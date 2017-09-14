Сразу 17 западных стран требуют отстранить Россию от Олимпиады-2018, которая пройдет в феврале 2018 года в корейском Пхенчхане. Среди них США, Канада и Великобритания. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на The Guardian.

Читайте также:

Допинг: быстрее, выше, честнее?

Антидопинговые агентства 17 стран направили письмо в Международный олимпийский комитет (МОК). Такое решение было принято после двухдневного заседания в Колорадо.

По их мнению, Россия до сих пор не понесла ответственность за «один из крупнейших скандалов в истории спорта». В заявлении говорится, что МОК пора прекратить откладывать решение, так как отсутствие должного расследования будет угрожать всем «чистым» спортсменам на зимней Олимпиаде 2018 года.

В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения допинга в России. В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи. Сам допинг, как рассказал бывший глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки.

После доклада Макларена российских легкоатлетов и паралимпийцев отстранили от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Затем в России сменился министр спорта, а упомянутые в докладе чиновники были уволены.

В сентябре 2017 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сняло обвинения в допинге с 95 российских спортсменов. «Система применения допинга была организована очень хорошо. Теперь, несколько лет спустя, осталось слишком мало доказательств», - заявил гендиректор ВАДА Оливье Ниггли.