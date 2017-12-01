МОК пожизненно дисквалифицировал биатлонистку Ольгу Зайцеву

Биатлонистку Ольгу Зайцеву пожизненно дисквалифицировали. Решение принято после перепроверки результатов допинг-проб Игр в Сочи в 2014 году. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

Результат Зайцевой в Сочи аннулирован. Она выиграла серебро в женской эстафете, которого российская команда уже лишилась после дисквалификации Яны Романовой и Ольги Вилухиной. МОК также дисквалифицировал пожизненно лыжниц Юлию Чекалеву и Анастасию Доценко, не завоевавших призовых мест в Сочи.

Ольга Зайцева состояла в российской сборной по биатлону с 2001 по 2014 годы, после чего перешла на тренерскую должность. У нее два олимпийских золота и одно серебро по итогам Игр в Турине (2006) и Ванкувере (2010). Зайцева - трехкратная чемпионка мира.

Из-за дисквалификаций МОК Россия уже лишилась 11 медалей Сочи, опустившись с первого на третье место в неофициальном командном зачете.

Сейчас МОК продолжает антидопинговое расследование в отношении российских спортсменов. Поводом для этого послужил доклад специальной комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения допинга в России. В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи.

Сам допинг, как рассказал бывший глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки. В ноябре 2017 года Следственный комитет России провел свое расследование и опроверг «допинговый» доклад ВАДА. Более того, в СК утверждают, что информатор ВАДА Григорий Родченков мог сам давать допинговые препараты спортсменам.