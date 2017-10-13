СКА победил уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Ледовом дворце и закончилась со счетом 4:2.

Голами от СКА отличились Ярно Коскиранта (16 минута), Павел Дацюк (29), Сергей Плотников (49), а также Сергей Калинин (55). У гостей дважды - на 11 и 25 минутах - забил Йоонас Кемппайнен.

К вечеру 13 октября СКА лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 61 очко. Следующая игра «армейцев» пройдет 15 октября, СКА сыграет с казанским «Ак Барсом».