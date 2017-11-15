На "Зенит-арене" к февралю поменяют газон. Об этом сообщает издание "Чемпионат" со ссылкой на вице-премьера РФ, председателя оргкомитета "Россия-2018" Виталия Мутко.

"Стадион очень удобный, и "Зенит" тут играет в европейских Кубках. Арену сейчас осваивают после Кубка конфедераций. Днем проводил специальное совещание - приняли дорожную карту по демонтажу медиацентра. До 1 февраля мы должны подготовиться к выкатыванию поля. Сейчас "Зенит" под этот график подготовит мероприятия по замене газона. Это не поздно, потому что зимой поле выкатывать не можем. Просто всю систему демонтируем и сделаем освобожденное поле. Это последнее проектное решение. Дело не в газоне - клуб его вытягивает, и он становится все лучше", - заявил Мутко.

Ранее стало известно, что на демонтаж медиацентра "Зенит-арены" Смольный выделил 400 млн рублей. Центр необходимо перенести в другое место, так как он мешает выкатному полю стадиона.

Последний раз газон на новом стадионе меняли в мае перед Кубком конфедераций. При этом в конце июня после матча КК на "Зенит-арене" нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду все равно назвал поле "сложным". Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин спустя почти месяц ответил, что не согласен с Роналду, а стадион был достойного качества.

Первым, еще в апреле, раскритиковал газон на "Зенит-арене" генеральный директор клуба "Зенит" Максим Митрофанов, он рассказал, что стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

После этого, 22 апреля, прошел первый матч на стадионе, который прославился дырками на газоне и протекающей крышей. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер также сказал, что на поле арены можно получить травму. В итоге 30 мая на арене завершилась укладка рулонного газона.

"Зенит-арену" строили 10 лет, с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.