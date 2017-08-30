Роберто Манчини хочет уйти с поста главного тренера "Зенита". Причиной такого желания стал срыв трансфера защитника "Валенсии" Аймена Абденнура. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

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По данным итальянского издания, Манчини остался недоволен провалом, что привело к конфликту между ним и руководством сине-бело-голубых.

"Неспособность купить защитника Абденнура разозлила тренера, который теперь задумался о громком уходе из "Зенита", - цитирует RT итальянское СМИ.

Абденнур уже прошел медицинское обследование в Италии перед переходом в "Зенит" и договорился о контракте с российским клубом, однако во вторник футболиста у "Валенсии" арендовал французский "Марсель".

Манчини возглавил "Зенит" летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу. Под началом итальянского специалиста сине-бело-голубые в восьми матчах чемпионата России-2017/18 набрала 20 очков и возглавляют турнирную таблицу. Также "Зенит" пробился в групповой этап Лиги Европы.