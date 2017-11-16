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Названы все страны-участники ЧМ-2018 по футболу

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© Фото: Алексей Мальгавко / РИА «Новости»

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Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в Петербурге, Москве и других российских городах.

Названы все страны-участники чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Таблица появилась на официальной странице в Twitter ЧМ-2018.

Последней командой, завоевавшей путевку на чемпионат, стала сборная Перу, которая 16 ноября обыграла Новую Зеландию. Перу стала пятой командой от Южной Америки. Всего на ЧМ-2018 сыграют 32 команды.

Корзина номер один: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша и Франция. Корзина номер два: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай и Хорватия.

Корзина номер три: Дания, Исландия, Коста-Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал, а также Иран. Корзина номер четыре: Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея и Саудовская Аравия.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в Петербурге, Москве, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Фото: Twitter / @fifaworldcup_ru

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