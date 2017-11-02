Российского лыжника Александра Легкова лишили золотой и серебряной медалей Олимпиады в Сочи 2014 года. Его признали виновным в нарушении антидопинговых правил и запретили в Олимпийских играх. Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

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Решение было принято по рекомендации комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая проверяет подозрения в нарушении антидопинговых правил, выдвинутые против российских спортсменов в так называемом докладе Макларена, пишет «Медуза».

Александр Легков упоминался в публикации The New York Times в мае 2016 года, в которой говорилось, что по крайней мере 15 российских медалистов Зимней Олимпиады в Сочи 2014 года принимали допинг. Спортсмен отверг обвинения в употреблении допинга.

В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения допинга в России. В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи. Сам допинг, как рассказал бывший глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки.

После доклада Макларена российских легкоатлетов и паралимпийцев отстранили от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Затем в России сменился министр спорта, а упомянутые в докладе чиновники были уволены. В сентябре 2017 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сняло обвинения в допинге с 95 российских спортсменов.