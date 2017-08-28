Манчини рассказал, почему «Зенит» не смог победить «Ростов»‍

Тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, почему сине-бело-голубые не смогли победить «Ростов»‍. Игра прошла на стадионе на Крестовском острове вечером 27 августа и закончилась со счетом 0:0.

«Мы не смогли выиграть, потому что не забили - это очевидно. Почему не забили? Есть несколько причин: чувствовали усталость после матча в четверг с дополнительным временем, потому что «Ростов» - команда очень оборонительного плана, которая защищалась вдесятером почти весь матч и не давала нам практически ничего создать впереди. Играть против таких команд очень сложно. Не хватило моментов и реализации, чтобы забить победный мяч», - пояснил Манчини.

При этом тренер остался доволен игрой «Зенит» в первой части чемпионата России. «Очень рад тому, как мы выступили в первой части чемпионата. Повторюсь, команда не до конца укомплектована. Надеюсь, в ближайшее время нам удастся исправить эту ситуацию. Потом немного отдохнем и вернемся к работе», - также добавил он.

Благодаря матчу «Зенит» и «Ростов» заработали по одному очку. Теперь у «Зенита» 20 очков и он на одно очко опережает идущий вторым «Локомотив». У «Ростова» теперь 15 очков, и он сместил с третьего места «Рубин» (14 очков). Следующий матч «Зенита» пройдет 10 сентября в Москве, петербуржцы сыграют против «Динамо».