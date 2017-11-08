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СК РФ провел свое расследование и опроверг «допинговый» доклад Макларена

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© Фото: Павел Лисицын / РИА «Новости»

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Комиссия под его руководством опубликовала доклад о системе применения допинга в России.

Следственный комитет России провел свое расследование и опроверг «допинговый» доклад независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Макларена опубликовала доклад в двух частях о масштабной системе применения допинга в России.

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В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи. Сам допинг, как рассказал бывший глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки.

«Следователями допрошено более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников сборных команд России, проживающих на всей территории РФ, сотрудников Всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных команд России, РУСАДА и Антидопингового центра. Но ни один из них не подтвердил существование некой допинговой программы. Если и имелись какие-либо нарушения антидопинговых правил, то они носили сугубо индивидуальный характер», - рассказали в СК РФ.

Более того, в СК отметили, что ряд тренеров и спортсменов дали показания о том, что Григорий Родченков распространял препараты, достоверные свойства которых им не были известны, но впоследствии выявленные как допинг. Был проведен осмотр помещений в здании, которое использовалось в период Олимпийских игр в качестве антидопинговой лаборатории.

«Допрошены также строители, охрана здания и обслуживающий персонал, работавшие в период Олимпиады. Осмотром с участием специалистов и показаниями многочисленных свидетелей опровергаются домыслы о наличии в стене здания лаборатории отверстия и выносе через него допинг-проб российских спортсменов. Кроме того, экспертами опровергнуты утверждения о подмене в Сочинской антидопинговой лаборатории положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные путем добавления соли или дистиллированной воды, на что, как заявлял Макларен, указывают аномальные результаты биоматериала», - добавили в СК РФ.

Следствием также получены данные об отсутствии у ВАДА каких-либо доказательств виновности России в массовом употреблении допинга спортсменами. В отношении Григория Родченкова и иных пока неустановленных лиц возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования (ч. 2 ст. 294 УК РФ).

В СК отметили, что собрано достаточно доказательств того, что Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов в нарушение требований Международного стандарта для лабораторий Всемирного антидопингового агентства и письма агентства о хранении таких проб. В отношении Родченкова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, так как он скрывается за границей и объявлен в международный розыск, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие намерено требовать экстрадиции Родченкова из США.

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