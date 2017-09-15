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"Зенит" разгромил македонский "Вардар" в первом туре Лиги Европы

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Александр Кокорин
© Фото: Instagram / @zenit_spb

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Игра закончилась со счетом 5:0, это самая крупная победа в первом туре ЛЕ.

"Зенит" разгромил македонский "Вардар" в первом туре Лиги Европы. Игра закончилась со счетом 5:0, это самая крупная победа в первом туре ЛЕ. В первом тайме дважды отличился Александр Кокорин и один раз Артем Дзюба. Во втором тайме голы забили Бранислав Иванович и Эмилиано Ригони.

Президента "Зенита" Сергея Фурсенко особенно обрадовал гол Ригони, который стал для аргентинца первым за петербургскую команду. "Я молился, чтобы Ригони забил. После этого гола у него появится уверенность в себе. Вообще, команда сыграла хорошо, это та игра, о которой нам говорил Манчини", - цитирует его ТАСС.

"Я очень рад, что мне удалось забить первый гол в составе "Зенита", я отличился после того, как вышел на замену, это особенные чувства. В ближайшее время я хочу открыть счет своим голам в чемпионате России. Мы совершили историческую победу в Лиге Европы, я рад, что приложил к ней руку, мы находимся на правильном пути", - в свою очередь отметил Ригони.

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини считает, что "Зенит" показал отличную игру, а в некоторых аспектах и вовсе был "практически идеален". "Несмотря на такое количество голов, матч был непростым, нам было тяжело, но я рад и доволен тем, как мы сыграли. Когда матч складывается так, как он сложился сегодня, когда команда показывает такой хороший футбол, нельзя выделять кого-то одного, все молодцы, такие результаты добываются только хорошим, боевым коллективом, которым мы сегодня себя показали", - заявил итальянский специалист.

Всего в Лиге Европы 15 сентября состоялось более десятка матчей. Свое выступление во втором по значимости клубном европейском турнире также начал московский "Локомотив" - он сыграл 0:0 с "Копенгагеном".

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