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Игра между «Зенитом» и «Уфой» перенесена на 18 сентября

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© Фото: Instagram / @zenit_spb

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В ближайшее время билеты на «Зенит-арену» вновь поступят в продажу.

Игра между «Зенитом» и «Уфой» перенесена на 18 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

«Российская футбольная премьер-лига объявила об изменении даты и времени проведения матча десятого тура чемпионата страны. Встреча между «Зенитом» и «Уфой» пройдет 18 сентября и начнется в 19:30», - рассказали в клубе.

Днем ранее, 5 сентября, продажа билетов на этот матч была приостановлена. В ближайшее время билеты на «Зенит-арену» вновь поступят в продажу. Ранее приобретенные билеты также считаются действительными для посещения матча.

Изначально игра между «Зенитом» и «Уфой» должна была состояться 17 сентября на стадионе «Зенит-арена» в 19:00.

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