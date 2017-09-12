ФИФА назвала дату начала продажи билетов на матчи ЧМ-2018

Международная федерация футбола объявила, что билеты на матчи Чемпионата мира, который пройдет в 2018 года, начнут продаваться с 12:00 по московскому времени 14 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Билеты можно купить на официальном сайте ФИФА. Продажи будут проходить в два этапа, каждый из которых будет состоять из двух периодов: первый этап – с 14 сентября по 12 октября и с 16 по 28 ноября, второй – с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года и с 13 марта по 3 апреля.

Билеты, приобретенные в ходе первого и второго этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнется не раньше апреля/мая 2018 года (возможны изменения).

Последняя возможность приобрести билеты на матчи появится у болельщиков в ходе этапа продаж «в последний момент», когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года, в день финального матча Чемпионата мира по футболу.

«Мы разработали систему, которая дает всем болельщикам равные шансы на приобретение билетов. На каждом Чемпионате мира ФИФА болельщики были важнейшей частью большого спортивного праздника. Чемпионат мира в России станет уникальным событием с точки зрения организации и атмосферы турнира, достойно продолжив традиции мировых футбольных первенств», - рассказала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

Жеребьевка чемпионата мира намечена на 1 декабря 2017 года. Турнир пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Самая дешевая категория билетов будет стоить от 1280 до 7040 рублей.