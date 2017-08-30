  • 30 Август 2017
USD 31.08.2017 58.7306 0.1986
USD ММВБ 03:00 0  
EUR 31.08.2017 70.2007 -0.2309
EUR ММВБ 03:00  
Нефть($) 30.08.2017 51.38 1.15
Нефть(p) 30.08.2017 3017.58 +77.52

Роберто Манчини хочет уйти с поста главного тренера "Зенита"

Автор:


© Фото: Алексей Даничев / РИА "Новости"

Темы дня

Причиной такого желания стал срыв трансфера защитника "Валенсии" Аймена Абденнура.

Роберто Манчини хочет уйти с поста главного тренера "Зенита". Причиной такого желания стал срыв трансфера защитника "Валенсии" Аймена Абденнура. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Читайте также:

Названы соперники "Зенита" на групповом этапе Лиги Европы

По данным итальянского издания, Манчини остался недоволен провалом, что привело к конфликту между ним и руководством сине-бело-голубых.

"Неспособность купить защитника Абденнура разозлила тренера, который теперь задумался о громком уходе из "Зенита", - цитирует RT итальянское СМИ.

Абденнур уже прошел медицинское обследование в Италии перед переходом в "Зенит" и договорился о контракте с российским клубом, однако во вторник футболиста у "Валенсии" арендовал французский "Марсель".

Манчини возглавил "Зенит" летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу. Под началом итальянского специалиста сине-бело-голубые в восьми матчах чемпионата России-2017/18 набрала 20 очков и возглавляют турнирную таблицу. Также "Зенит" пробился в групповой этап Лиги Европы.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как правильно выбрать арбуз

    Несколько советов о том, как купить действительно вкусный арбуз и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.08.17
    Как выбрать частную стоматологию: советы пациентам
    25.08.17
    Как в СПб быстро найти надежную транспортную компанию
    25.08.17
    Как выбрать торговое оборудование?
    25.08.17
    Онлайн-ставки на спорт помогут стать профессионалом в спортивных прогнозах
    25.08.17
    Вторичная недвижимость в Москве
    22.08.17
    Услуги инженерно-геодезических исследований: актуальность и необходимость
    22.08.17
    Нержавеющая сталь: особенности применения в различных сферах
    22.08.17
    Качественный ремонт iPhone 6s

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram