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Минобрнауки опровергло массовое выселение студентов из общежитий на ЧМ-2018

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© Фото: Алексей Мальгавко / РИА «Новости»

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Ранее стало известно, что на время проведения ЧМ места студентов займут сотрудники Росгвардии и полиции.

Министерство образования и науки РФ опровергло массовое выселение студентов из общежитий перед Чемпионатом мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что на время проведения ЧМ места студентов займут сотрудники Росгвардии и полиции. В министерстве заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Чиновники пояснили, что в студенческих общежитиях летом ежегодно освобождаются места - учащиеся ездят на каникулы домой. Именно в эти комнаты планируется заселять силовиков, которые будут обеспечивать безопасность на ЧМ. Таким образом, никого выселять не будут, подчеркивают в Минобрнауки.

"Процесс размещения сотрудников правоохранительных органов в общежитиях будет проходить в максимально комфортных условиях для оставшихся на летний период студентов. Никакого принудительного выселения студентов данный процесс за собой не влечет", - отмечается в сообщении.

В министерстве также отметили, что "практика размещения сотрудников правоохранительных органов на базе общежитий вузов при проведении массовых мероприятий является распространенной и не нарушает учебного процесса". Графики обучения и сессий будут скорректированы с соблюдением требований законодательства в сфере образования, права студентов не пострадают, заверили в пресс-службе.

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