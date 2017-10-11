«Сочи» прервал победную серию СКА. До сегодняшнего дня петербургская хоккейная команда 20 раз подряд одерживала победу.

Матч прошел в в Ледовом дворце и завершился со счетом 2:3. У СКА отличились Сергей Плотников (восьмая минута) и Вячеслав Войнов (51). За «Сочи» шайбы забили Илья Хохлов (25), Евгений Лапенков (36) и Шон Коллинз (61).

Несмотря на поражение, СКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 21 матче. «Сочи» занимает седьмое место с 31 очком в 20 играх. В следующем матче петербургский клуб сыграет 13 октября с уфимским «Салаватом Юлаевым».