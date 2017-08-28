  • 28 Август 2017
USD 29.08.2017 58.5469 +-0.6007
USD ММВБ 03:00 0  
EUR 29.08.2017 69.8465 +0.1470
EUR ММВБ 03:00  
Нефть($) 28.08.2017 51.95 0.78
Нефть(p) 28.08.2017 3041.51 +14.93

Манчини рассказал, почему «Зенит» не смог победить «Ростов»‍

Автор:


© Фото: РИА «Новости»

Темы дня

Игра прошла на стадионе на Крестовском острове и закончилась со счетом 0:0.

Тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, почему сине-бело-голубые не смогли победить «Ростов»‍. Игра прошла на стадионе на Крестовском острове вечером 27 августа и закончилась со счетом 0:0.

«Мы не смогли выиграть, потому что не забили - это очевидно. Почему не забили? Есть несколько причин: чувствовали усталость после матча в четверг с дополнительным временем, потому что «Ростов» - команда очень оборонительного плана, которая защищалась вдесятером почти весь матч и не давала нам практически ничего создать впереди. Играть против таких команд очень сложно. Не хватило моментов и реализации, чтобы забить победный мяч», - пояснил Манчини.

При этом тренер остался доволен игрой «Зенит» в первой части чемпионата России. «Очень рад тому, как мы выступили в первой части чемпионата. Повторюсь, команда не до конца укомплектована. Надеюсь, в ближайшее время нам удастся исправить эту ситуацию. Потом немного отдохнем и вернемся к работе», - также добавил он.

Благодаря матчу «Зенит» и «Ростов» заработали по одному очку. Теперь у «Зенита» 20 очков и он на одно очко опережает идущий вторым «Локомотив». У «Ростова» теперь 15 очков, и он сместил с третьего места «Рубин» (14 очков). Следующий матч «Зенита» пройдет 10 сентября в Москве, петербуржцы сыграют против «Динамо».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.08.17
    Как выбрать частную стоматологию: советы пациентам
    25.08.17
    Как в СПб быстро найти надежную транспортную компанию
    25.08.17
    Как выбрать торговое оборудование?
    25.08.17
    Онлайн-ставки на спорт помогут стать профессионалом в спортивных прогнозах
    25.08.17
    Вторичная недвижимость в Москве
    22.08.17
    Услуги инженерно-геодезических исследований: актуальность и необходимость
    22.08.17
    Нержавеющая сталь: особенности применения в различных сферах
    22.08.17
    Качественный ремонт iPhone 6s

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram