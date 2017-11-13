Минобрнауки опровергло массовое выселение студентов из общежитий на ЧМ-2018

Министерство образования и науки РФ опровергло массовое выселение студентов из общежитий перед Чемпионатом мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что на время проведения ЧМ места студентов займут сотрудники Росгвардии и полиции. В министерстве заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Чиновники пояснили, что в студенческих общежитиях летом ежегодно освобождаются места - учащиеся ездят на каникулы домой. Именно в эти комнаты планируется заселять силовиков, которые будут обеспечивать безопасность на ЧМ. Таким образом, никого выселять не будут, подчеркивают в Минобрнауки.

"Процесс размещения сотрудников правоохранительных органов в общежитиях будет проходить в максимально комфортных условиях для оставшихся на летний период студентов. Никакого принудительного выселения студентов данный процесс за собой не влечет", - отмечается в сообщении.

В министерстве также отметили, что "практика размещения сотрудников правоохранительных органов на базе общежитий вузов при проведении массовых мероприятий является распространенной и не нарушает учебного процесса". Графики обучения и сессий будут скорректированы с соблюдением требований законодательства в сфере образования, права студентов не пострадают, заверили в пресс-службе.