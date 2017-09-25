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«Зенит» разгромил «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

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© Фото: Instagram / @zenit_spb

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Игра прошла вечером 24 сентября в Краснодаре и закончилась со счетом 2:0.

«Зенит» разгромил «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу. Игра прошла вечером 24 сентября в Краснодаре и закончилась со счетом 2:0.

Голами отличились Александр Ерохин (на 31 минуте и Дмитрий Полоз (на 37 минуте). Для Ерохина это второй гол в чемпионате РФПЛ 2017/18, для Полоза – первый.

В ходе матча болельщики «Зенит» попытались незаконно проникнуть на стадион. Сотрудниками ОМОН Росгвардии были задержаны двое жителей Северной столицы, рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроем того, ряд СМИ пишут, что одному из фанатов сломали ногу, в МВД опровергли эту информацию. При этом полиция уточнила, что еще двух петербуржцев задержали уже на стадионе, они жгли файеры.

Сейчас на счету «Зенит» теперь 27 очков – это на четыре больше, чем у «Локомотива», который занимает второе место. Следующий матч сине-бело-голубые проведут в рамках Лиги Европы против «Реала Сосьедада» 28 сентября в Петербурге.

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