав сборной команды страны для участия в официальных международных стартах.

Среди проблем забега в Волгограде отмечают неадекватность измерения трассы, плохое качество дорожного покрытия, неправильный выбор маршрута и профиля трассы, плохую организацию пунктов питания и освежения, а также многое другое. Все эти критерии являются критическими для проведения забегов подобного уровня.

"Организаторы марафона создали весьма неудобную трассу забега, где по узкой улице приходится бежать реверсивным потоком без какого-либо разграничения. Также трасса изобилует частыми поворотами под 90 градусов, протяженный участок трассы выложен тротуарной плиткой, а в некоторых местах приходится перепрыгивать через бордюр", - отмечает специалист.

По его словам, на пунктах питания участникам предлагается вода в пластиковых стаканчиках, вместо того чтобы выставлять бутилированную воду по 0,3-0,5 л. Кроме того, на пунктах питания отсутствуют лед, изотонические напитки, углеводные гели и бананы для питания участников во время забега.

Еще одной серьезной проблемой ставится само время проведения забега - в начале мая в Волгограде чаще всего стоит жаркая погода, что не способствует быстрому результату.

Отсутствует официальный отель соревнований вблизи от старта, а цены на авиа- и железнодорожные билеты в это время находятся на максимальном уровне. Ко всему прочему в Волгоград отсутствуют прямые рейсы из большинства крупных городов России.

"Возможности заработать на чемпионате России по марафону нет. Призовые суммы настолько мизерны, что с трудом окупают стоимость билетов и проживания в гостинице в дни проведения соревнований. Со стороны ВФЛА никто не гарантирует никакой поощрительной стипендии победителю и призерам чемпионата, так как необходимо зафиксировать свое участие на официальном международном старте", - пишет эксперт-марафонец.

В итоге спортивное сообщество намерено предложить руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) перенести Чемпионат России по марафону в Сочи, а срок проведения забега - с начала мая на начало апреля. Тогда бы забег проходил в рамках полумарафона "Сочи-Автодром".

Идею переноса Чемпионата уже поддержал известный марафонец Искандер Ядгаров, об этом он написал на своей странице в Facebook. "Федерации однозначно пора пересмотреть место проведения ЧР по марафону. Трасса должна быть быстрой, а сам марафон зрелищным и доступным. Сейчас же это какой-то стыд", - заявил Ядгаров, однако администрация соцсети удалила пост, так как он содержал ссылку на сервис Telegraph. Были также удалены репосты записи.

Сегодня, 13 декабря, Facebook начал блокировать все публикации со ссылками на Telegraph, принадлежащий основателю "ВКонтакте" и Telegram Павлу Дурову. Пользователям пишут, что их запись содержит спам.

"Так это же экстремизмом попахивало, высказывания о переносе. А там ведь марафон "Победа", самое святое тронул!" - шутят пользователи Facebook и пишут, что соцсеть сошла с ума.

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